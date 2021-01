Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. Planeje sua sexta-feira, 22 de janeiro de 2021, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade. Confira seu signo:

Horóscopo do dia

Confira a seguir como será a sexta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 22/01/2021.

Signo de Áries (nascidos de 21/03 a 20/04)

Talvez hoje você sinta uma ansiedade batendo no seu peite, insegurança e medo do futuro. Antes de mais nada, não se culpe! Isso tudo não pode ser controlado, aprenda a lidar. Essa é hora de desapegar de ideias amedrontadoras e firmar seu pé no presente, você só precisa do hoje. O horóscopo do dia indica que é nele que as oportunidades de fazer diferente e de melhorar estão.

Signo de Touro (nascidos de 21/04 a 20/05)

Esse momento pede resiliência. É hora de enfrentar os bloqueios; reflita sobre seus sentimentos, o que você não tem se permitido sentir, mágoas, choro guardado, etc. Quando foi a ultima vez que você se permitiu relaxar? Se acolha, seja honesta consigo mesmo. É importante lavar toda essa rigidez e ter um momento de verdade com você mesma.

Signo de Gêmeos (nascidos de 21/05 – 20/06)

O humor dos geminianos hoje não estará dos melhores. Acontece vários movimentos intensos no céu hoje, que deixarão você numa postura mais incisiva e na defensiva. Para não ser rude e não causar desavenças com pessoas a sua volta, procure ponderar muito bem cada coisa que for falar. Faça exercícios de relaxamento hoje, um chá de camomila pode ajudar!

Signo de Câncer (nascidos de 21/06 a 22/07)

O horóscopo do dia aponta que você pode sentir um misto de desanimo com desespero, cuide para não cair em padrões de pensamentos muito pessimistas. Você sentirá que tudo está muito difícil, muitos conflitos, muitas coisas para lidar ao mesmo tempo. O melhor a se fazer é ficar mais na sua, se reservar nesse período, se proteger dos conflitos e fazer coisas que te trazem felicidade!

Signo de Leão (nascidos de 23/07 a 22/08)

Fique atento com o estresse relacionado ao seu âmbito profissional, isso pode comprometer algum projeto que você estava tocando, além de causar um estranhamento na sua relação com seus colegas de profissão. Por conta disso, é necessário o triplo de cuidado e atenção e tentar consertar as coisas antes de seguir em frente.

Signo de Virgem (nascidos de 23/08 a 22/09)

Hoje pode ser um dia estranho para os virginianos. Sabe aquele dia que até as pequenas atividades, até aquilo que você sempre faz, te deixam inseguras? Aí vem aquela sensação de que seus planos não estão seguindo a rota planejada, saindo como deveria sair. O horóscopo do dia aponta que é necessário desacelerar agora, pausar um momento e refletir sobre tudo. Permita-se a tentar alternativas diferentes!

Signo de Libra (nascidos de 23/09 a 22/10)

Os astros indicam que hoje é um daqueles que você, libriano, vai se sentir mais letárgico, com vontade de dormir uma horinha a mais, vai querer ficar vendo séries e não se preocupar com suas responsabilidades rotineiras. Seja forte, já é sexta, faça tudo de forma leve, procure ter um dia mais alegre e descontraído e evite ficar se cobrando!

Signo de Escorpião (nascidos de 23/10 a 21/11)

O horóscopo do dia indica uma sexta benéfica para mudanças, restaurações, reformas e consertos. No trabalho ou em qualquer outro setor da vida pessoal, aproveite para providenciar soluções regeneradoras. De repente restaurar uma relação, dar um novo direcionamento no seu trabalho, ou coisas do tipo. Mas o importante hoje é você tomar alguma atitude e não ficar esperando que caia no seu colo!

Signo de Sagitário (nascidos de 22/11 – 21/12)

Os astros vêm te aconselhar a seguir o seu planejamento com paciência e cautela. Não pense que tudo vai dar errado, esse não é o caso. Tenha uma postura voltada para a análise e observação para que o desenvolvimento das suas metas fique mais nítido, e assim mais prazeroso. Inclua momentos meditativos na sua rotina e dose a velocidade!

Signo de Sagitário (nascidos de 22/12 a 20/01)

Esse promete ser um dia tranquilo, com menores problemas de questões emocionais e somatizações, indica o horóscopo do dia. No trabalho, prefira as atividades mais agradáveis no período da manhã, sem muito estresse e correria, assim como ficar perto de pessoas de que você mais gosta. Ao longo do dia, lembre de fazer pausas para se distrair-se!

Signo de Capricórnio (nascidos de 21/01 a 19/02)

Esse pode ser um dia meio estressante para os aquarianos, principalmente no período da manhã, onde precisarão de calma, pois a rotina, os compromissos e reuniões irão parecer cansativas e estarão menos propensos ao consenso. Fiquem alertas com a comunicação, as conversas, mensagens e e-mails para não causarem equívocos!

Signo de Peixes (nascidos de 20/02 a 20/03)

Seu dia começa leve e com delicadeza, devido a um aspecto lindo entre a lua e netuno, deixando os piscianos mais sensíveis ao encantamento e ao sonho. As atividades ligadas a comunicação e ao comercio se encontra em um bom momento! Aproveite este período para fazer movimentações favoráveis ao seu trabalho! O que achou do seu horóscopo do dia?