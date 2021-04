Horóscopo mensal de Abril de 2021: previsão dos signos completa

Horóscopo mensal de Abril de 2021: Bem-vindos a abril! Entramos no mês 4 com um aspecto favorável e interessante de Mercúrio em Peixes com Plutão em Capricórnio. Este trânsito dá uma tônica mais investigativa ao momento, podemos ter uma necessidade de buscar o que está oculto nas informações e não simplesmente aceitar o que é comunicado como sendo uma verdade. Esse começo de mês pede questionamentos!

Horóscopo de abril de 2021

Logo no dia 04/04, Mercúrio entra no energético signo de Áries, permanecendo ali até dia 19/04. Nessa curta passagem, Áries traz a Mercúrio uma energia de sinceridade e impulsividade nas comunicações. É um ótimo período para sermos diretos e claros naquilo que tem que ser dito, mas é preciso cuidado com a comunicação violenta!

Anota aí: nos dias 05, 06 e 07, Vênus faz um aspecto sutil a Marte, proporcionando facilidade nos afetos, nos encontros amorosos e favorecendo também a conquista dos objetivos desejados.

Já no dia 10/04, Mercúrio e Saturno se harmonizam trazendo ordem aos nossos pensamentos, deixando as comunicações mais responsáveis e objetivas! Nesse mesmo dia Vênus e Júpiter se encontram trazendo confiança e fé nos relacionamentos, é um período de sucesso e abundancia financeira também.

O astro-rei Sol, que está no bravo signo de Áries, faz um excelente aspecto com o ativo Marte no dia 13, dando energia e clareza para agirmos. Solucione tudo o que precisa ser solucionado!

No dia 14 o planeta do amor, Vênus, entra no signo de Touro, onde ficará até dia 08/05. Aqui Vênus se sente bem, afinal, ela rege Touro. Esse é um ótimo período para perseverar nos nossos objetivos, sejam eles materiais ou de relacionamentos. Ótimos dias para iniciar um namoro, um noivado ou casar!

No dia 19 temos a entrada do Sol e Mercúrio no signo de Touro, o Sol permanecerá por aqui até dia 20/05 e Mercúrio até dia 03/05. Aquela energia de pressa e urgência do signo de Áries muda para a mansidão de Touro. Bom fazer as coisas com calma e consistência.

Dia 22, Vênus se encontra com Urano, trazendo uma certa conexão entre amor e liberdade. O ideal é ter criatividade para lidar com os imprevistos, e inteligência afetiva para entender que o outro também quer ter liberdade. Ótimo momento para fazer contatos pessoais e paquerar, quem sabe conhecer alguém bacana em um aplicativo de relacionamentos?

No dia seguinte, 23, o energético Marte entra no sentimental signo de Câncer, onde ficará até dia 11/06. O período indica que vamos estar mais interessados em agir para a proteção das pessoas mais intimas. Agiremos também mais pela emoção e intuição. Atenção com a possibilidade de irritação com os mais próximos.

Dia 28 de abril, Plutão inicia o seu processo anual retrógado e permanecerá assim até dia 06/10, nos convidando a rever o que precisamos encerrar definitivamente em nossas vidas e a colocar um ponto final no que está faltando.

Encerramos o mês de abril com um encontro entre Sol e Urano no signo de Touro. É um ótimo momento para clarear as ideias e renovar, pensar no futuro, mas viver o tempo presente de forma livre e prazerosa!

Acompanhe as fases da lua nesse mês – Horóscopo mensal de Abril de 2021

04/04: Lua Minguante em Capricórnio às 07:04

11/04: Lua Nova em Áries às 23:30

20/04: Lua Crescente em Leão às 04:00

27/04: Lua Cheia em Escorpião às 00:31

Horóscopo de abril de 2021 para todos os signos do zodíaco

Áries (21 de março a 19 de abril)

Você está pensando em fazer uma mudança em sua situação este mês, que pode significar ir morar com um parceiro. Apenas certifique-se de atender às suas necessidades. Não há problema em se defender e ir atrás do que você quer. Você pode ser mandão [mandona] às vezes, então lembre-se de utilizar habilidades de comunicação eficazes. Leia seu horóscopo de abril completo aqui .

