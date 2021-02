Horóscopo hoje (18/02/2021): previsão de quinta-feira para seu signo

Horóscopo hoje: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 18 de fevereiro de 2021.

ÁRIES

Ariano, hoje seus ânimos estarão exaltados, por tanto evite cair em qualquer tipo de provocação. Procure fazer algo que te acalme hoje, um banho quente, um chá de camomila, uma corrida, enfim. Às coisas também podem se apresentar de forma um tanto quanto confusas para você neste dia, por tanto, evite tomar qualquer atitude sem ter total clareza!

ÁRIES

TOURO

A Lua encontra com Marte no seu signo hoje, podendo lhe trazer um pouco de ansiedade, irritabilidade e insegurança. A dica é: contenha esses sentimentos dando uma intensificada nos exercícios físicos e bebendo uma água, não esqueça também de respirar profundamente! Suar faz com que coloque para fora irritações diante de qualquer quadro de insatisfação. Cuidado com as relações hoje, entenda que a sua paciência estará limitada!

TOURO

GÊMEOS

No dia de hoje os geminianos podem sentir muitas oscilações de humor e algumas mudanças inesperadas. Evite querer ter tudo sobre seu controle, desapegue dessa vontade pelo menos hoje, caso contrário você só vai se irritar mais. Cuidado também pra você não acabar jogando culpa de algumas coisas em outras pessoas que não tem nada a ver. Busque se concentrar em uma só atividade.

GÊMEOS

CÂNCER

Um lindo movimento ocorre nos astros hoje que lhe trará muita inspiração. Conecte-se com sua sensibilidade, estando mais antenado com as sutilezas que envolvam suas relações. O que não é dito, não lhe passará desapercebido. Use isso a seu favor, falando menos e escutando mais. Sua intuição está aguçada! Situações que estavam enroladas poderão ser resolvidas num passe de mágica!

CÂNCER

LEÃO

Hoje você, leonino, pode sentir a vibe do seu dia bem mais tranquila, suave, calma e com um “que” mais artístico. Pode ser um ótimo momento para você expressar toda a sua sensibilidade através da arte. Também é um momento bacana para ficar mais recluso, estar em silêncio e se conectar com a sua espiritualidade. O romantismo também paira no ar, apaixone-se!

LEÃO

VIRGEM

Virginiano, do dia de hoje é preciso integrar paciência! Não se apresse, deixe com que tudo flua de forma mais livre e no seu próprio tempo! Cuidado pra não negligenciar algumas responsabilidades, não é a melhor hora pra tentar esconder algo que deu errado. Aja com humildade, reconheça seus erros ou os erros dos outros a sua volta.

VIRGEM

LIBRA

Libriano, entenda que nem tudo acontece como desejamos, por tanto, cuidado para não tornar um descontentamento maior do que é. É importante ter controle de suas carências para não descontar em excessos, seja de alimentação, de bebida ou gastos impulsivos, pois poderá se arrepender depois. Esse não é um bom momento para discutir relações. Tente ficar mais na sua e compreender seus sentimentos!

LIBRA

ESCORPIÃO

Ei, escorpiano, está na hora de deixar as coisas fluírem, se arriscar mais, aceitar mais do inesperado. Você vem agindo de forma tão racional, tão pé no chão e controladora que às vezes, ou nunca, abre espaço para o mistério, para as novidades. Procure viver o dia de hoje de forma mais dinâmica, viva uma nova aventura, busque inspiração em lugares diferentes! Seja você em essência!

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

O romance está no ar! Expresse seu amor, seus sentimentos, seja para seu parceiro amoroso, para seus amigos ou familiares. Demonstre gratidão e carinho! Às vezes você acaba focando muita energia em si próprio e acaba esquecendo de quem está ao seu lado e merece reconhecimento. Dia propenso a tomar atitudes também, o caminho está aberto para seus planos!