Horóscopo hoje, domingo, para seu signo [21/02/2021]

Horóscopo hoje: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para HOJE, domingo, 21 de fevereiro de 2021.

Horóscopo de Áries

Domingo de diversão para os arianos. Seu dia promete ser muito feliz, com amigos, familiares e muita comemoração! É um bom dia também para fazer parcerias profissionais que resultarão em ótimos resultados. Não fique parado na mesma, busque ter um dia diferente! Hoje tem tudo pra ser um dia inspirador para você, não caia na preguiça!

Horóscopo de Áries para fevereiro de 2021

Horóscopo de Touro

Taurino, o seu domingo será leve e tranquilo. Faça tudo com calma e no seu tempo, não é um dia para se ter pressa, mas sim um dia para curtir e fazer tudo de forma prazerosa. Equilibre também momentos de trabalhos domésticos com lazer! É importante cuidar de si hoje, não negligencie seu bem estar, isso fará com que você comece a sua nova semana muito bem!

Horóscopo de Touro para fevereiro de 2021

Horóscopo de Gêmeos

Hoje você se sentirá bem emotivo e sensível, mas cuidado para não ficar se vitimizando e nem dramatizando em excesso. Aproveite a vibe de sensibilidade desse seu domingo e expresse seus sentimentos para pessoas importantes, dê carinho e amor a elas. Não tente fugir dos seus sentimentos, não tente mostrar uma imagem forte e inabalável. Se permita a vulnerabilidade!

Horóscopo de Gêmeos para fevereiro de 2021

Horóscopo de Câncer

Domingo tranquilo por aqui. Você sentirá uma lentidão no dia de hoje, por tanto, procure apreciar cada momento da sua vida. É um bom dia também para se dedicar a planos futuros, projetos que você quer ver resultados a longo prazo. Mas não fique viajando na maionese, foque no aqui e no agora. Talvez seja importante também fazer uma limpeza de desapegos em casa!

Previsão do horóscopo de Câncer para fevereiro

Horóscopo de Leão

Leoninos, hoje é um dia para ir com calma, agir com paciência e sabedoria, refletir também sobre seus próximos passos dessa nova semana que se iniciará. Não é hora de agir na impulsividade, de experimentar, mas sim de planejar! Tome sim uma iniciativa nova, mas de forma consciente, ok? Cuidado com as expectativas que você cria também, isso pode te decepcionar.

Horóscopo de Leão para fevereiro de 2021

Horóscopo de Virgem

Domingo movimentado para os virginianos. É um dia onde você sentirá vontade de fazer várias coisas, organizar várias coisas também. É um bom dia também para tomar uma iniciativa diante de alguma circunstância, se posicionar, tomar a frente, mostrar que você pode! Mas faça tudo de forma sensata e pensada, sem ir na loucura e atropelando as coisas!

Previsão do horóscopo de Virgem para fevereiro

Horóscopo de Libra

libriano, se prepare para um domingo gostoso! Leve as crianças para passear no parque, ou vai você dar uma volta em um lugar aberto. Levante e saia da sua zona de conforto, busque ter um domingo diferente, inspirador e não tedioso. Você vai ver como isso vai mudar a sua semana, pois se sentirá mais motivada e animada para as atividades rotineiras do dia-a-dia!

Horóscopo de Libra para fevereiro de 2021

Horóscopo de Escorpião

Sinta-se livre nesse domingo para fazer o que quiser, da forma que desejar. É um dia pra ser leve, positivo e prazeroso. Não se prenda a uma rotina, as obrigações domesticas, solte um pouco desse controle, dessa necessidade de perfeição. Busque algo novo, faça algo diferente, solte seus problemas um pouco e busque tranquilidade!

Horóscopo de escorpião para fevereiro em 2021

Horóscopo de Sagitário