Horóscopo do dia: confira a previsão desse sábado, 31 de outubro

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo do dia? Não procure mais. Sua previsão diária está logo abaixo. Então planeje o seu sábado de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Qual a previsão do horóscopo do dia 31/10?

Veja o horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ÁRIES (21/03 – 20/04) – Horóscopo do dia

Ótimo dia para visualizar e desenhar planos para o futuro no amor. Aproveite para ter conversas profundas com o parceiro e juntos poderem fazer esses planejamentos e sonharem alto. Não deixe se abalar por energias negativas ou situações pessimistas, é só um momento passageiro. O que achou do seu horóscopo do dia?

TOURO (21/04 – 20/05) – Horóscopo do dia

Hoje a Lua entra pra sua fase Cheia no signo de touro, te estimulando aos movimentos necessários pra sua vida, te traz maior clareza e intensidade! É o momento de colher tudo o que você veio plantando ao longo desse mês. As emoções podem estar super afloradas aí e o choro pode vir fácil.

GÊMEOS (21/05 – 20/06) – Horóscopo do dia

Os astros te convidam a aumentar a sintonia com a sua força espiritual, confiar mais no seu sexto sentido, na sua competência e em seus próprios conhecimentos! Confie, pois você está muito perto de uma grande virada na sua vida e essa conexão com sua espiritualidade poderá te auxiliar no processo.

CÂNCER (21/06 – 22/07) – Horóscopo do dia

Com a Lua, que é seu astro regente, em sua fase Cheia lhe trará maior nitidez sobre seus sonhos e sentimentos. É o momento de validar tudo o que você vem sentindo a respeito dos outros e das situações a mais da vida, faça isso de forma bem intuitiva! Esses próximos dias será o momento para colher frutos profissionais.

LEÃO (23/07 – 22/08) – Horóscopo do dia

Com a lua cheia no céu, esse é o momento de você soltar a sua imaginação, romper limites e não se sentir preso dentro de uma caixinha. Pode apostar que hoje os sentimentos falarão mais alto que a razão, então só deixa rolar e as coisas acontecerem sem preocupações.

VIRGEM (23/08 – 22/09) – Horóscopo do dia

Profundas reflexões sobre o futuro podem vir à tona hoje. Aproveite esse dia para planejar seu orçamento, fazer contas e resolver assuntos financeiros pendentes. Tenha conversas com pessoas das quais você precisa esclarecer algum mal entendido e esclarecer algumas questões.

LIBRA (23/09 – 22/10) Horóscopo do dia

Aproveite a vibe desse lindo dia para interagir com gente nova! É o momento perfeito para expandir seu ciclo de amigos e buscar novos ares. Com a lua na sua fase cheia facilitará para você as expressões de seus sentimentos e te ajudará a esclarecer todas as dúvidas da sua vida amorosa.

ESCORPIÃO (23/10 – 21/11) Horóscopo do dia

Tenha um cuidado extra com suas atitudes autoritárias hoje, se lembre sempre que quando um não quer, dois não brigam. Ouça mais o ponto de vista do outro também, cada um tem sua razão dentro do seu próprio ponto de vista. Procurar estar no lugar do outro pode ser uma forma de levar tudo com mais leveza.

SAGITÁRIO (22/11 – 21/12) Horóscopo do dia

Chegou a hora de integrar sabedoria e encerrar um longo ciclo da sua vida, com maior autoconhecimento e autoconfiança. Faça um balaço geral, de forma bem honesta consigo, e perceba coisas que estão na sua vida, mas que não fazem mais sentido pra você.

CAPRICÓRNIO (22/12 – 20/01) Horóscopo do dia

Busque soluções práticas pro seu dia, não tente criar empecilhos, apenas seja objetivo. Comece com pequenos passos, você já notará resultados! É importante dar atenção as suas necessidades afetivas e familiares, assim você se sentirá mais seguro para fazer o que precisar.

AQUÁRIO (21/01 – 19/02) Horóscopo do dia

Nesse sábado de lua cheia a sua criatividade chega ao ápice! Busque se expressar de forma criativa hoje e inove tudo o que já está obsoleto em sua vida. É um ótimo dia para preparar uma surpresa super diferente para uma pessoa especial! Você pode se emocionar facilmente com as situações.

PEIXES (20/02 – 20/03) Horóscopo do dia

Hoje pode acontecer de bater uma saudade de alguém do seu passado, não hesite em mandar mensagem! Algumas reflexões sobre sua vida e projetos podem vir à tona, amadureça algumas ideias e perceba que alguns desses objetivos poderão mudar.