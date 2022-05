Horóscopo do dia: previsão para segunda-feira, dia 17 de maio

Horóscopo do dia, terça-feira, 17 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Lua em Sagitário e Vênus no seu signo, unidas em um bom aspecto, nos dão energia para correr atrás do que precisamos para ser livres e felizes. Coragem e autonomia é o que os astros vêm oferecer aos arianos nesse período! A espontaneidade, a diferenciação e o bom humor são os comportamentos adequados para usar nesta terça-feira!

Horóscopo de Touro

É hora de iniciar coisas novas na sua vida, seja na área profissional ou pessoal, porém, taurino, é importante seguir com calma e sabedoria. Encontre o equilíbrio entre o agir e o esperar, pois as coisas não vão acontecer da noite pro dia, mas também não vão acontecer sem a sua atitude.

Horóscopo de Gêmeos

Essa é uma terça-feira linda e positiva para os geminianos. Boas noticias chegarão, você poderá até receber uma visita ou ajuda inesperada de alguém especial! Ótimo dia para conquistar e realizar algumas coisas que você vem planejando. Conte com amigos próximos e familiares, eles terão um papel importante na concretização de suas metas.

Horóscopo de Câncer

Hoje os astros querem te dar motivação e animação, canceriano. Faça aquilo que precisa ser feito sem procrastinar, a objetividade lhe ajudará a resolver as coisas pendentes. Mantenha a calma e a honestidade, isso lhe trará maior segurança com seus afazeres!

Horóscopo de Leão

Este é um dia para reflexões, leonino. Seus pensamentos tendem a ficarem confusos sobre algum assunto, então é bom manter a calma e refletir sobre o melhor caminho a seguir neste momento. O que você perceber que precisa e merece sua atenção e comprometimento, não ignore! Saiba que nesse momento você precisa manter uma postura mais séria e madura diante da vida.

Horóscopo de Virgem

Os astros anunciam que este é um dia para ter comprometimento, virgem. Não fuja e não ignore os seus desafios e compromissos, pois será necessário confrontar aquilo que vem te incomodando ou gerando algum tipo de sofrimento. Fique tranquilo, a espiritualidade está te amparando, porém você precisa fazer a sua parte!

Horóscopo de Libra

Libra, neste período, se for necessário tomar alguma decisão importante ou assinar algum contrato, pense com atenção, carinho e leia tudo com muita calma, pois não é indicado apressar as coisas. É preciso ter uma organização material e não deixar as coisas para último hora. Então comece nesse momento planejar melhor a sua rotina!

Horóscopo de Escorpião

Hoje você sentirá certa desproporcionalidade entre ação e emoção. Impulsividade, raiva, intolerância fazem parte dos sentimentos do dia. Há também uma sensibilidade exagerada, em que qualquer coisa se torna uma grande questão ou até uma ameaça. Já fisicamente, pode sentir dor de cabeça e ansiedade. O segredo é manter a paciência, vai passar!

Horóscopo de Sagitário.

Deixe de lado a tristeza e a teimosia, sagitariano, levante a cabeça pois o dia de hoje está cheio de bençãos para você! Eleve seu astral e seu humor, você vai ver como muita coisa boa vai acontecer a partir daqui. Mantenha-se cheio de otimismo, pois é um momento favorável financeiramente!

Horóscopo de Capricórnio

O tempo, o planejamento e a aceitação dos imprevistos da vida são aliados para essa terça desafiadora. Tenha comprometimento com o que você precisa, faça um cronograma, amadureça o propósito e busque experiência com pessoas mais velhas, que já tenham feito uma busca semelhante. As relações e as trocas estão favorecidas, aproveite!

Horóscopo de Aquário

Seu dia pode PARECER difícil, mas calma, aquariano, você ainda irá se surpreender com o tanto de coisa boa e coisas dando certo, ou pelo menos se encaminhando para dar! É um ótimo dia no quesito financeiro também, você pode ser surpreendido por um ganho surpresa, no entanto, cautela com os gastos, é um bom momento para ganhar, mas não para gastar.

Horóscopo de Peixes

Você vai sentir que as situações estão muito longe do ideal, do que você gostaria. A sensação é de que você está longe das suas metas, de que tem algo que desconhece que influencia a sua vida, tornando mais difícil chegar aonde você deseja. Os astros hoje não estão aliviando para você. Mas calma, o universo é inteligente, tudo está no seu devido lugar, tenha fé!