Horóscopo do dia: previsão para domingo, dia 22 de maio

Mercúrio, Vênus e Marte mudam de signo esta semana, trazendo uma mudança muito necessária na energia à medida que continuamos a nos recuperar das sacudidas da temporada de eclipses. Assim, confira seu horóscopo do dia, domingo, 22 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Para colocar ordem externa, é preciso, antes de mais nada, pôr ordem interna, ariano. Se você sente que as coisas a sua volta estão tudo bagunçado ou instável, observe como está dentro de si! Encontre seu equilíbrio interior. O dia favorece maior conexão com sua espiritualidade!

Horóscopo de Touro

Por mais que seja domingo, os astros estão favorecendo muito para que você vá atrás dos seus objetivos materiais, taurino. Seja um trabalho, projeto, uma viagem, uma compra, enfim… confia e vai! É bacana contar com a ajuda de alguém super especial, essa pessoa vai clarear seus pensamentos e de mostrar novas perspectivas.

Horóscopo de Gêmeos

Você sabe, muitas opções geram muitas dúvidas, tente otimizar. Há dificuldade de foco e precisão hoje, geminiano. Ideias se diluem, ficam vagas diante das inúmeras possibilidades. Esse é um dia desafiador para os mais concretizadores.

Horóscopo de Câncer

Esse é um domingo bem místico e de profunda conexão espiritual para os cancerianos. Então tire um momento do seu dia para se conectar com a sua espiritualidade, sua crença, seus mentores e anjo da guarda. Faça suas preces e também agradeça! É bacana meditar, praticar yôga, rezar, olhar seu horóscopo e tudo mais que se relaciona com essas coisas.

Horóscopo de Leão

Logo ao acordar você pode sentir um clima estranho, de repente um desanimo ou uma tristeza. Leonino, não se renda a essa baixa vibração. Só depende de você viver um dia mais feliz! Então procure arrumar a bagunça, organizar seu quarto e vá para algum lugar tranquilo, bonito e inspirador!

Horóscopo de Virgem

Muita atenção na hora do diálogo, seja numa conversa informal ou numa mensagem escrita, pois pode haver mal-entendido de ambas as partes. Leia e releia o que escrever e o que receber. Hoje também é preciso que planeje para onde está indo, cuidado para não se perder ou errar o caminho.

Horóscopo de Libra

É um momento oportuno para buscar ser honesto e justo consigo mesmo, principalmente com seus sentimentos e desejos, libriano! Pare de ficar se punindo, podando seus sonhos, deixando suas vontades em segundo plano. Coloque na balança e analise o que de fato te faz feliz!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, é sempre muito satisfatório agradar alguém que a gente gosta muito, porém, é importante ficar de olho em duas questões: você está agradando de forma genuína ou por algum interesse pessoal? E o outro ponto é, isso está sendo recíproco? Será que você não está agradando demais alguém que na verdade não está nem aí para o que você sente? Reflita!

Horóscopo de Sagitário.

Calma, sagitariano. Todo desafio que você está passando, essa fase “escura” e complicada, pode apostar que vai valer super a pena! Você encontrará a luz, a recompensa e vai agradecer por não ter desistido. Hoje os astros querem te incentivar a continuar, persistir e lutar pelo o que você deseja.

Horóscopo de Capricórnio

Não é preciso frieza e distanciamento emocional para ter segurança, capricórnio. Hoje pode haver certa dificuldade de relaxar e deixar fluir naturalmente as emoções, pois a vontade é de controlar tudo. Não se isole, busque os amigos e mude o cenário das situações que estão deixando você aflito ou ansioso.

Horóscopo de Aquário

Coisas novas se aproximam, aquariano! O momento é de liberdade, de aproveitar a “loucura” de fazer algo diferente e inusitado. Mas antes de tudo, o universo pede para que você confie muito em si, no seu potencial e nas suas habilidades, pois você tem tudo o que precisa ao seu alcance. Então não se reprima, não corte suas próprias asas.

Horóscopo de Peixes

Com a Lua no seu signo, é hora de se conectar com a sua essência divina, com a parte espiritual de si mesmo, com o que há de invisível no Universo! Seja uno como uma onda é uma ao oceano. A prática da espiritualidade, da comunhão e da conexão é facilitada, por isso faça boas escolhas com o que vai se misturar e confie!