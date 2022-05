Horóscopo do dia: previsão para quinta-feira, 12 de maio

Veja previsão do seu horóscopo do dia

Horóscopo do dia para quinta-feira, 12 de maio, para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Júpiter ingressa no seu signo trazendo sorte, abundância e expansão! Você viverá dias incríveis, ariano, então se abra para receber novas oportunidades, tanto no campo profissional, quanto nas demais esferas da vida. É hora de dar passos largos e significativos!

Horóscopo de Touro

Dia em que há um descompasso nos relacionamentos, carências, desejos não atendidos, sentimento de estar desassistido. Às vezes, taurino, um bom livro e uma taça de vinho (sem exageros) são a melhor companhia. Então se dê um tempo, curta um momento só seu!

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, esse é um período bom para ter aquele diálogo que estava difícil de acontecer. Há possibilidade de acordo, de concordância. Pontos de vistas diferentes apontam para uma multiplicidade de direções que não necessariamente são divergentes. Use da flexibilidade energética desse momento para avançar por novas direções e explorar novidades!

Horóscopo de Câncer

Use a diplomacia, a elegância e o equilíbrio para lidar com suas próprias emoções e com seus afetos hoje! Excelente dia para realizar as atividades que precisem de harmonia, paridade, conciliação, acordo e aliança. O dia está bom para todos os tipos de tratamento de beleza, aproveite o momento para focar no seu bem-estar e autocuidado!

Horóscopo de Leão

É preciso ter atenção redobrada com as informações, tudo o que você receber ou te falarem, preste atenção! Leia tudo mais que uma vez e procure sempre confirmar o que foi dito ou combinado, para ter certeza de que as duas partes entenderam bem. Busque também evidencias e fontes confiáveis. Cuidado com as fofocas!

Horóscopo de Virgem

Virginiano, por esses dias algumas questões do passado tendem a voltar à tona, portanto, é interessante repensar sobre isso, se acontecer. De repente uma pessoa, um sonho, um emprego… Confie que você vai conseguir fazer com que tudo flua no tempo perfeito e de maneira tranquila! O melhor e mais adequado para o seu momento vai acontecer.

Horóscopo de Libra

A Lua chega no seu signo hoje transbordando suas emoções, te convidando a pôr pra fora tudo o que está preso aí dentro! Não se reprima mais, libriano, esse é o momento de falar, de expressar, de gritar, de se libertar! Ouça suas emoções, sinta seus sentimentos. O dia de hoje pode ser bem intenso, não o torne ainda mais difícil.

Horóscopo de Escorpião

Pode ser que hoje você se sinta um pouco perdido e no meio de um turbilhão interno e externo, então cuidado para não se cobrar tanto, escorpiano! Não force muita aceleração nas próximas semanas e procure pegar mais leve consigo e com os outros. Se permita fluir com calma, repensar o que for preciso e mudar de ideia várias vezes.

Horóscopo de Sagitário

Com a entrada de Júpiter, seu regente, em Áries, você vai sentir uma grande vontade de movimentar as coisas, esse aspecto lhe trará muito mais coragem, ação e expansão! Você se conectará com uma energia maior de pioneirismo e confiança nas próximas semanas.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje e nos próximos dias fique atento, pois muitas coisas vão clarear, e ajustes poderão ser feitos de forma muito mais alinhada depois! Então, capricórnio, não tenha pressa, tire uns dias para ir com calma, refletir melhor sobre algumas vontades e ações. Daqui algumas semanas você vai ver que foi ótimo ter desacelerado e ter tirado esse tempo para revisar alguns movimentos da sua vida.

Horóscopo de Aquário

Aquário, se as coisas estão meio estranhas e desafiadoras por aí, tenha calma. Acredite que tudo o que está acontecendo é para que você faça uma limpeza na sua vida para renascer com uma coragem ainda maior, e lembre-se da sua capacidade de co-criar uma jornada extraordinária! O momento astral favorece grandes movimentos e mudanças daqui pra frente.

Horóscopo de Peixes

Os astros preveem carência, idealizações e excessos! Período em que o sentimento é de falta, porém falta do mundo ideal, de idealizações, um mundo que não é concreto, que não existe de fato. Cuidado! Não desconte a frustração por esse mundo ser real nos excessos, como comida, álcool e futilidades, por exemplo.