Horóscopo do dia: previsão para segunda-feira, dia 9 de maio

Horóscopo do dia: previsão para segunda-feira, dia 9 de maio

Veja previsão do seu horóscopo do dia de segunda, 09 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Áries, logo pela manhã você sentirá uma energia mais tranquila, que te convida a meditar, a perceber suas emoções e ouvir sua intuição. É bacana começar o dia com mais tranquilidade, sem pressa. Isso vai te ajudar a manter a calma, o equilíbrio e a agir com inteligência diante dos imprevistos e desafios que virão!

Horóscopo de Touro

Essa é uma segunda mais introspectiva, onde a vontade vai ser de ficar sozinho, na sua própria companhia. O momento é oportuno para reflexões e conexão com a sua espiritualidade! Também é um bom dia para se dedicar a atividades mais individuais, como estudos, leituras e autoconhecimento.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, comece a se preparar para um giro de 360º na sua vida. Algo surpreendente tende acontecer nos próximos dias e tudo mudará. Se essa mudança te assustar, procure acalmar seu coração e tranquilizar sua mente, pois será bem positivo, tudo dará certo!

Horóscopo de Câncer

Nesse dia, organize-se, cuide das miudezas, ajuste-se a uma rotina de bem-estar e saúde, coloque em dia as pendências. Bom período para fazer manutenção, limpezas e check-ups. A energia de hoje é perfeita para se permitir viver o lado simples da vida.

Horóscopo de Leão

Neste dia o trabalho está bem favorável, principalmente o trabalho em dupla. Pode ser um excelente momento para fechar alguma parceria ou sociedade. Também é oportuno contar com a ajuda de pessoas que você confia e que admira, pois poderão facilitar o seu caminho.

Horóscopo de Virgem

Sua semana inicia de maneira bem positiva, é um momento de disposição, coragem, movimento e abundância! Abrace as oportunidades, se arrisque em algo novo e sua vida começará a prosperar! Também é um momento oportuno para investir na sua saúde, virgem.

Horóscopo de Libra

O universo te convida a se libertar de todo peso que você tem carregado e que não te pertencem mais, libriano. Não adianta ficar fazendo um grande malabarismo, tentando lidar com coisas que não fazem mais sentido na sua vida só para agradar alguém. Siga um novo caminho!

Horóscopo de Escorpião

O dia de hoje exige resiliência e justiça, escorpiano. É preciso pôr os pés no chão, olhar todos os lados de uma situação e colocar na balança. O impulso e a pressa são seus inimigos neste dia, portanto, é necessário ter bastante calma antes de tomar uma decisão.

Horóscopo de Sagitário

Neste dia você pode se sentir meio estressado, querendo confrontar tudo e todos que não se encaixam naquilo que você crê. Mas será que tais atitudes valerão realmente a pena? É importante sim lutar pelo o que você acha certo, mas sempre lembre-se que o outro tem sua própria visão de vida também.

Horóscopo de Capricórnio

Suas emoções podem estar confusas hoje, é preciso agir com cautela. Cuidado com suas expectativas, mas também cuidado para não iludir o outro! Se você não tiver certeza sobre seus sentimentos, melhor não os manifestar.

Horóscopo de Aquário

O dia de hoje pode trazer um momento desafiador, sentimento de escassez, de falta, em que as expectativas podem ser diminuídas ou frustradas e o contato com a realidade nua e crua se torna inadiável! É preciso ser realista e fincar os pés no chão.

Horóscopo de Peixes

Algumas dúvidas e indecisões podem fazer parte do seu dia, mas será preciso se posicionar e determinar o que deseja, peixes! É hora de ajustar suas ideias, organizar seus pensamentos e agir de acordo com seus valores e desejos.