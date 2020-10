Horóscopo do dia (22/10): confira a previsão dessa quinta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 22/10 e veja o que os astros reservam para você.

Qual a previsão do horóscopo do dia 22/10?

Confira a seguir como será a quinta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 22/10.

ÁRIES – (21/03 – 20/04) – Horóscopo do dia

Um aspecto mais desafiador acontece hoje, evite bater de frente com as situações. O ideal é manter o controle e o que estava planejado para ter sucesso no empreendimento. Não fique exigindo demais das pessoas, pode gerar cansaço e pouca eficiência na execução das atividades.

TOURO – (21/04 – 20/05) – Horóscopo do dia

Se no momento você está precisando resolver alguma situação que exige muito foco e aprofundamento, agora é a hora certa. Esse período faz com que as pendencias sejam resolvidas de forma mais rápida com a sua presença. A sensação de alívio vai te trazer maior felicidade hoje.

GÊMEOS – (21/05 – 20/06) – Horóscopo do dia

Ei, deixe a vergonha de lado e aposte mais na sua autoexpressão e exposição na internet! Mostre seus dons, apresente seu projeto, coloca a cara no sol! Se você quer reconhecimento, esse é um dos passos necessários a se dar.

CÂNCER – (21/06 – 22/07) – Horóscopo do dia

Os astros indicam que sua carreira e sua vida amorosa poderão caminhar juntos nessa fase. Se você tiver ideias de projetos junto com seu parceiro, esse é o momento de tirar do papel! Caso você esteja sozinha, fique atenta, pois seu futuro amor pode estar ao seu lado no mesmo ambiente de trabalho!

LEÃO – (23/07 – 22/08) – Horóscopo do dia

Seu dia promete otimismo, positividade, harmonia nas relações e ótimas amizades! Ótimo momento para se conectar com amigos distantes e pessoas especiais na sua vida. Façam planos de um grande reencontro ou uma viagem de fim de ano.

VIRGEM – (23/08 – 22/09) – Horóscopo do dia

O amor está no ar e seu dia promete uma noite mais picante. Use de sua sedução e charme para envolver a pessoa amada, caso esteja solteira, também use disso para conquistar alguém interessante. Esse não é o melhor dia para grandes investimentos financeiros.

LIBRA – (23/09 – 22/10) – Horóscopo do dia

Se joga em novas aventuras, saia da mesmice, mude a sua rotina. Aproveite essa boa fase da sua vida para relaxar mais e experimentar atividades diferentes. É o momento perfeito para iniciar novos projetos de vida, romper velhos padrões e planejar o futuro de acordo com a sua real vontade!

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11) – Horóscopo do dia

Hoje o principal astro do sistema solar, o Sol, adentre no seu signo, trazendo luz e clareza para todas as suas questões pessoais! É um momento de confiar mais em si, integrar força, coragem e elevar sua autoestima. É o período de acreditar que você consegue realizar tudo.

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12) – Horóscopo do dia

A animação pode gerar a motivação que precisava para dar conta de tudo que deve ser realizado e finalizado hoje. Conte com pessoas também motivadas a sua volta, isso é tudo o que precisa para finalizar as atividades burocráticas e as que estão pendentes.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01) – Horóscopo do dia

Cuidado, pois a exigência em excesso pode causar um clima tenso. Não dá pra obrigar que os outros tenham o mesmo ritmo que o seu e ajam sob pressão. Dê uma pequena pausa para descansar, evite ficar pilhado e causar desarmonia com as pessoas a sua volta.

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02) – Horóscopo do dia

É o seu momento de encerrar um longo ciclo, mas saiba ativar sua sabedoria espiritual e fazer isso de forma sábia e sem carregar rancores. Após isso tudo tende a fluir melhor, inclusive sua semana tende a terminar com inovações na carreira, um novo contato profissional chegará até você!

PEIXES – (20/02 – 20/03) – Horóscopo do dia

Às vezes o que falta é um incentivo, isso pode fazer a diferença para alcançar o sucesso daquilo que está sendo investido. Por tanto, ao invés de achar o defeito, incentive a superá-lo! Esse é um dia totalmente auspicioso para colocar seus sonhos em prática.