Horóscopo do dia: previsão para segunda-feira, 2 de maio

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda, 02 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Ariano, nessa segunda é importante seguir algumas regras, não é o melhor dia para rebeldia, impulsividade e revoluções. Se organize, estabeleça alguns limites e faça tudo dentro do programado. Esse momento vai exigir de você maior seriedade e muito comprometimento, tanto com trabalho quanto com questões pessoais.

Horóscopo de Touro

hoje os astros vêm te ajudar com inspiração e um empurrãozinho para você ter coragem e ousadia de seguir o caminho que tanto deseja, taurino. É hora de agir por você, valorizar seus dons e tomar as rédeas da sua jornada! Assuma seu poder, não deixe esse poder na mão dos outros.

Horóscopo de Gêmeos

A semana começa com um olhar bastante otimista para os geminianos, afinal, temos a Lua nova no seu signo logo pela manhã! É dia para tentar algo completamente novo e diferente do que você costuma. Novas oportunidades e propostas tendem surgir por esses dias. O novo está batendo na sua porta!

Horóscopo de Câncer

Nessa segunda seja livre, seja simples, descomplique, descomprometa-se. O sinal está verde para ser leve como uma flor de algodão, câncer. É um momento para relativizar, para entrar em contato com a natureza dual, ambígua de nós, seremos humanos, que somos tanto capazes de entender a lógica, como nos apaixonarmos e nos entregarmos ao labirinto das emoções!

Horóscopo de Leão

Se as coisas estavam bem difíceis no campo material, se alegre, leonino, pois as coisas vão mudar! Os desafios que você veio passando vão servir como força e motivação para você brilhar daqui pra frente. Seja você, assuma a sua verdade, a sua identidade e os seus sonhos. As coisas vão começar a tomar um rumo muito melhor agora, é hora de concretizar!

Horóscopo de Virgem

Uma segunda-feira para colocar a vida em dia! Responda e-mails, organize sua agenda. Bom dia para estudar e aprender coisas novas também. Esse é um momento de curiosidade e mente aberta para o novo, então rompa com seus padrões, saindo um pouco da sua zona de conforto, virgem.

Horóscopo de Libra

Com o encontro de amor entre a Lua e Vênus, esse é um dia dedicado a energia do feminino. Há uma atmosfera de receptividade e simpatia. Bom momento para realizar procedimentos de beleza e iniciar a semana pleno de confiança e autoestima. Dedique mais amor próprio, preze pelo seu prazer!

Horóscopo de Escorpião

Se prepare para começar a semana com as emoções a flor da pele, escorpiano. Porém, tenha bastante cuidado para não ficar preso à situações do seu passado, não ficar se lamentando e remoendo certas coisas. É um momento de revisão de alguns sentimentos, mas o intuito é resolve-los e virar a página!

Horóscopo de Sagitário

Pode rolar um conflito entre razão e emoção aqui! algumas coisas vão surgir e você deverá resolver ou escolher de forma bastante racional, pensando mais nas questões materiais, ou de forma mais emocional, pensando mais no seu bem-estar. Então pondere o que vale a pena verdadeiramente nesse momento.

Horóscopo de Capricórnio

Momento de reconciliação e reavaliação de uma relação que ainda tem vida, mas que já se deu por perdida. Período ideal para transformar e regenerar emoções, capricórnio. Aprofundar, ir a fundo e passar a limpo uma situação trará conforto emocional.

Horóscopo de Aquário

Aquário, ao pensar no seu futuro, você pode se sentir um pouco confuso e perdido. Então, hoje evite qualquer tipo de escolha que seja muito definitiva, pois os desejos e os pensamentos podem te confundir. É melhor meditar, buscar conexão interior e tomar algumas atitudes no outro dia.

Horóscopo de Peixes

Segunda-feira de bom-humor, prosperidade e fartura para o signo de Peixes. Momento positivo para quem está tentando engravidar! Mas também é auspicioso para quem está trabalhando em algo novo. As ideias se expandem, você poderá enxergar oportunidades onde antes não via. Aproveite o momento para variar e criar!