Horóscopo hoje: previsão para sábado, dia 04 de junho

Horóscopo do dia, sábado, 04 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

+ horóscopo mensal de junho

Horóscopo de Áries

Horóscopo – Ariano, tudo bem que é sábado, dia de descanso, mas seria incrível e muito bom poder aproveitar toda essa energia que os astros estão emanando e colocar o corpo para funcionar. Espontaneidade, encorajamento e incentivo podem fazer muito por quem está se esforçando para mudar velhos hábitos!

Horóscopo de Touro

O dia de hoje tende a trazer algumas tensões e intolerância! É possível que se sinta exausto e que imprevistos te deixem super irritadiço. O melhor a fazer é não seguir pelo caminho da intolerância e da pressão, touro. Pelo contrário, dê espaço para que todos possam se expressar com liberdade e que tudo possa transcorrer com mais tranquilidade.

Horóscopo de Gêmeos

Mercúrio retrógrado chega ao fim e finalmente você, geminiano, pode sentir mais leveza nos pensamentos e nas comunicações. Mas é importante se lembrar de já, ainda assim, evitar tomar grandes decisões ou fazer compras importantes, principalmente de eletrônicos. Mas agora tudo começa fluir melhor e é importante você refletir sobre as coisas que vieram à tona nesses últimos 20 dias.

Horóscopo de Câncer

Câncer, hoje a Lua forma aspectos bem positivos, principalmente na parte da manhã, então aproveite esse período para adiantar o que for mais importante, para depois ficar mais tranquilo e pegar mais leve. Ótimo dia para focar no seu lar, deixar tudo mais harmônico e de acordo com seu gosto pessoal e sua essência.

Horóscopo de Leão

Vitalidade e disposição estão presentes para aproveitar este final de semana, em especial esse sábado. Aproveite para relaxar e deixar fluir as boas energias desse dia, geminiano. Você vai perceber sua mente super criativa e afiada, buscando coisas novas e diferentes que te surpreendam.

Horóscopo de Virgem

Horóscopo – O dia de hoje está super bacana para você, virgem, porém, o período da noite está ainda mais. Essa noite está bem interessante para encontros ou para sair com os amigos e amigas e ter conversas inspiradoras e que ativem sua confiança e criatividade. Aproveite para se desprender um pouco das suas preocupações e curtir esse dia!

Horóscopo de Libra

É possível que neste sábado você tenha que lutar com uma boa dose de preguiça e carência para fazer valer a sua vontade de mudar hábitos nocivos, libra. Talvez seja uma boa ideia colocar uma recompensa como estímulo para realização da sua meta. Procure começar o dia com dedicação e energia, faça um exercício e tome um café da manhã reforçado!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, pode ser que você sinta mudanças de humor intensas ao longo do dia, ou que venha à tona uma vontade de tomar decisões impulsivas e desapegar de algo, então tenha um pouco de cautela com relação às suas atitudes nesse sábado. Não é o melhor momento para entrar em ação sem colocar os detalhes na balança.

Horóscopo de Sagitário.

O mental está tomando conta de você, te impedindo sentir suas emoções. Se permita, sagitariano, a acalmar seus pensamentos, seu lado racional, se ouvir sua intuição, se deixar guiar pelo seu sentir, senão você vai viver num ciclo sem fim, com a sensação de estar preso nas mesmas ideias.

Horóscopo de Capricórnio

Neste dia os astros pedem para que você estabeleça certos limites na sua vida, capricórnio, tanto na sua área financeira, como também na pessoal e emocional. observe com mais atenção o que faz sentido real para a sua vida nesse momento. Não é hora de esbanjar aquilo que não é ou que não tem. Coloque os pés na realidade para lidar com certas ilusões.

Horóscopo de Aquário

É com paciência, dando um passinho por vez, que se chega onde deseja. o Universo mostra que a prosperidade está ao seu lado e logo você chegará onde deseja materialmente. Mas o momento ainda pede atenção e cuidado com a sua saúde. Pare de postergar exames e consultas médias.

Horóscopo de Peixes

peixes, hoje é preciso eleger uma prioridade e focar nela com tudo o que você tem. Pare de ficar querendo resolver tudo para os outros, na verdade, cuidado, pois isso te sobrecarrega e desgasta! Organize sua mente, respire fundo e faça suas anotações pra deixar tudo mais claro.