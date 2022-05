Horóscopo do dia: previsão para domingo, 8 de maio

Veja previsão do seu horóscopo do dia de domingo, 08 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Nesse dia os pensamentos estarão a mil, isso poderá lhe causar ansiedade e até mesmo insônia. Para ter um domingo mais tranquilo é importante focar naquilo que te dá prazer, em ambientes calmos e pessoas leves. Cuidado para não deixar com que sua mente lhe massacre e tire o brilho do seu dia.

Horóscopo de Touro

Momento de imprevistos, de incertezas, de agitação e ansiedade. Cuide da sua saúde mental, atente-se a qualquer emoção exagerada, desproporcional e intolerante. Urano desafia a sua estabilidade emocional, te levando a limites inesperados! Fique atento e não submeta suas ações a essas energias.

Horóscopo de Gêmeos

Você passará por um momento de escolhas muito importantes, que serão divisores de águas na sua vida, geminiano. Você terá que optar por abandonar “isso ou aquilo” e seguir um só caminho. mas tenha calma, aja com sabedoria e não faça dessa sua escolha um peso na sua consciência.

Horóscopo de Câncer

É hora de deixar velhos pensamentos, ideias antigas para trás. Observe o que não faz mais sentido, não fique apegado não. É preciso agir rumo à uma nova direção daqui pra frente. O que passou, passou. Durou o tempo necessário, o tempo que tinha que ter durado.

Horóscopo de Leão

Período de desarmonia entre a energia feminina e masculina. A expansão natural da Lua Crescente no seu signo fica suspensa pela necessidade de segurança que o Sol em Touro representa (lembrando que o Sol é seu regente). Dia em que deve pensar em hierarquia de valores para fazer suas escolhas, sabendo que a balança vai estar mais pesada para um lado ou para outro, em desequilíbrio.

Horóscopo de Virgem

O momento pede para que siga com confiança e coragem suas emoções e intuições, virginiano. Sabemos que para você isso pode ser difícil, mas entenda que é importante soltar um pouco do controle, deixar o lado racional um pouquinho de lado e tentar vislumbrar o incerto como algo que poderá surpreender.

Horóscopo de Libra

Um domingo cheio de inspiração e vontade para os librianos. Você começará a sua semana munido de motivação para alcançar suas maiores ambições! Hoje e os próximos dias estão muito favoráveis para tirar suas ideias do papel. Você vai perceber como estará super criativo hoje, aproveite essas ideias para também encontrar aquela solução que faltava para resolver algo.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, o universo quer te mostrar que você não precisa se colocar sempre num lugar de rigidez e inflexibilidade. É importante ampliar a visão, expandir as ideias, buscar novas experiências e questionar as coisas! Não aceite tudo que lhe é imposto ou falado. Exerça o seu olhar crítico sobre as coisas.

Horóscopo de Sagitário

Esse promete ser um dia leve, divertido e criativo. Também é um excelente dia para se conectar com a sua felicidade genuína, com a sua espiritualidade, com a natureza e ir de encontro com a sua criança interior, sagitário! Esse momento favorece demais o autoconhecimento, compreender quem você é e o que você busca.

Horóscopo de Capricórnio

É preciso manter a postura, agir com responsabilidade e firmeza sobre suas vontades, porém, sempre tendo cautela para não agir com rigidez e grosseria. Não confunda autoridade ou autoritarismo. Nesse dia algumas coisas podem voltar à tona na sua vida, capricórnio, desde ideias e oportunidades, como pessoas.

Horóscopo de Aquário

Para curar um coração partido, uma decepção ou mágoa, é preciso se jogar em novas oportunidades, tentar novos caminhos. Não deixe com que o medo de algo semelhante acontecer novamente te paralisar, aquário. Para ter uma relação, um emprego ou uma vida incrível, é importante dar oportunidades!

Horóscopo de Peixes

Neste dia é importante ficar mais na sua, respeitando seu momento e necessidades pessoais. Esse momento favorece o estudo e o autoconhecimento. Cuidado para não ficar se limitando só naquilo que te é familiar e confortável, saia da sua bolha, peixes. Explore novas possibilidades.