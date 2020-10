Horóscopo do dia (23/10): confira a previsão dessa sexta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 23/10 e veja o que os astros reservam para você.

Qual a previsão do horóscopo do dia 23/10?

Confira a seguir como será a sexta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 23/10.

Horóscopo do dia – ÁRIES (21/03 – 20/04)

É necessário determinar limites e trabalhar dentro deles, isso serve tanto para a sua vida pessoal, como na área profissional e amorosa. Agir de forma consciente e delimitada vai ser importante pra você nesse momento de vida. Se programe melhor.

Horóscopo do dia – TOURO (21/04 – 20/05)

Os astros te chamam para o autoconhecimento, eles estão jogando na sua cara a necessidade de se conectar mais com a sua espiritualidade. Busque leituras que te inspiram esse lado e conversas com pessoas que já estão nessa jornada. Ouça o que os outros tem a dizer com mais atenção e menos julgamentos.

Horóscopo do dia – GÊMEOS (21/05 – 20/06)

Com mercúrio encontrando o sol muitas coisas podem clarear aí na sua mente, muitas questões que estavam inconscientes podem se tornar conscientes agora. Aproveite esse momento para encontrar a luz no fim do túnel! É o momento de se conectar com sua intuição e sabedoria interior.

Horóscopo do dia – CÂNCER (21/06 – 22/07)

Hoje a lua te trará um sentimento e uma vontade de renovação, aproveite para mudar tudo a sua volta, dar vida praquilo que estava de lado, essa atitude mudará o seu astral e a sua energia pra melhor! Não é o momento de ficar nostálgica, mas sim o momento de olhar pro futuro.

Horóscopo do dia – LEÃO (23/07 – 22/08)

Se joga nas novas relações, sejam elas amorosas ou de amizades, pois serão relações transformadoras que te ajudarão a enxergar a vida por outras perspectivas e também te inspirarão confiança! É sempre bom sair da zona de conforto e explorar outros lugares.

Horóscopo do dia – VIRGEM (23/08 – 22/09)

Muita cautela hoje, pois as palavras podem ser mal entendidas e os textos mal redigidos, por isso se certifique antes de enviar qualquer mensagem e fale tudo de forma bem objetiva. Seu campo emocional pode estar meio confuso hoje, se possível fique mais introspectiva e opte por atividades que você possa desenvolver sozinha.

Horóscopo do dia – (23/09 – 22/10)

Esse pode ser um dia um pouco mais desafiador, pois será necessário controlar a ansiedade para construir a estabilidade dando um passo de cada vez e pensando a longo prazo. É importante se planejar melhor e definir logo suas metas semanais!

Horóscopo do dia – ESCORPIÃO (23/10 – 21/11)

Um aspecto não tão favorável acontece no seu te trazendo uma falta de clareza, que será um dos motivos para as coisas não saírem como o esperado. Por tanto tente não reagir no impulso. A falta de confiança pode bater e atrapalhar o desenrolar das suas atividades. Seja paciente!

Horóscopo do dia – SAGITÁRIO (22/11 – 21/12)

Os astros pedem por renovação! Renove seu estilo e brilhe, se destaque! Com isso espere por convites, boas conversas e até trocas de olhares instigantes. É um momento para impulsionar mudanças na sua vida, comece por você, comece de dentro pra fora!

Horóscopo do dia – CAPRICÓRNIO (22/12 – 20/01)

Valorize suas amizades, pois o carinho de seus amigos melhorará seu dia! Por mais desafiador que seja esse momento é importante se manter otimista. Sua semana tende a finalizar com visibilidade profissional e chances de crescimento financeiro.

Horóscopo do dia – AQUÁRIO (21/01 – 19/02)

Com a lua entrando no seu signo favorece para que você expresse, sem medo, suas características próprias e singulares. Assuma as suas próprias convicções! É o momento de ser original e fora do comum, por tanto é a sua chance de inovar!

Horóscopo do dia – PEIXES (20/02 – 20/03)

Relaxe mais, não deixe que o ciúme invada a sua relação, antes de qualquer atitude dialogue com calma! Todo estresse acumulado da sua semana poderá ser prejudicial, faça atividades leves, que te tragam paz e esteja em meio a natureza!