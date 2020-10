Horóscopo do dia (20/10): confira a previsão dessa terça-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 20/10 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Qual a previsão do horóscopo do dia 20/10?

Confira a seguir como será a terça-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 20/10.

ÁRIES (21/03 – 20/04) – horóscopo do dia

Você ter uma atitude de liderança e iniciativa pode te ajudar alavancar seus projetos e deslanchar o que estava um pouco desalinhado. Demonstre seu poder pessoal de forma sábia e determinada, não de forma agressiva. Mantenha-se confiante com suas decisões e atitudes!

TOURO – (21/04 – 20/05) – horóscopo do dia

É melhor fazer do seu jeito e não esperar muito das pessoas hoje, ficar na expectativa de que elas farão do jeito que a gente precisa pode te frustrar. Nem tente utilizar de seu charme para conseguir coisas boas. Otimize seu tempo sendo prático e objetivo!

GÊMEOS – (21/05 – 20/06) – horóscopo do dia

Ótimo dia pra curtir o conforto do seu lar, pode ser legal programar algo diferente para se fazer em casa também, se tiver filhos faça algo divertido com eles, isso ajudará a afastar todo sentimento de pessimismo. Tire esse dia pra dar um tempo das redes sociais e foca mais na vida real!

CÂNCER – (21/06 – 22/07) – horóscopo do dia

Esse é um dia de inspiração e mudanças, inove na decoração da sua casa, isso trará maior conforto e aconchego! É um dia pra evitar qualquer compromisso social que exija demais e que possa ser desgastante, tire esse fim de tarde pra ficar mais relaxada e despreocupada.

LEÃO – (23/07 – 22/08) – horóscopo do dia

Esse pode ser o momento certo de encontrar novas formas de ganhar dinheiro extra. Faça um curso rápido para aprender o básico de administração financeira, pois esses assuntos continuam em foco pra você. Exerça mais os seus talentos criativos!

VIRGEM – (23/08 – 22/09) – horóscopo do dia

Esteja aberta a conversas profundas, alguém tocará sua alma através dessas conversas, trazendo palavras motivadoras e carinhosas! Se abra a novas amizades, mude os ares, circule pra onde você não costuma ir. Os astros indicam conquistas pela frente, avante!

LIBRA – (23/09 – 22/10) – horóscopo do dia

Ótimo dia, pois a razão e a emoção se mostram aliadas nesse período. Suas atividades e escolhas podem ser mais produtivas e assertivas. Tarefas intelectuais focadas na clareza e na verdade podem trazer bons resultados! Excelente momento pra ponderar melhor qualquer atitude e escolha.

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11) – horóscopo do dia

Não perca sua fé, cuide também da sua imagem e necessidades pessoais, ouça o que seu corpo pede! Fortaleça a sua autoestima e se empodere mais. Ao ativar sua força pessoal, o universo abrirá novas portas e novas relações.

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12) – horóscopo do dia

Dia incrível pra reestruturar sua rotina, alterar alguns horários e mudar alguns hábitos, invista em um novo lifestyle e leve mais inspiração e leveza para o seu dia-a-dia. Lembre-se que sua rotina não precisa ser chata e engessada! Aproveite essa vibe e faça um plano de viagem para o próximo feriado.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01) – horóscopo do dia

Ótimo dia pra você relaxar, ter boas conversas com os amigos e encarar o trabalho de forma mais leve. Boas ideias poderão surgir para solucionar seus problemas financeiros e assuntos familiares. Se sua preocupação é com a estabilidade da sua vida, hoje é o dia para resolver isso!

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02) – horóscopo do dia

Notícias animadoras poderão melhorar o seu dia completamente. Um clima de carinho e amor se espalha no ar, te dando coragem para assumir certas relações e encarar possíveis desafios deste momento. Aposte em um novo visual!

PEIXES – (20/02 – 20/03) – horóscopo do dia

Seu dia pode trazer uma energia de confusão mental, por isso vai ser importante contar com a opinião de pessoas sérias sobre assuntos que precisam de uma tomada de decisão. É melhor ficar mais na sua hoje, não é o melhor período para dar início a novas atividades, melhor seguir sua rotina como sempre.