Horóscopo hoje: previsão para quinta-feira, 28 de abril

Veja o que as estrelas reservam para o seu signo

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quinta, 28 de abril, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

Esse dia pode trazer a necessidade de mudança, ariano. Então pare de fugir e de ignorar alguns comportamentos e ações suas que você sabe que precisam ser modificados para que você se sinta melhor consigo mesmo! Por isso, esse é um ótimo momento para focar no seu autoconhecimento.

Horóscopo de Touro

Nesse dia você poderá se surpreender com uma pessoa muito especial que te deixará muito feliz e mais animado com suas metas para o futuro. O universo te incentiva a manter o foco e a disciplina nesses dias. Seja ainda mais responsável e mantenha os pés no chão para que seus sonhos possam se concretizar.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, esse é um momento para se comprometer de verdade com a vida que você deseja seguir e construir daqui pra frente e até mesmo com a pessoa que você deseja ser! Os caminhos da sua vida podem mudar, mas é preciso batalhar por isso.

Horóscopo de Câncer

Esse é um dia onde você estará mais corajoso, mais impulsivo e mais ativo. A fase minguante da Lua pede que deixe as coisas que não funcionaram para trás, e em especial essa lua de hoje grita “é para já!”. Siga o chamado, canceriano, e limpe o terreno para a nova lunação que vai chegar.

Horóscopo de Leão

Esse é um dia mais focado nos seus relacionamentos, leão. O universo pede para que você preste mais atenção nas pessoas que você mantém ao seu redor, pois esse é um período para se aproximar de quem te apoia, de quem te inspira e de quem te ajuda a viver suas conquistas.

Horóscopo de Virgem

Conversas, diálogos, negociações, entendimentos, reuniões, todas essas atividades estão favorecidas neste dia! Aproveite esse bom momento para colocar tudo o que for preciso em dia, vai ser um alívio e tanto. O momento também favorece boas ideias para colocar já em prática.

Horóscopo de Libra

Libriano, hoje é necessário agir de forma um pouco mais fria e crítica, para o seu próprio bem. É importante que se afaste de quem não é confiável e de quem não lhe apoia. Também tome cuidado com o ciúme excessivo e com a possessividade. Busque um equilíbrio legal nas suas relações.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, os próximos dias pedem de você maior força de vontade e foco. Neste dia e nos próximos, você precisará sair da sua zona de conforto para conquistar algo importante para você, por isso, não meça esforços para chegar até onde deseja chegar. Mantenha a cautela nas suas ações.

Horóscopo de Sagitário

Otimismo e alegria estão à sua disposição para começar essa quinta-feira bem-disposto! Esse é um ótimo dia para viagens, para lazer, diversão e amizades. Sabemos que ainda é dia de semana, mas tente levar o dia de hoje com leveza e descontração. Um happy hour pode ser bem interessante.

Horóscopo de Capricórnio

Este é um dia especial para os capricornianos. Além das vantagens trazidas pelos astros, que beneficiam uma boa comunicação e negociações, Plutão, que está no seu signo, entra em cena para dar profundidade e aumentar a capacidade de concentração, de restauração e recuperação.

Horóscopo de Aquário

Tome cuidado com pessoas que não estão sendo totalmente honestas com você, aquariano! Pode rolar alguma decepção por esses dias, então já fique bem atento com quem você compartilha suas coisas mais pessoais. O dia de hoje é bastante oportuno para você focar nos seus projetos pessoais relacionados a carreira.

Horóscopo de Peixes

O dia de hoje pode trazer certa preguicinha e lentidão, já que é um momento bom para descansar, relaxar e sonhar. O melhor a fazer aqui é não forçar a barra, respeitar o ritmo do seu corpo e fazer aquilo que for mais fácil e leve para você hoje. Se puder, tire um momento para relaxar!