Horóscopo do dia: previsão para terça-feira, 24 de maio

Horóscopo do dia, terça-feira, 24 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Aproveite para acompanhar a previsão semanal.

Horóscopo de Áries

Dia de Lua Minguante no seu signo, ou seja, os astros pedem calma, ariano! É tempo de desacelerar, ser mais cauteloso, não agir no impulso e observar. A fase Minguante te convida a olhar para dentro, analisar algumas questões pessoais e, com a força e energia dessa fase, abandonar aquilo que não é mais bacana na sua vida.

Horóscopo de Touro

Essa é uma bela terça-feira para os taurinos! O universo fornece empatia, criatividade, leveza, abundância e bons frutos! É um excelente momento para dar vida às suas ideias e projetos, touro. Tudo aquilo que você frízer hoje, de forma criativa, cuidadosa e com dedicação, trará ótimos resultados!

Horóscopo de Gêmeos

Neste dia, raciocínio e intuição se combinam para tirar com precisão as palavras da boca do outro! Há uma conexão sensível, um entendimento mais dinâmico do que está acontecendo, menos fragmentado, mais sistêmico. Então, geminiano, confie naquilo que a sua voz interior enviar para seus pensamentos.

Horóscopo de Câncer

Com os aspectos astrais de hoje, a coragem, a espontaneidade, o entusiasmo, a empolgação, a iniciativa, a assertividade, a ação e a urgência estão energeticamente disponíveis! Câncer, esteja atento e afine-se ao que precisa. As ações rápidas, impulsivas e instintivas são beneficiadas nesse ciclo. Momento de agir!

Horóscopo de Leão

Leonino, os astros favorecem alguns começos e/ou recomeços! É hora de investir tempo e dinheiro naquilo que faz seu coração saltitar. Mas entenda, esse é só o começo, o universo te impulsiona à esse começo, mas é preciso foco e consistência para progredir e crescer!

Horóscopo de Virgem

Virgem, é o momento de traçar um objetivo e estratégia para as coisas que você quer realizar no futuro! Não fique brincando de tiro ao alvo com os olhos vendados, pois isso não vai te levar à um lugar concreto. Seja dono do seu destino e da sua história, virginiano.

Horóscopo de Libra

Esse é um dia de “magia”. Acontecimentos irão te surpreender hoje, libriano. Esteja aberto para viver a mágica da vida, então se permita a fluir com as situações sem tentar controlar demais cada circunstância. Confie na sua intuição, confie em si mesmo! Ótimo momento para se conectar profundamente com sua intuição e espiritualidade.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, nesta terça você estará com as emoções à flor da pele e qualquer pequeno estímulo pode ser um gatilho para uma grande reação, portanto, cuidado! Tanto a euforia quanto a raiva podem estar desproporcionais. Mantenha-se atento, pois rompantes dizem muito mais de algum sentimento (carência, medo ou frustração) que estava escondido do que sobre o fato que o gerou.

Horóscopo de Sagitário.

Os aspectos de hoje provocam muito entusiasmo e euforia! Mas esteja atento, sagitariano, ficar deslumbrado com alguma coisa pode ser sinal tanto de vitalidade e alegria, quanto de fuga, ingenuidade e escapismo. Tudo pode ser um exagero neste dia.

Horóscopo de Capricórnio

Se prepare, capricórnio, pois neste dia as emoções serão vividas de forma intensa e profunda. O dia de hoje também proporciona maior sabedoria para enfrentar momentos de perda. Quanto mais intima a relação, quanto menos controle você precisar ter, mais estará seguro e confortável emocionalmente.

Horóscopo de Aquário

O dia de hoje fala sobre ação e atitude, porém, de forma sábia e cautelosa. Não é para simplesmente sair fazendo tudo o que der na telha, ok? Se guie pela sua intuição, por aquilo que te traz felicidade genuína. Preste atenção nos seus sentimentos e nas emoções que determinada ação te causa, esse deve ser o termômetro hoje!

Horóscopo de Peixes

Hoje o universo pede para que esteja conectado com a parte sutil e invisível. A intuição está trabalhando com as emoções! Fique atento aos símbolos, ao que o Universo quer falar com você através de sonhos e sinais. A linguagem é simbólica, e tudo tem influência.