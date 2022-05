Horóscopo do dia: previsão para quinta-feira, dia 19 de maio

Horóscopo do dia: previsão para quinta-feira, dia 19 de maio

Horóscopo do dia, quinta-feira, 19 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Ariano, uma notícia ou uma oportunidade poderá chegar até você hoje, talvez algo que você achou que estava perdido ou que já nem lembra mais. Um conselho do universo é para que evite confiar cegamente em alguém, é importante questionar aquilo que parecer estranho, ariano.

Horóscopo de Touro

Touro, hoje pode rolar um conflito entre a necessidade de segurança, a espontaneidade e a ingenuidade da paixão. Cuidado para não agir com impulsividade e magoar quem se ama! As pessoas com quem você se relaciona podem te achar muito exigente e crítico hoje, então tente ser mais gentil e pegar leve.

Leia também o horóscopo de maio de maio

Horóscopo de Gêmeos

Este poderá ser um dia positivo e inspirador para você, geminiano. Conecte-se mais com a sua intuição, com seus desejos verdadeiros e sonhos, pois essa energia lhe dará ânimo, força de vontade e criatividade para seguir os próximos dias! Cultive a autoconfiança, o otimismo e a coragem.

Horóscopo de Câncer

O dia de hoje te traz certa tranquilidade diante das suas ideias, pensamentos e consciência. Sabe aquela sensação de “eu fiz minha parte” ou “estou tranquilo, pois fiz o que pode”? É assim que você se sentirá hoje! Então não se abale com algo que falhar, ou com a pressão que alguém jogar sobre você.

Horóscopo de Leão

Aproveite mais a vida e suas oportunidades, leonino. Tente agir com mais leveza e otimismo, ao invés de achar que tudo é um fardo. O universo quer te mostrar a beleza que existe ao seu redor, então aprecie mais os momentos e viva mais cada parte da sua vida!

Horóscopo de Virgem

Esse é um dia de descobertas para os virginianos. Algumas situações e acontecimentos serão esclarecedores para você e você também irá descobrir informações importantes sobre algum assunto pessoal. Absorva bem, pois essas informações vão te ajudar a ter mais clareza do seu caminho e dos seus próximos passos.

Horóscopo de Libra

Observe atentamente o que chegar à tona para você, pois vai te ajudar a compreender melhor certas coisas, especialmente nas suas relações intimas e familiares, libriano! Inclusive, é indicado que você fortaleça mais sua relação com pessoas que você considera ser sua família!

Horóscopo de Escorpião

O astral de hoje te convida a, mais uma vez, fazer uma faxina profunda na sua vida, reparar algumas questões do passado, deixar para trás coisas e sentimentos que não te fazem mais bem. Mas faça essa faxina no seu exterior também, limpando a casa, organizando os armários, separando alguns papéis, etc.

Horóscopo de Sagitário.

Sagitário, hoje você deverá abrir mão de algo que é muito importante para você, algo que tem um valor emocional muito grande, mas que se você for analisar, não é mais tão significativo assim no seu momento de vida. Isso vai te ajudar a ter mais leveza e a caminhar mais longe em certas questões.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje o universo te convida a se libertar de todo peso que tanto você como as pessoas lhe colocam. Sabe aquela responsabilidade que tanto exigem de você? Mas que no fundo você sabe que isso só te limita e te causa ansiedade? Hoje é dia de buscar novas perspectivas e novos caminhos.

Horóscopo de Aquário

Aquário, é possível encontrar segurança afetiva e liberdade, amar o novo sem deixar de dar valor para o que já faz parte da sua história. O astral favorece o equilíbrio, você não precisa ser radical. Use da tecnologia a seu favor para matar a saudade dos que estão distantes e daqueles com quem já não tem contato há um bom tempo.

Horóscopo de Peixes

Novas portas irão se abrir e você vai se sentir determinado, animado e confiante para seguir em frente! Aproveite essa oportunidade, use e abuse da sua criatividade, assim você irá se destacar. É hora de expandir seus horizontes e abraçar algo diferente que vem de encontro a você, pisciano.