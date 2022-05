Horóscopo do dia: previsão para terça-feira, 25 de maio

Veja previsão do seu horóscopo do dia

Horóscopo do dia, quarta-feira, 25 de maio, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia 25/05/22

Horóscopo de Áries

Ariano, a dica de hoje é que ande com papel e caneta com você, pra onde for, inclusive na hora de dormir, pois insights, acontecimentos e os seus sonhos podem elucidar muitas questões que estão sendo elaboradas, digeridas e metabolizadas no inconsciente e já estão prontas para provocar mudanças nas ações no mundo concreto.

Horóscopo de Touro

Taurino, é melhor ser flexível hoje para não sofrer tanto com as mudanças de planos no meio do caminho! Algumas situações e ideias irão exigir alterações, seja versátil e receba bem os conselhos que lhe darão. Entenda que está tudo bem ter que mudar a rota, mesmo quando tudo parece estar perfeito.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, cuidado ao fazer as coisas “de baixo dos panos”, querendo esconder algo, etc… primeiramente, descubra o porque de agir dessa forma; vergonha? Medo? Insegurança? Seja você mesmo, assuma seus desejos, assuma quem você é e o que você faz. Isso vai te encorajar a tomar atitudes que você considera mais desafiadoras!

Horóscopo de Câncer

O dia de hoje vem com a importância de você cultivar maior leveza na sua vida, canceriano! Talvez você vem de uns dias em que está se cobrando e se pressionando demais. Procure relaxar, respirar, enxergar as situações por novas perspectivas, caso contrário, você pode se adoecer. Aprenda a viver a vida com mais alegria!

Horóscopo de Leão

O dia de hoje proporciona bom humor e disposição, e isso fará com que você sinta maior facilidade em enfrentar certas situações. Não é necessário levar tudo tão a sério o tempo todo! Se algo muito desafiador surgir para você, não seja orgulhoso, busque ajuda de alguém confiável para que as coisas sejam resolvidas.

Horóscopo de Virgem

O dia pode ser bem intenso no aspecto espiritual, virgem. Você que é tão racional e controlar, precisará aprender a confiar mais no universo neste momento, então escute seus sentimentos e respeite a sua intuição. Não duvide daquilo que você sabe que precisa da sua atenção nesse momento.

Horóscopo de Libra

Libriano, confie mais em si e na sua intuição. Ao dar ouvidos demais para pessoas demais, você se perde de si, se perde do seu objetivo, sem contar que muita gente falando na sua cabeça gera confusão! Para se manter focado, é preciso filtrar aquilo que você ouve e se guiar pelo seu coração.

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, esse é um período onde será preciso tomar cuidado com ideias precipitadas sobre algo ou alguém. Procure se manter conectado com a realidade das coisas e não com as ilusões! Você precisará impor limites, não deixando nenhuma pessoa lhe desrespeitar.

Horóscopo de Sagitário

Fique bem atento, de olhos bem abertos, pois alguém pode tentar se aproximar de você com segundas intenções (nada boas) e tentar de manipular de alguma forma, sagitariano. Cuidado, pois você sempre tende a ser muito empático e gentil, alguém pode tentar se aproveitar disso. Hoje é preciso uma pitada de malícia.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje e até os próximos dias serão bem agitados por aqui. Muitas coisas para fazer, para resolver, muitas pessoas para ver e assuntos que precisarão da sua atenção! Sabemos que você gosta de se sentir produtivo e útil e essa agitação toda vai demandar muito de você e da sua energia, para não se desgastar, é preciso se organizar!

Horóscopo de Aquário

Aquariano, a organização e o foco serão indispensáveis para você no dia de hoje, isso vai te ajudar a se manter em equilíbrio saudável, tanto físico quanto mental! Portanto, respeite seus limites e se comprometa somente com aquilo que for realmente importante. E fique atento, pois a campo amoroso está em evidência!

Horóscopo de Peixes

Um encontro especial poderá acontecer hoje ou nos próximos dias, então preste atenção na sua sintonia e conexão com os demais! Além disso, esse dia exige comprometimento, peixes. Pare de adiar ou de fugir de certos compromissos que você sabe que precisam ser resolvidos. Aproveite a energia de hoje para focar nas pendências!

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades de astrologia e as últimas notícias do Brasil e do Mundo sobre entretenimento, futebol, TV e economia.