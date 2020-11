Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (9/11) para o seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje a sua segunda, 9 de novembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Previsão do horóscopo do dia

Confira o que os astros tem a dizer para o seu signo hoje.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

SIGNO DE ÁRIES

Você tem muita facilidade para aprender as coisas, aproveite dessa sua capacidade e agregue mais conhecimentos! Com isso você tende a se destacar nas áreas do seu interesse. Pra você é importante manter os estudos em movimento essa semana. Invista em um workshop online!

Saiba tudo sobre Áries

SIGNO DE TOURO

Faça diferente hoje, drible a rotina! Saia para conhecer um lugar novo, sem nenhuma expectativa, jante uma comida nova, isso poderá resultar em novos encontros! Fique atenta aos insights nesse dia, boas ideias tendem a surgir. As relações estarão mais leves e empolgantes.

Veja tudo sobre o signo de Touro

SIGNO DE GÊMEOS

Nesse dia você terá maior facilidade em expressar suas emoções, aproveite para desabafar com familiares e amigos. A comunicação estará super fluída, então aproveite para realizar negociações e reuniões. O seu mental estará ágil, facilitando as atividades mentais e novas soluções!

Saiba tudo sobre o signo de gêmeos

SIGNO DE CÂNCER

Hoje é um dia mais voltado para a sua saúde, cuide muito bem da sua alimentação. É também um ótimo dia para limpeza na casa. Você buscará por projetos e coisas mais reais e verdadeiras. Se sentirá mais racional e realista. É um dia para agir de forma objetiva e realizar desejos!

Saiba tudo sobre o signo de Câncer

SIGNO DE LEÃO

Você é super criativa e inovadora, por tanto todo sucesso que tiver estará ligado a essa sua capacidade de criação e ao seu espírito progressista! Nunca duvide de suas ideias, por mais malucas que elas sejam. Os astros mostram que essa semana você será reconhecida por isso.

Saiba tudo sobre o signo de Leão

SIGNO DE VIRGEM

A lua mingua no seu signo trazendo um clima de acolhimento! Você se sentirá mais tímida e com necessidade de reclusão, mas também estará mais exigente, crítica e seletiva. Saiba usar essas energias! Poderá se irritar facilmente com a desorganização a sua volta e com a displicência. Tente ficar mais na sua hoje, para evitar atritos desnecessários.

Saiba tudo sobre o signo de Virgem

SIGNO DE LIBRA

Ligue para pessoas queridas da sua família, demonstre que eles são importantes para você. Sua família é seu alicerce! É o melhor momento para se aproximar deles, ou ainda reaproximar de alguém que você se desentendeu. Abra seu coração, conte as novidades e tenha uma semana mais leve!

Saiba tudo sobre o signo de Libra

SIGNO DE ESCORPIÃO

Evite discussões hoje, principalmente com seu parceiro, isso desgastará sua relação. Seja mais flexível, menos teimosa e mais paciente! Reflita sobre suas exigências. Gaste energia para fazer algo bom e produtivo a dois. Uma surpresinha sempre é bem-vinda! Demonstre esforço.

Saiba tudo sobre o signo de Escorpião

SIGNO DE SAGITÁRIO

Esse será um dia onde sua espiritualidade estará em alta e sua intuição te ajudará a resolver problemas e perceber o que é o melhor para si, por tanto: confie! Sua intuição sempre está mostrando os melhores caminhos, você tem a ouvido? Desacelere, respira e a sinta!

SIGNO DE CAPRICÓRNIO

Faça tudo com alma e coração, pois assim trará bons e verdadeiros resultados e lhe proporcionará grande bem-estar. Coloque sua verdade e essência, não faça apenas por fazer. Vá além! Encontre um propósito em suas atividades e isso lhe trará motivação.

AQUÁRIO

Na sua vida amorosa, tudo estará a seu favor hoje, aproveite o momento para fazer algo legal e diferente, se possível uma viagem surpresa a dois, será muito bom para o fortalecimento da relação. Se estiver só, a sorte está ao seu lado, os caminhos estão abertos para o amor!

PEIXES

Mantenha o otimismo e pensamento positivo que tudo dará certo, quanto mais negativismo, mais coisas ruins você atrai. Tente também agir menos pela emoção, às vezes é necessário ser racional e ponderar mais e ter um olhar mais crítico. Cada desafio é um aprendizado!