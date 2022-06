Horóscopo do dia: previsão para sexta-feira, 10 de junho

Horóscopo do dia, quinta, 09 de junho, para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Neste momento o Universo lança o convite para que se conecte com seu passado e ancestrais, ariano, mas não para que faça ou aja como eles, e sim para que lembre de onde veio e porque está aqui onde está, construindo a sua jornada, a tornando palpável e até mesmo sendo inspiração de alguém.

Horóscopo de Touro

Touro, é o momento de perder o medo de manipular a realidade ao seu favor, com tanto que não prejudique ninguém, óbvio. Mas, saiba que você tem as ferramentas que precisa nas suas mãos, ao seu alcance, para fazer o que quer, só precisa da sua atenção e coragem! Você viverá dias incríveis para manifestar a realidade que tanto deseja.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, por esses dias vai surgir a necessidade de que tome uma decisão sore o que busca para o teu caminho e o porquê busca! O Universo te chama para sair da estagnação mental, para que pense fora da caixa, rompendo alguns padrões, pois não é como se as opções não existissem, já que elas existem e muito! Mas talvez você não esteja conseguindo ver um palmo a sua frente por conta do excesso de pensamentos.

Horóscopo de Câncer

Neste dia as disputas podem ser intensas e viscerais! Nada é gratuito e nada é esquecido, sendo assim, cuidado com sentimentos de vingança, canceriano. Se for necessário confrontar algo ou alguém, faça-o de forma discreta, leal e íntegra. Não é hora de ser inconsequente. Alguns ressentimentos podem vir à tona, é preciso usar muita da sua inteligência emocional nesse dia.

Horóscopo de Leão

Leonino, olhe para o horizonte que está se abrindo para você com calma, com curiosidade, com o desejo de conhecer e desbravar, sem ter pressa. Aproveite mais as oportunidades. Pare de achar que você não pode viver aquilo que mais sente vontade. É importante que deixe para trás ideias que não te elevam e se conectar com o que está lá em cima.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, pare de se auto criticar. Essa crença de que você não é capaz de realizar os teus objetivos só porque eles não estão acontecendo no tempo que você desejou é apenas uma sensação sua de estagnação, e isso pode ser um fator para essa sua percepção de que o que você está fazendo não está fluindo como pensava. Mas está SIM! Desfrute das possibilidades e não fique nutrindo mais essa ideia de que é incapaz.

Horóscopo de Libra

Libriano, é preciso aceitar que as coisas simplesmente fluam para que assim você possa viver no agora, em presença consigo mesmo. É indicado que busque um momento para meditar, para ficar só, que seja durante seu banho, para se reconectar consigo mesmo e entender o trajeto que melhor se aplica a sua realidade nesse momento atual.

Horóscopo de Escorpião

Nessa sexta-feira os astros pedem preservação, e uma forma de se vincular consigo mesmo mais introspectivo. Esse movimento fortalecerá o seu desenvolver e principalmente como você expõe o que sente. Não é sobre você colocar tudo para fora, mas é de você para você mesmo. Busque auto compreensão, se acolha, seja gentil consigo mesmo.

Horóscopo de Sagitário.

Sagitariano, é sempre importante que siga sua intuição, caso haja um conforto para isso. Mas no momento o Universo quer que tome cuidado com as ilusões que cria sobre os movimentos que acontecem na sua realidade, pois nem tudo é o que parece! A intuição deve ser usada a seu favor sim, mas sempre com discernimento acompanhada daquela pergunta “intuição ou paranoia?”. A diferença é que a intuição é leve, não te faz aprender na dor.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, nessa sexta é aconselhável que evite disputas de poder e situações de risco, sejam pessoais ou de negócios. Hoje também é interessante que revise a segurança de deus bens e suas informações! É sempre melhor prevenir. Algo muito pessoal e intimo seu pode vir à tona.

Horóscopo de Aquário

Disposição, disciplina e autocontrole. Bom período para se dedicar a atividades que tenham resultados a longo prazo e com efeitos duradouros. Não perca a oportunidade de começar algo que você quer que vire um hábito, tipo academia, e também aproveite para dar o ponta pé inicial em algum projeto pessoal.

Horóscopo de Peixes

Neste dia é preciso que seja flexível com os acontecimentos do seu dia. Não é sobre levar tudo ao pé da letra, nem crer que algo que lhe ocorre, ocorre justamente porque o mundo está contra você. Calma, pisciano, diminua os dramas! Ser paciência não quer dizer estar estacionado diante das circunstâncias da vida.