Horóscopo do dia: previsão para quarta-feira, 4 de maio

Confira sua previsão do horóscopo do dia de quarta, 04 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Ariano, este pode ser um dia para se conectar mais com seus sonhos! Deixe um pouco de lado a sua mente racional e a sua necessidade de seguir as regras e comece a pensar mais sobre o que você realmente deseja viver e construir na sua vida, de forma profunda. Não pense só nas suas obrigações, mas também naquilo que lhe dá prazer!

Horóscopo de Touro

A sua criatividade tende a ser aumentada neste dia, por isso, dê mais atenção e credibilidade as suas ideias, taurino. Algo muito bom e revolucionário pode sair da sua cabeça e surpreender tanto a você como a todos ao seu redor! Mantenha a persistência, o foco e a organização.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, é hora de deixar sua mente racional de lado, pois esse é um momento em que você pode e deve se conectar com um lado mais leve e inspirador de si mesmo. Então tire o pé do acelerador, acalme seus pensamentos, respire consciente. Esteja ao lado de pessoas que transmitam paz, calma e equilíbrio.

Horóscopo de Câncer

Canceriano, neste dia você estará se sentindo mais sensível, mais acolhedor com suas próprias vulnerabilidades e também com tendência a ter mais atenção ao que o faz se sentir em casa. É o cheirinho de bolo de laranja saindo do forno? Ou o gosto de pão com manteiga que a avó colocava na chapa? O que reconecta você com aquela criança livre e feliz que você é?

Horóscopo de Leão

Leão, durante este dia você precisará refletir profundamente… Seus pensamentos e ideias poderão estar um pouco confusos, por isso, se estiver inseguro ou com dúvidas sobre algo o melhor a ser feito é desacelerar o ritmo e pensar com calma! a auto observarão poderá te ajudar a enxergar sua realidade de uma forma mais clara e objetiva.

Horóscopo de Virgem

Nesse e nos próximos dias você poderá sentir a necessidade de reavaliar seus caminhos de vida, virgem. Então comece a observar tudo o que você já viveu até hoje e o que você gostaria de viver a partir daqui. É indicado você cultivar mais paciência nas suas ações, pois seus pensamentos poderão estar mais confusos nos próximos dias. Para viver novas coisas você precisa de atitudes diferentes!

Horóscopo de Libra

Carência, vazio, sensação de falta… nesse período, em que o sentimento é de desamparo, ampare-se, libra! Tomar um banho longo com especiarias, experimentar uma refeição mais calorosa, realizar aquela automassagem ou fazer um escalda-pés… vale tudo aquilo que proporcione conforto e satisfação hoje.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, nessa quarta-feira procure dar mais afeto e atenção para quem ocupa um lugar importante na sua vida, os astros estão bem favoráveis para isso. Certifique-se de que essas pessoas sabem o quanto elas são importantes para você! Por conta disso, pode ser também um ótimo momento para fazer mais atividades que te inspiram e que te tragam a sensação de alegria.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, cuidado para não exagerar, pois a tendência é essa. Muitas vezes, para evitarmos fugir de um problema, tendemos a nos compensar: comemos mais, consumimos coisas de que não precisamos, dormimos além da conta… então tome conta de si mesmo! Mantenha os limites à vista.

Horóscopo de Capricórnio

Evite o ciúme excessivo, a necessidade de controle e a inflexibilidade! Esse dia traz uma energia muito voltada para a espiritualidade, portanto, o conselho é deixar tudo fluir naturalmente. Conecte-se mais com o universo, com a sua intuição, com seus sentimentos e sonhos. Esse é um excelente momento para focar mais no seu autoconhecimento e no seu desenvolvimento pessoal!

Horóscopo de Aquário

Excelente momento para tomar as rédeas da vida, para inserir ritmo e disciplina no que anda irregular e nebuloso. Bom para organização e planejamento. A prudência e o amadurecimento são as qualidades que se deve usar nesse período!

Horóscopo de Peixes

Peixes, essa quarta prevê confusão e dispersão. Não exija precisão e análise de si mesmo. Descanse o corpo e a mente, se possível. Cuidado com as expectativas, você pode se iludir facilmente. Notícias ou informações falsas tendem a rolar soltas hoje, é importante verificar a veracidade!