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Você é um dos signos mais trabalhadores do zodíaco, mas está recebendo o que merece? Abril ajuda você a pedir seu valor, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos pessoais. Cuidado para não manter relacionamentos após a data de vencimento, pois às vezes você confunde lealdade com amor. Não tenha medo de sair da sua concha este mês. Afinal, é a sua temporada! Leia seu horóscopo de abril completo aqui.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Você é a borboleta social do zodíaco e adora flertar e manter a calma. Então, por que Abril tem você sentindo todas as sensações? Para muitos de nós, a pandemia mudou nossas prioridades. Não se preocupe, você pode ter tudo. Você só precisa encontrar as palavras para se expressar adequadamente e pedir o que você precisa. Leia seu horóscopo de abril completo aqui.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Abril traz novos começos empolgantes, Câncer, como a ligação profissional ou e-mail que você estava esperando. Se você está atrás de mais dinheiro, a lua cheia em Escorpião no final do mês é o momento perfeito para tentar magia sexual ou manifestar abundância de qualquer maneira que funcione para você. Leia seu horóscopo de abril completo aqui.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Sim leonino, normalmente você está certo, e mostra seu ponto de vista enquanto parece fabuloso. Mas isso não significa que suas opiniões não possam evoluir, mudar e crescer com você. Neste mês, esteja aberto para aprender com os outros. Se você pode fazer isso, prepare-se porque sua vida social será um deleite. Você conhecerá gente nova e bacana e receberá muitas notícias profissionais. Leia seu horóscopo de abril completo aqui.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Existem tantas maneiras de amar, querido Virgem, e Abril pede que você expanda seu escopo. Se você está pensando em explorar sua orientação ou gênero ou tentar um novo formato de relacionamento, este é o mês para embarcar em sua jornada. As coisas podem ficar um pouco emocionais, mas lembre-se, não há problema em mostrar seus sentimentos! Leia seu horóscopo de abril completo aqui.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como sinal de equilíbrio, você fica mais feliz quando sua vida amorosa está estável e Abril traz exatamente isso. Sim, há orgasmos vindo em sua direção, mas com sua vida pessoal em ordem, você também está pronto para se concentrar em sua carreira. É hora de conseguir esse dinheiro, Libra. Leia seu horóscopo de abril completo aqui .

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Você pode ser um pouco intenso, Escorpião. Este mês, pergunte-se: você realmente tem um motivo para ser paranoico ou está apenas procurando problemas? Quando Plutão, um de seus planetas regentes, retroceder, você será pressionado a abrir mão de coisas com as quais não precisa se preocupar. Abril também traz suavidade e intimidade, o que te ajuda nessa jornada. Leia seu horóscopo de abril completo aqui .

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Seu orgulho pode atrapalhar a vulnerabilidade, Sagitário, e você poderia ser um pouco mais aberto. Os planetas estão aqui para ajudá-lo a cuidar de si mesmo, para que possa desfrutar de toda a abundância que vem em sua direção. Leia seu horóscopo de abril completo aqui .

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Abril pode ser um mês muito importante para a sua vida sexual, Capricórnio. Basta ser um pouco mais expressivo com o seu carinho. Como muitos de nós, você se separou de amigos devido à pandemia, mas este mês traz a chance de finalmente recuperar o atraso. Leia seu horóscopo de abril completo aqui .

Aquário (20 de janeiro – 18 de fevereiro)

Toque em seu lado de bruxa e enfeite sua casa com um ritual de limpeza de primavera, Aquarius. Sua natureza indiferente pode torná-lo misterioso e desejável para alguns, mas você ainda precisa saber como se comunicar com eficácia. No final do mês, Plutão retrógrado pede que você encontre esse equilíbrio. Leia seu horóscopo de abril completo aqui .

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Você merece romance e sexo quente, Peixes. Todo mundo parece saber disso, menos você! Abril pede para você deixar de lado as inseguranças que atrapalham a sua posse. E por falar em ter tudo, o mês começa com bênçãos financeiras com uma ajudinha do mensageiro Mercúrio. Leia seu horóscopo de abril completo aqui.

