Horóscopo do dia 4/2/2021: previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia de hoje? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua quinta, 4 de fevereiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Excelente momento para se dedicar a algo que necessite usar a imaginação. Você estará mais aberto, sentindo as energias que vibram ao redor. Leve sua intuição a sério! Cuidado para não deixar que essas energias influenciem a sua própria, se preserve e saiba separar os sentimentos. Ajude quem você sentir que precisa ser ajudado.

Horóscopo de Touro

Taurino, neste dia tente manter a calma. Não caia na tentação de rompantes emocionais, que podem colocar tudo a perder. Não é o momento ideal para abordar assuntos delicados. Você estará sem paciência para escutar a posição do outro. Revidar só aumentará a tensão, resultando em mal-estar tanto físico quando emocional. Pondere!

Horóscopo de Gêmeos

Atenção geminianos! É possível que haja mudanças positivas dentro do seu trabalho atual. Se você vem se dedicando para alguma promoção ou mudança de cargo, esse pode ser o período propício para isso. Mas mesmo assim, a sensação de que as coisas estão paradas ainda pode permanecer. Talvez seja necessário repensar sobre metas profissionais.

Horóscopo de Câncer

Tente realizar as principais tarefas do seu dia na parte da manhã, pois essa tarde tende a ser tensa para os cancerianos. A lua fica oposta ao sol fazendo com que você não esteja emocionalmente muito equilibrado para lidar com os acontecimentos que não saiam como o esperado. Tente se poupar e, se puder, deixe para outro dia grandes decisões.

Horóscopo de Leão

Muitas vezes nos deixamos levar pelo entusiasmo e esquecemos de ser prudentes. Observe bem o que está fazendo e quais tem sido suas escolhas para não deixar marcas profundas na sua saúde física ou emocional. Tenha cuidado também com intrigas, fofocas e ciúmes, tanto no profissional como nas demais relações.

Horóscopo de Virgem

É hora de tomar consciência de quem você realmente é e deixar seu brilho, inteligência e sagacidade expressar-se. Esse é um período onde tudo se torna mais claro, objetivo e consciente e você é capaz de encontrar a melhor solução e o melhor caminho para seus dilemas atuais! Entenda: não há nada que você não dê conta, que você não possa solucionar.

Horóscopo de Libra

Revelações surgirão naturalmente para você, hoje, nada ficará escondido, você terá a oportunidade de lidar com toda a verdade e encontrará um resultado muito positivo, tanto no campo material como no emocional. Anime-se, pois a prosperidade e a abundancia estão disponíveis para você!

Horóscopo de Escorpião

Ei escorpiano, vai com mais calma! é muito importante ponderar e avaliar antes de realizar qualquer escolha, pois essa escolha lhe garantirá um resultado do qual você deverá assumir com as responsabilidades! Antes de qualquer decisão, observe o que você vai ganhar e o que vai perder a partir desta ação!

Horóscopo de Sagitário

Tenha cuidado com suas ilusões, desejos e seu orgulho de superar-se e de se colocar à prova a todo momento, isso pode te levar a ruína, se policie, principalmente hoje! Toda vez que você se apoiar no ego, na ganancia no desejo de ser maior ou melhor, suas estruturas materiais podem ser ameaçadas e a queda pode ser grande. É momento de por os pés no chão e baixar a bola do ego.

Horóscopo de Capricórnio

Ei, capricorniano, talvez seu senso de realidade esteja ameaçado por uma visão medíocre e pequena de você mesmo e dos valores de vida. Reveja seus valores, o quão você se valoriza e o que você vem valorizando. Muito cuidado pra não estar com seus valores invertidos! O melhor caminho é assumir-se humano e vulnerável!

Horóscopo de Aquário

A sua manhã pode ser um pouco mais difícil, sendo invadida por um sentimento de carência e de insatisfação. Afaste a preguiça, cultivando uma visão minimalista, não superestimando qualquer tipo de situação. Não deixe o desânimo lhe abater. Racionalize os sentimentos, fazendo uma análise crítica se você superestimou uma situação!

Horóscopo de Peixes

O dia dos piscianos pode ser bem agitado, cheio de coisas e possíveis confusões, mas o inicio de noite promete ser mais calmo, sendo um bálsamo diante das energias tensas que enfrentaram ao longo do dia. Procure relaxar em um banho mais demorado, ou até com a prática de exercício mais leves como uma aula de yoga, alongamento ou meditação. Você estará mais sensível e extremamente criativo hoje!