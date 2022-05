Horóscopo do dia: previsão para sexta-feira, dia 20 de maio

Horóscopo do dia, sexta-feira, 20 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Hoje, o Sol ingressa no signo de Gêmeos, onde passará os próximos 30 dias. Será um período onde, independente do seu signo, as comunicações estarão muito favorecidas, mas também o conhecimento; estudos, leituras, ideias, etc.

Horóscopo de Áries

Suas ações perdem a brutalidade e ganham um pouco mais de sutileza e delicadeza. É possível chegar ao seu alvo ou objetivo sem ferir ninguém em volta, ariano. Com atenção, sensibilidade, coragem e intuição, chegará no mesmo lugar de forma mais equilibrada!

Horóscopo de Touro

A flexibilidade, a curiosidade, a adaptabilidade e a leveza lhes permitem olhar para caminhos antes não vistos, taurino. Então é bacana se permitir a viver novas experiencias, testar algo diferenciado, expandindo suas vivencias e olhares. Encontro com amigos, pessoas diferentes, com ideias diferentes, geram estímulos para multiplicar ideias, aponta a previsão astrológica.

Horóscopo de Gêmeos

Alguns assuntos não assimilados, que passaram despercebidos por você, voltam com chance de harmonia e conciliação. A capacidade de olhar o lado do outro sem julgamento é uma boa ferramenta para esse período, gêmeos. Mais empatia e compaixão! Ouça com atenção o outro e fale com carinho e amorosidade.

Horóscopo de Câncer

Liberdade, individualidade, excentricidade, renovação, rebeldia, inventividade, integração, cooperação, solidariedade, humanismo, imprevisibilidade e sociabilidade são palavras que estão em alta e ganham destaque no seu dia! Além disso, você poderá sentir um distanciamento e certa frieza para tomar decisões na contramão do que estava sendo proposto, a ideia é estar livre para o novo, câncer.

Horóscopo de Leão

É devagar que você conquista e realiza seus objetivos, leoninos! É importante tranquilizar a menta, acalmar o coração e baixar as expectativas. Procure focar no que você pode fazer no agora! Olhe para dentro de você também, revise o que ainda faz sentido e viva os seus próprios sonhos ao invés de viver os sonhos dos outros. Hoje é dia de comemorar e agradecer pelas oportunidades.

Horóscopo de Virgem

Virgem, é positivo que você foque mais nos seus desejos e sonhos. Pare de esperar que as coisas simplesmente aconteçam ou caiam no seu colo. Se prepare para viver o que você deseja e vá atrás daquilo que é uma prioridade, hoje os astros favorecem a toma de atitude!

Horóscopo de Libra

Hoje os astros favorecem a organização, libriano! Então aproveite esse momento e foque em se organizar para conseguir materializar as coisas que deseja. Mantenha uma postura alegre, otimista e leve. Cobre menos de si mesmo e das pessoas ao seu redor. Deixe seus caminhos fluírem sem sofrimento!

Horóscopo de Escorpião

Esse é um momento importante para caminhar com mais cautela, escorpiano. Hoje e os próximos dias poderão lhe trazer novas ideias, novas oportunidades e abertura de novos caminhos para você, porém, será necessário não se deixar levar pela opinião dos outros. Mantenha-se firma a suas escolhsa!

Horóscopo de Sagitário.

Hoje os astros trazem confiança para lidar com as próprias emoções e sentimentos, para buscar novas metas, para ir em direção do que se deseja. Sorte nas relações e nos encontros, é favorável para estar com os amigos e planejar a próxima viagem ou aventura!

Horóscopo de Capricórnio

Nesta sexta você poderá sentir uma falta de controle emocional, compulsão, obsessão e insegurança. O aspecto que forma no céu é um tanto quanto perigoso para os que não andam conscientes de si, uma vez que traz do inconsciente emoções não elaboradas e confusas. Então esteja atento para não reagir de forma agressiva, seja com você ou com o outro.

Horóscopo de Aquário

Com a Lua passando pelo seu signo hoje e amanhã, pode quebrar um pouco da sua frieza e rigidez, amolecendo seu coração e despertando seu lado mais sentimental. Aproveite esse clima e maior amorosidade para estar com quem é importante para você. é tempo de valorizar quem você considera família!

Horóscopo de Peixes

Nesta sexta, os sonhos ficam palpáveis, realizáveis, pois a Lua está fazendo um ótimo aspecto com seu regente Netuno. Há uma dança entre o mundo dos sonhos, dos desejos idílicos e das boas estratégias e planejamento para alcança-los.