Horóscopo do dia: previsão para domingo, dia 29 de maio

Horóscopo do dia, domingo, 29 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

O brilho do dia 29 de maio é muito mais do que se poderia esperar do próprio signo solar, pois seu valor numeral se destaca e torna os nascidos nesta época diferentes, individualistas e um tanto estranhos. Inovadores e em constante contato com o reino angélico e os reinos superiores do conhecimento, eles são verdadeiros mensageiros dos deuses, lá para nos dar algo para esperar e algo para acreditar.

Horóscopo do dia – 29/05/22

Horóscopo de Áries

Áries, use esse domingo para superar suas dificuldades e medo! É momento oportuno para mudar a sua perspectiva de ver a vida e seus desafios. Conte com a ajuda de alguém muito próximo, um amigo, familiar ou até mesmo seu par amoroso. O dia de hoje proporciona novas coisas, novos começos, um respiro de alívio!

Horóscopo de Touro

Comece seu domingo com calma, leveza e conexão. Pode ser bem produtivo iniciar esse dia mais cedo, fazer uma atividade que você ame e que te faça se conectar consigo mesmo. Com o passar das horas, você vai sentir uma energia de ação e vontade, aproveite e faça algo mais intenso, de repente uma trilha, alguma aventura, ou até mesmo atividades super criativas! É um domingo de muita inspiração.

Horóscopo de Gêmeos

Lua e Mercúrio se encontram hoje no seu signo. O clima é de cooperação! O intelecto está afiado durante este período, cheio de ideias criativas para curtir o domingo entre as pessoas próximas, amigos, irmãos e vizinhos. Momento de sentir a simplicidade de estar no meio ambiente de origem e curtir a vida.

Horóscopo de Câncer

Conversa, troca, leveza, socialização, mistura, aprendizado… palavras que definem seu domingo! Momento de transitar na superficialidade e liberdade que ela traz, hoje nada precisa ser intenso e profundo. A falta de critérios rígidos e estáticos ajudam a simplificar a vida. O momento é ótimo para o comércio e boas negociações, você está com a lábia infalível hoje!

Horóscopo de Leão

Leão, você pode sentir esse domingo meio intenso, com alguns desafios surgindo e um certo peso em suas costas. Tente não remar contra a maré hoje, não fique provocando e nem desafiando as pessoas a sua volta, pode ser bem desgastante e estressante para você. Esse não é o melhor momento de provar que está certo ou de tentar convencer alguém do seu ponto de vista!

Horóscopo de Virgem

Neste dia os astros querem que você enxergue que é possível colher bons frutos daquilo que você deseja fazer, seja um trabalho, algum projeto, enfim. O dia de hoje é de criatividade, e é importante seguir a vontade que vem de dentro, a mais genuína que existe. Colocar seus planos em ação vai te motivar muito essa semana.

Horóscopo de Libra

O mundo dá voltas, libriano. Se hoje você está triste, arrasado por algo que falou, amanhã você vai estar vigorado e confiante sobre seus novos planos! Então não ache que é o fim do mundo por algo ter dado errado. Você terá novas e melhores oportunidades pra fazer dar certo de uma forma inovadora!

Horóscopo de Escorpião

Bom dia para decidir o que precisa realizar durante essa semana que se inicia. Período que favorece a fazer escolhas, tomadas de decisões e coisas que procrastinou por falta de coragem e indecisão. O momento astrológico favorece a ação, escorpiano. Vai fundo nas suas escolhas!

Horóscopo de Sagitário.

Um domingo de descontração, de otimismo. Excelente para estar reunido com amigos, familiares, com aquelas pessoas mais queridas com quem você perde as limitações e formalidades do dia a dia! É momento para se divertir e se soltar, ser quem você é e ser feliz, sem preocupações.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, aproveite esse domingo para fazer aquela faxina. Pode eliminar roupas antigas, papéis, além de tudo aquilo que você quer e sabe que precisa eliminar, mas não sabe por onde começar ou sempre acaba postergando. Você estará com precisão cirúrgica! Elimine excessos, desapegue.

Horóscopo de Aquário

Aventurar-se por novos rumos pode ser tentador, aquariano. Ao mesmo tempo que o novo é estimulante e empolgante hoje, pode ser inseguro e duvidoso. Cuidado com o radicalismo gerado pelo medo da escassez! Procure se comunicar de forma clara, pois algo pode ficar confuso nos diálogos que tiver.

Horóscopo de Peixes

Essa noite que passou pode ter sido bem intensa, movimentada, cheia de sonhos malucos. É interessante lembrar tudo o que sonhou e pesquisar sobre o significado. Hoje você estará com uma habilidade super avançada de captar facilmente conteúdo psíquico, espiritual e subjetivo. Entregue-se, pisciano.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades de astrologia e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.