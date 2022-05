Horóscopo do dia: previsão para quinta-feira, dia 26 de maio

Horóscopo diário: As estrelas estão alinhadas a seu favor? Descubra a previsão astrológica para Áries, Leão, Virgem, Libra e outros signos do zodíaco para 26 de maio de 2022.

Horóscopo do dia, quinta-feira, 26 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

A lua no signo de fogo Áries faz uma conexão útil com Saturno em Aquário às 17h06, inspirando produtividade e destacando a responsabilidade. A lua encontra Vênus em Áries às 23h, criando uma atmosfera afetuosa. As pessoas podem ser especialmente sensíveis quando a lua se encaixa em Plutão em Capricórnio às 23h20: emoções profundas podem vir à tona.

Horóscopo do dia – 26/05/22

Horóscopo de Áries

Esse é um dia dedicado aos prazeres da vida, ariano, também é propício à manutenção da relação com aqueles que você ama. Há sensibilidade e envolvimento para atender aos desejos do outro. Há boa vontade e intenção de resolver discórdia familiar com harmonia e gentileza! Busque sossego.

Horóscopo de Touro

O dia de hoje pede para que você faça uma limpa na sua vida, em todos os âmbitos. Desapegue de tudo que vem ocupando espaço (interno e externo), que está gerando peso e dificuldades. Esse desapego pode ser de bens materiais assim como de sentimentos, crenças, ideias e comportamentos.

Horóscopo de Gêmeos

Fique atento, geminiano, pois alguém poderá lhe oferecer apoio em alguma situação que está sendo desafiadora, é positivo aceitar essa ajuda! Você não precisa fazer tudo sozinho. Também é interessante se manter próximo de próximas a você através da comunicação, isso poderá te trazer algo relevante.

Horóscopo de Câncer

Os astros de hoje lhe proporcionam um dia bem criativo, de coragem e empoderamento pessoal! É um ótimo momento para trabalhar bem a sua autoconfiança e autoestima, câncer. Você vai se sair bem naquilo que se propuser a fazer, confie e vá em frente, pois o universo está te amparando e pode acreditar que seu lugar de destaque e reconhecimento está reservado.

Horóscopo de Leão

Talvez você sinta uma energia de insegurança no ar no dia de hoje. Uma sensação de “o que estou fazendo aqui? pra onde devo ir?”. Tente não se pressionar demais e muito menos cair na pressão alheia que fazem em cima de você. o melhor a se fazer hoje, é não fazer. Evite decisões e atitudes que podem ser definitivas.

Horóscopo de Virgem

Virgem, é hora de assumir uma responsabilidade ainda maior, seguir o seu próprio caminho sem ficar dependente demais de alguém, ou pelo menos assumir suas responsabilidades e adquirir maior independência. Confie mais em si mesmo e no seu potencial de liderança;

Horóscopo de Libra

Libra, pare de ficar se desgastando tentando agradar demais alguém ou tentando ajudar alguém que não quer ser ajudado. Olhe mais para você nesse momento, cuide mais de você, agrade mais a si mesmo. Esse é um excelente momento para acolher seus sentimentos e cuidar do seu emocional.

Horóscopo de Escorpião

Um dia super favorável para olhar para si e fazer mais daquilo que te agrada, que te faz se sentir bem e mais conectado consigo mesmo. Tire um tempinho para voltar para o seu centro, ganhar equilíbrio e ter foco. Quando você consegue ter esses momentos consigo mesmo, nem que seja por alguns minutinhos, a vida fica muito mais fluída!

Horóscopo de Sagitário.

Sagitário, esse é um dia para buscar mais foco e disciplina no seu trabalho! Dedique-se aos seus objetivos profissionais, organize suas obrigações, crie um planejamento realista para conseguir se movimentar de forma madura e mais assertiva nessa área da vida. Alguém vai aparecer e vai te fazer se sentir ainda mais seguro sobre suas habilidades! Portanto, aceite os elogios e dicas dessa pessoa.

Horóscopo de Capricórnio

Atenção aos excessos e às exaltações desnecessárias. Haja com diplomacia e empatia. Evite tumultos e situações com multidões nas quais é difícil manter qualquer ordem e controle. Tais situações tendem a se desdobrar para a violência!

Horóscopo de Aquário

Dia bacana para cumprir com todos aqueles compromissos que foi adiado, como exames, ir a médicos e fazer outras coisas que se relacionam ao seu cuidado com a saúde! O momento também favorece maior foco, persistência e resistência, ou seja, aproveite isso para realizar seus objetivos e andar com suas demandas.

Horóscopo de Peixes

O dia de hoje pede firmeza, pisciano. Siga seu caminho com seriedade, maturidade e honestidade consigo e com os demais ao seu redor! Esse é um momento para acessar toda a sua força e sabedoria interna. Use essa energia para lidar com alguma situação que vem lhe desafiando de alguma maneira ou para tomar alguma atitude que você vem adiando faz algum tempo.