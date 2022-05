Horóscopo do dia: previsão para sexta-feira, dia 27 de maio

Horóscopo do dia, sexta-feira, 27 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

No dia 27, Vênus em Áries faz seu último movimento ousado, uma quadratura a Plutão em Capricórnio , antes de mudar sob as estrelas de Touro na manhã do dia 28. Abaixo dela, somos encorajados a incorporar as versões mais confiantes de nós mesmos, a empurrar amorosamente contra construções mentais e físicas que nunca deveriam durar tanto.

Horóscopo de Áries

Áries, é importante que busque mais afetividade em seus relacionamentos, mas cuidado com o ciúme excessivo seu ou do outro. As relações amorosas ganham destaque nessa sexta-feira, então saiba aproveitar esse dia de forma leve e divertida! Se você está solteiro, o dia de hoje promete!

Horóscopo de Touro

Nessa sexta a Lua ingressa no seu signo onde ficará durante todo o final de semana, sendo assim, esses serão dias positivos para focar em ideias, desejos e projetos de longo prazo que ressoam na sua alma! Então, taurino, não gaste sua energia e atenção com situações momentâneas, é mais produtivo focar naquilo que lhe trará satisfação pessoal e ganhos através do tempo.

Horóscopo de Gêmeos

Nessa sexta-feira você precisará se conectar mais com a maturidade, a paciência e a responsabilidade, geminiano, por isso não tente apressar as situações e nem pular etapas no seu caminho! Busque se conectar com a sua espiritualidade e confie no universo que está te amparando.

Horóscopo de Câncer

O dia de hoje proporciona estabilidade, segurança, apego, paciência, carinho e cuidado com as pessoas que se ama. Você estará mais apto a aumentar o grau de intimidade das relações, a dar estrutura ao corpo emocional. Porém, poderá sentir certa dificuldade em desapegar do que se gosta.

Horóscopo de Leão

Mantendo o foco e a determinação no que você acredita, você vai longe! Porém, leonino, é preciso integrar a versatilidade e não agir com teimosia diante certas circunstâncias. É interessante pedir e aceitar ajuda! Seja gentil, ouça conselhos e opiniões, o outro pode estar vendo algo que você ainda não viu e isso mudará a sua perspectiva sobre determinadas coisas.

Horóscopo de Virgem

Atenção com certa ingenuidade da sua parte, virginiano. Neste dia tudo poderá parecer lindo e maravilhoso, e você vai querer se render à qualquer papinho, mas poderá se arrepender, pois nem tudo é o que parece. Então se mantém atento às suas conversas e decisões, há possibilidades para confusões.

Horóscopo de Libra

Essa sexta-feira e o final de semana são dias positivos para que você foque atenção em viver novas experiências de vida, libriano. O Universo está te convidando a sair da sua zona de conforto e experimentar algo novo, diferente daquilo que você conhece e costuma fazer. O contato com o novo, em qualquer esfera da vida, te ajudará a ter perspectivas mais positivas e leves sobre si mesmo.

Horóscopo de Escorpião

Esse fim de semana poderá lhe trazer notícias positivas! Então, escorpião, abra-se para manter uma postura mais otimista e animada diante dos seus caminhos. Conecte-se mais com seus sonhos e permita enxergar a beleza que existe em cada passo que você dá. Seus esforços serão reconhecidos por outras pessoas nos próximos dias!

Horóscopo de Sagitário.

Neste dia o universo pede para que você preste bastante atenção nas situações e pessoas à sua volta, sagitário. Observe suas ações e observe também aquilo que você pode estar ignorando, fingindo não ver. Será que você não está dando uma importância muito grande para coisas que não merecem tamanha notoriedade? Será que você não está fazendo um pequeno problema se tornar grande demais? Reflita e se questione!

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, é indicado que você tome cuidado em quem confia. Melhor que não se abra pra todo mundo. Não é para viver com medo de se relacionar e duvidando de todos a sua volta, mas sim que seja mais seletivo quando for dividir algum segredo ou algo muito pessoal. O dia de hoje favorece muito o conhecimento, é oportuno se dedicar aos estudos.

Horóscopo de Aquário

Os astros preveem uma sexta super positiva, alto astral, alegre e comemorativa para os aquarianos. É propício também ter um tempo reservo para si, fazendo o que te dá prazer e equilíbrio. Mas aproveite a energia do dia de hoje para encontrar pessoas legais e dar boas risadas. Viva uma sexta-feira leve!

Horóscopo de Peixes

Perfeito equilíbrio entre razão e emoção, entre o mundo dos sonhos com o mundo material. Sabe aquela frase “se você pode sonhar, você pode realizar”? Pois bem, a energia do dia de hoje está exatamente assim, peixes. É um período oportuno para dar passos em direção aos seus sonhos, não tenha medo e nem vergonha. Busque inspiração, tenha atitude e escute seu coração.