Horóscopo do dia: previsão para domingo, dia 1 de maio

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 01 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Nesse domingo a energia é de maior seriedade, você pode até sentir uma necessidade de buscar segurança tanto emocional quanto material pelos próximos dias, então é bacana aproveitar o dia para se organizar e entender melhor seus limites.

Horóscopo de Touro

Hoje os astros intensificam a fogueira emocional. Por esses dias, certas escolhas se farão necessárias, então aproveite mercúrio no seu signo para racionalizar e pensar muito bem antes de agir! Priorize as boas alianças e acredita no seu atual propósito, touro.

Horóscopo de Gêmeos

Você precisará ter foco hoje, gêmeos. A vontade é de dominar o mundo e conquistar tudo o que quiser, porém é preciso agir com cautela, paciência e determinação, um objetivo de cada vez. Tire esse dia para se planejar e traçar algumas estratégias para a sua nova semana!

Horóscopo de Câncer

Após um intenso dia de eclipse, esse domingo pode ser bastante exaustivo para os cancerianos. Cuidado para não se meter em encrenca. Respire fundo, o cansaço pode te fazer tomar algumas atitudes inconsequentes hoje. Procure descansar e abstrair as coisas que te tiram do sério.

Horóscopo de Leão

Leonino, esse é um domingo bem positivo para firmar planos e desejos futuros. A comunicação está mais agradável, diminuindo a projeção de conflitos que estavam tão em alta nos últimos dias. Expresse mais suas intenções e esteja receptivo ao que o entorno está declarando a você.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, nesse domingo você pode sentir uma tensão no seu campo emocional. talvez algum sentimento bem desafiador possa surgir ou ainda ressurgir na sua vida e você terá que lidar com isso de forma mais plena para conseguir colocar um ponto final sem ficar se culpando!

Horóscopo de Libra

Libra, esse e os próximos dias são mais pé-no-chão, favorecendo a rotina, a comunicação e os contatos. É um excelente momento para aqueles planejamentos futuros e para tomar iniciativas mais claras e efetivas no campo dos relacionamentos! No inicio da semana tenha cuidado com algumas tensões e não se deixe levar por disputas.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, após esse eclipse no seu signo oposto, o dinheiro, o planejamento e o lar poderão ser temas relevantes e recorrentes para os próximos dias. Mas não fique fritando a cabeça somente com isso, pode ser produtivo se lançar com mais leveza em encontros casuais com as boas companhias.

Horóscopo de Sagitário

Sagi, sabe aquele momento que não é interessante fazer piada? Então, ele acontece hoje! Mas isso não quer dizer que serão momentos ruins. Só tenha um cuidado a mais com as pessoas em volta. A sua semana finaliza e começa com boas oportunidades de compartilhar prazeres e alegrias!

Horóscopo de Capricórnio

Capri, esse é um momento de se voltar para si mesmo, buscando comunicar os seus devaneios e desejos futuros! Também será interessante reavaliar a casa, a vizinhança e até a saúde física. Com o início de uma nova semana, as tensões poderão agitar um bom tanto a ordem dos fatores. Cuidado para não se inflamar com tensões desnecessárias.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, esse é um domingo para buscar se acolher e ficar perto só de quem a gente ama, pois a disponibilidade energética do período é para carência e impaciência. Qualquer pessoa que seja de fora do circuito emocional parecerá um intruso. Se não é possível ficar com quem se ama, melhor ficar sozinho.

Horóscopo de Peixes

Momento de sensibilidade e intuição. Noite para colocar uma boa música ou assistir a um filme poético. Você está sensível ao mundo sutil e toda graça o encanta. Entregue-se à sutileza do mundo dos sonhos e permita-se encontrar os seus.