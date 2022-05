Horóscopo do dia: previsão para sexta-feira, 13 de maio

Veja previsão do seu horóscopo do dia

Olhe o Horóscopo do dia para sexta-feira, 13 de maio, para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Boas notícias chegarão e com ela algumas surpresas e oportunidades, ariano. A vida vai te direcionar para uma nova jornada, mas, antes de tudo, você precisará confiar em si mesmo e vislumbrar os bons frutos futuros que esses novos caminhos lhe trarão! Cuidado para que alguns apegos emocionais não lhe impeçam de realizar mudanças.

Horóscopo de Touro

Não seja tão duro consigo mesmo, taurino. Às vezes você se auto impõe certas coisas que nem fazem tanto sentido assim para si! Observe com carinho algumas situações e, sem medo, deixe para trás aquilo que você ver que realmente não casa mais com o seu momento de vida. É preciso flexibilidade para alçar novos voos.

Horóscopo de Gêmeos

Entre emoções e razões, a melhor opção é fazer o que te faz feliz, geminiano, é fazer a vida valer a pena! É hora de encontrar o caminho do meio e não ser muito “8 ou 80”. Com os pés no chão, dê ouvidos à suas emoções e intuições, sinta no seu coração e confie! Não tenha medo de abraçar uma nova oportunidade, seguir um novo caminho, pois com o tempo você vai se surpreender com a sua própria capacidade.

Horóscopo de Câncer

Câncer, esses são dias positivos para cuidar dos seus sentimentos e das suas relações, sejam elas de amizade, amorosas, profissionais ou familiares. Então aproveite para avaliar melhor as pessoas que você tem mantido perto de você e como você pode demonstrar mais afeto por elas! Procure estar cercado de quem você gosta, pois lhe fará bem e você se sentirá amparado e protegido.

Horóscopo de Leão

Leonino, essa sexta-feira pode ser um tanto quanto intensa e complicada! Sabe aqueles dias onde tudo resolve acontecer de uma vez só e muita coisa acaba dando errado? Respira fundo! O melhor a fazer diante ao caos é dar uns passinhos para trás, analisar a situação do lado de fora e então agir. Não tenha pressa para resolver as coisas hoje, pois talvez não seja o momento de encontrar soluções.

Horóscopo de Virgem

Com o seu regente, Mercúrio, em movimento retrógrado, muitas coisas do seu passado tendem ressurgir por esses dias. O conselho astral de hoje é sobre analisar tudo o que vier à tona: pessoas, sentimentos, memórias, oportunidades e afins. Será que não tem algo aí precisando de atenção? Algo que você precisa lidar melhor para poder tocar a vida daqui pra frente e se recusa a ver?

Horóscopo de Libra

Hoje os astros te mandam o recado de que quem espera alcança. Isso não quer dizer que é para ficar parado, esperando um milagre, ok? Mas sim ter paciência, ir fazendo o que estiver ao seu alcance, com calma e consistência! Logo você irá se surpreender positivamente com a vida, libriano.

Horóscopo de Escorpião

Neste dia o universo te convoca e te colocar como prioridade na sua própria vida e não deixar ninguém te passar para trás, escorpiano. Se valorize e fique bem atento as pessoas que vem até você dando “bons conselhos”. Sua intuição não te engana, à ouça, ela sabe quem é verdadeiramente bom para você.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, esses serão dias importantes para cuidar de seus assuntos familiares. Um momento para passar mais tempo em família, dar mais atenção ao seu lar, ou resolver burocracias que envolvam essa área. Tire essa sexta-feira para de deleitar das coisas boas, aproveitar o que já é seu e o que já foi conquistado até aqui!

Horóscopo de Capricórnio

Essa sexta-feira é indicada para organizar e planejar algo que você deseja há bastante tempo, capricorniano. Você vai notar que sua mente está muito mais estrategista hoje, aproveite isso para criar boas estratégias e caminhos pra chegar onde quer! Dedique tempo ao que te faz bem.

Horóscopo de Aquário

Esse é um período onde as vontades surgem dentro dos limites da realidade. Excelente para fazer compras, pois você ganha precisão e só compra aquilo que precisa e num preço justo. Bom para criar estratégias a longo prazo também. Favorável a cortes do que é dispensável, sem cortar o mínimo de conforto.

Horóscopo de Peixes

Peixes, essa será uma sexta-feira positiva para viver novas experiências de vida. Então saia da sua zona de conforto e comece a focar nos seus objetivos e metas pessoais que, muitas das vezes, você acaba deixando de lado por medo do desconhecido. Pare de colocar sua energia e dedicação naquilo que não te traz retorno e muito menos satisfação.