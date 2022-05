Horóscopo do dia: previsão para sábado, 14 de maio

Veja previsão do seu horóscopo do dia

Horóscopo semanal para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para 14 de maio de 2022.

Horóscopo de Áries

Esteja ligado, ariano, pois novas ideias e novos projetos poderão chegar por esses dias! O fim de semana lhe trará inspirações para algo novo. Também pode ser um bom momento para entrar em contato com seu lado mais sensível e carinhoso. Então curta o dia com alguém especial e demonstre seus sentimentos.

Leia também o horóscopo de maio de maio

Horóscopo de Touro

O dia de hoje lhe pede atenção. Então observe mais hábitos, comportamentos, ideias e afins, não estão sendo saudáveis e nem positivos para você nesse momento. Os astros indicam que esse é um período importante para se afastar daquilo que tem lhe feito mal de alguma forma e fortalecer novas atitudes mais positivas para você!

Veja também o horóscopo de maio de touro

Horóscopo de Gêmeos

O passado tem estado muito presente na sua vida e, por consequência, você acaba tendo ações repetidas, sem pensar direito. Então, geminiano, cuidado ao reagir diante de algo sem sequer analisar! Faça o exercício de observar a si mesmo, seus pensamentos e seus atuais desejos, assim você poderá romper antigos padrões.

Horóscopo de Câncer

Sábado adequado para estar mais introspectivo, para fazer um mergulho profundo na sombra e voltar dela metamorfoseado, assim como a borboleta, a cobra e a fênix, que são animais que renascem de si mesmos. Rituais são processos de passagem de uma fase para outra e ajudam a materializar essa percepção de que os ciclos começam e terminam num círculo incessante. Desapegue-se, desidentifique-se, permita-se renascer!

Horóscopo de Leão

Pare de negligenciar o seu bem estar físico, emocional e mental, leonino. O momento pede para que fortaleça a si mesmo; seus talentos, sua aparência, seus sonhos, seus sentimentos… Cuide-se! Também é hora de praticar o desapego, pois estar apegado demais pode lhe colocar na inércia e na estagnação.

Horóscopo de Virgem

Quando você olha para trás, tudo pode parecer meio confuso, incerto e sem saída. Mas na real o que você deve fazer no agora é focar no que importa, virginiano. Parece que uma escolha deve ser feita de forma bem objetiva, então não complique o que é pra ser fácil, caso contrário você vai viver com essa exaustão mental!

Horóscopo de Libra

Neste final de semana é melhor evitar tomar decisões muito importantes, libriano. Serão dias para desacelerar o seu ritmo de vida e o ritmo dos seus pensamentos. Pode ser que surja um novo convite ou uma nova oportunidade, porém, pense bem antes de aceitar ou antes de tomar uma decisão final! O universo está te pedindo para ter mais cautela.

Horóscopo de Escorpião

É preciso responsabilidade e pés no chão, escorpiano. Você pode ficar muito emocionado com algumas possibilidades, mas cuidado com os impulsos e ações mal pensadas! Comece a agir de forma madura para ter a vida estável que deseja. É indicado ter cuidado com aquilo que você vai prometer ao outro, pois isso pode virar um fardo.

Horóscopo de Sagitário

Abraçar o mundo e explorar novas horizontes, ou ficar aonde você já conhece? Eis a questão! Nesse final de semana você vai se pegar se questionando várias vezes sobre algumas ideias e possibilidades de se arriscar em algo diferente. É importante refletir um pouco nesse dia, observar seus sentimentos e o ambiente do qual você está inserido.

Horóscopo de Capricórnio

Angústia, medo e tensão estão no ar. Porém, não entre nessa energia psíquica do terror. A espiritualidade vem como um portal de saída da angústia desse momento que te faz desejar o controle. Desconfie dos instintos que o levam a ações mais agressivas e agudas, capricórnio.

Horóscopo de Aquário

Por mais que seja final de semana, esse sábado exige maior seriedade e comprometimento com as coisas, aquariano. O dia é bem favorável para planejamentos, organizações, ordem e trabalho. Se você sente que alguma área da vida está em desordem, esse é o melhor momento para organizar!

Horóscopo de Peixes

A vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e dar conta de tudo é grande, porém é preciso rever sua lista de afazeres e criar prioridades reais! É muito provável que você se perca em meio a tantas atividades e no fim das contas não conseguirá finalizar nenhuma. Também é importante se colocar como prioridade nesse momento.