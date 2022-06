Horóscopo do dia: previsão para domingo (05/06/22)

Horóscopo do dia, domingo, 05 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

O momento pede para que seja responsável e sincero consigo mesmo sobre o que é importante nesse momento, ariano! O que você mais quer que dê certo na sua vida a longo prazo? O que você quer que prospere? O que realmente importa pra você? essas reflexões vão te ajudar a voar na direção certa.

Horóscopo de Touro

Um sentimento de melancolia e tristeza pode estar presente no dia de hoje. Talvez não encontre aconchego e a solidão tende te assombrar. No entanto, o melhor a fazer é não focar nisso. Deixe a tristeza chegar, mas não a deixe fazer morada. Se permita sentir o que precisa sentir, o que vier à tona.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, hoje e ao longo dos próximos dias, é possível que algumas situações estejam clareando bem por aí! Aproveite esse momento para resgatar sua confiança e ter a certeza de que você sabe o que é melhor para você e para a sua vida. O momento também favorece para que se dedique a seus hobbies e fazer o que te traz prazer!

Horóscopo de Câncer

Algumas frustrações e tristezas podem acontecer nesse domingo, mas é importante que você coloque um limite e um prazo para sentir essas coisas, não deixando que isso te domine e faça morada. Os astros pedem para que você se imponha sobre suas emoções, canceriano, não se entregando para todo sentimento ruim.

Horóscopo de Leão

Nesse domingo o Universo mostra a importância de você olhar para suas emoções, acolher seus sentimentos, sentir o que precisa sentir e superar aquilo que você sabe que precisa ser superado. É tempo de virar a página e deixar para trás algumas chateações e ressentimentos, leão. Passe por cima daquilo que está te incomodando.

Horóscopo de Virgem

Virgem, não conte com a comunicação para dissipar o mal-estar! As palavras só acentuarão o descompasso e o desencontro. Mantenha a serenidade, esqueça análise crítica. Pode ainda rolar uma instabilidade emocional, cuidado para não querer “superar” as coisas gastando dinheiro à tona, comprando coisas que não são necessárias no momento.

Horóscopo de Libra

Um belo domingo é previsto para os librianos! É um excelente dia para olhar para si mesmo, cuidar de você, do seu físico, emocional e espiritual. Hoje o dia é oportuno para trabalhar a sua autoestima e se valorizar, confiando mais em si! Também é um período onde ideias criativas sobre trabalho e como ganhar dinheiro podem surgir, fique atento.

Horóscopo de Escorpião

Sentimento de confusão emocional pode rolar nesse domingo. Cuidado para não tentar manipular as pessoas a sua volta ou para não ser manipulado por alguém que pode querer te enganar. Assuma o seu poder pessoal, a sua responsabilidade sobre suas próprias decisões e faça aquilo que de fato faz sentido para você.

Horóscopo de Sagitário.

Esse é um dia mais silencioso, introspectivo, onde você pode desejar estar mais sozinho e fazer coisas mais tranquilas. Aproveite um momento na sua companhia, sagitário. Esse período é bem oportuno para você resgatar sua essência, seus valores e sua espiritualidade. Excelentes ideias tendem a surgir desse silêncio.

Horóscopo de Capricórn

Saturno, seu planeta regente, iniciou seu movimento retrógrado e esse planeta fala justamente sobre compromissos. Então, pode ser bacana pensar em todos os compromissos que você assumiu desde que ele entrou no signo de Aquário, em 2020. O que você decidiu fazer desde aquela época? Cursos, relações, projetos, aquisições, mudanças… eles ainda fazem sentido? É tempo de reflexões!

Horóscopo de Aquário

Saturno ficou retrógrado no seu signo, aquário, agora esse é um momento para repensar com o que você realmente quer seguir, ou o que você gostaria de liberar para poder se comprometer com o que você realmente deseja manter a longo prazo! É tempo de refletir sobre o que você está construindo com as suas escolhas e compromissos atuais.

Horóscopo de Peixes

Os trânsitos de hoje favorecem ação e movimento, peixes, mas para isso é preciso discernimento de que caminho seguir! Os astros exigem um olhar mais atento com o que deseja, pra onde quer ir, com seus comprometimentos e compromissos. Coloque toda sua energia e amor no que você verdadeiramente quer que prospere e floresça!