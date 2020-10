Este mês reserva algumas boas movimentações astrológicas. Isso porque já estamos vindo de uma jornada de mudanças e de altos e baixos, que culminaram, obrigatoriamente, alguns desafios. Contudo, na astrologia, quando um planeta pressiona demais, ele gera incômodos em nossa vida cotidiana para, justamente, nos mexermos e alterarmos o que precisa para seguirmos de vez o nosso caminho. Confira o horóscopo mensal de outubro a seguir.

Descubra seu ascendente

Horóscopo mensal de outubro

Já no dia 01, temos a Lua entrando em sua fase Cheia no signo de Áries, ao qual traz doses extras de energia. Em Áries, essa lua se une ao planeta Marte, que está retrógrado, e oferece ímpetos e ansiedade. Porém, Lua Cheia é uma lua mística, ao qual oferece oportunidades de realização. Se bem direcionada essa energia, é possível colher frutos de muitas coisas que estão sendo semeadas nos últimos meses. Cuidado apenas com a procrastinação e as atitudes impensadas provenientes de ansiedades.

Dia 3, Vênus, o planeta do amor e do autocuidado, sai do signo de Leão e entra em Virgem, trazendo a tônica da sensação de estabilidade e estrutura. Para os relacionamentos no geral, o momento é propício para planejamentos de passos maiores dentro da relação. Já em aspectos gerais, esse movimento traz o foco e a disciplina com as relações financeiras e trabalho no geral. É um bom período para engajar-se em novos projetos ou mudanças de trabalho com foco no aumento de rendimentos.

No dia 13, Mercúrio, o planeta da comunicação e das facilidades do dia a dia, entra em seu último movimento retrógrado do ano de 2020 e estaciona a energia que normalmente oferece. Mercúrio está no signo de Escorpião e traz a tônica de olharmos fundo em nossas emoções, pedindo novos olhares e movimentos de ressignificação. Todo cuidado é pouco com assinaturas de contratos, novos acordos, com a comunicação no geral e com tudo que facilita a rotina.

Confira o horóscopo mensal de outubro do seu signo:

Áries

A Lua cheia em seu signo dá as boas-vindas ao mês trazendo energias extras. Você estará mais engajado e com vontade de mudar as situações da vida, como um todo. Cuidado com os ímpetos, que estarão mais em alta do que nunca. Agir por emoção não é uma boa estratégia no momento. No dia 3, Vênus já no signo de Virgem, faz um bom aspecto com seu signo promovendo novidades na carreira ou em algum projeto do trabalho que te deixará mais animado. Cuidado apenas com a procrastinação que está como uma sombra por aí, mas os bons movimentos podem te dar o ânimo necessário para não pensar muito nisso.

No amor: Outubro é um mês para cuidar das feridas internas. O sol ilumina seu setor de relacionamentos, o que traz até um certo ânimo para olhar melhor para essa área da vida. Mas, é necessário fazer uma catarse de situações do passado para estar mais envolvido. Você estará em busca de algo mais sólido, de algo que realmente venha para agregar e somar. Portanto, é hora de recolher-se um pouco, entender as suas questões e seguir em frente.

Touro

Outubro começa trazendo à tona algumas questões internas e emocionais. É um período para promover alguns olhares mais profundos em situações que você vem absorvendo – chegou o momento de resolvê-las e não guardá-las mais. Tudo que estiver sentindo terá um peso muito maior esse mês, então, nada melhor do que olhar para isso da mesma forma que você prioriza o restante das situações da sua vida.

Dia 13, Mercúrio fica retrógrado e traz a você algumas questões de passado para serem reavaliadas. Alguns projetos que você considerou finalizados podem ganhar novos desfechos e parcerias de trabalho retomadas. Contudo, você estará um pouco mais arisco e não deverá se precipitar nas decisões: faça tudo de cabeça mais fria para não gerar arrependimentos futuros. Uranos em seu signo está dando seus jeitos, meio tortos, talvez, para você pensar em mais possibilidades para seguir atrás dos seus sonhos. Deixe fluir.

Horóscopo mensal de outubro no amor: Esse mês, a comunicação pode não colaborar muito dentro do relacionamento, o que pode indicar algumas interpretações erradas. Não leve tudo a ferro e fogo e pense bastante antes de se posicionar. Algumas questões de passado também tendem a voltar pedindo novos olhares – no quesito sentimento ou até mesmo, pessoas do passado podem ressurgir em sua vida.

Gêmeos

Seu setor familiar ganha um novo movimento, com a resolução ou novos caminhos para algo que estava pendente. A força desse início de mês se faz presente por todos os outros dias e você poderá obter sucesso em algo que há muito vinha tentando. Contudo, no dia 13, Mercúrio, seu planeta regente, entra em modo retrógrado e quando ele está assim, afeta você diretamente. Cuidado com a comunicação e espere por mais alguns dias para apresentar novas ideias e novos projetos. É um momento de pé no freio para que você consiga planejar melhor seus passos. Cuide do seu lado interno nesse período.

Horóscopo mensal de outubro no amor: Outubro é um mês ao qual o sol está brilhando ao seu favor também, o que traz movimento nessa área. Não descarte possibilidades de conhecer alguém através de amigos e conhecidos, além, é claro, das modernidades das redes sociais. Há uma boa chance de você querer se envolver de forma mais séria esse mês – e os astros dão aquela forcinha.

Câncer

Momento de direcionamentos e energias altas em sua carreira. Você estará obstinado em mudar seu emprego ou seu cargo e os astros dão essa força maior até dia 12. No dia 13, você poderá sentir um pouco mais de lentidão nos processos, o que implica em momentos de mais planejamentos do que execução. Chegou o momento de cuidar um pouco de si na segunda quinzena do mês, olhando melhor para suas questões internas e emocionais.

Horóscopo mensal de outubro no amor: Marte vem pressionando este setor e te colocando em questões que precisam ser melhores trabalhadas aí dentro. A tensão vai ficando de lado, mas você pode querer mudar o status de uma relação para algo mais sério. Deixe para conversar sobre isso com a pessoa amada mais para o final do mês. Caso esteja em busca de um amor, não descarte nenhuma possibilidade de conhecer pessoas novas.

Leão

A partir do dia 3, sua vida financeira pode ganhar uma nova energia, que pode vir com a resolução de alguma pendência ou aumento nos rendimentos. Sua rotina também muda um pouco, com o aumento de atividades. Coloque a ansiedade em uma caixinha e tente não olhar pra ela – essa correria pode trazer bons frutos ali na frente e não é um bom período para agi por emoção. Mercúrio fica retrógrado a partir do dia 13 e o momento pede pé no freio para novos acordos e projetos, principalmente se estiver ligado com a comunicação. Algumas mudanças de caminhos podem acontecer nesse período, o que vai exigir jogo de cintura.

Horóscopo mensal de outubro no amor: Você passou por um momento de algumas novidades nesse setor e agora é o momento de estruturar melhor e ver o que deseja daqui em diante. Não exija nada que você também não consiga se comprometer, esse é um momento neutro ao qual as relações merecem serem olhadas com mais cuidado e não com tanta cobrança.

Virgem

Horóscopo mensal de outubro traz a você algumas ideias de novos projetos e aumento de ganhos. Isso porque Vênus, o planeta do amor e dos valores, chega em seu signo trazendo novas energias e vontade de realização. Até o dia 12, é um excelente momento para apresentações e pedidos de aumentos, por exemplo. Já no dia 13, com o movimento retrógrado de Mercúrio, você sentirá um pé no freio e uma estacionada nessa correria toda. Não desanime, é um momento excelente para ajustar as velas e trilhar novas rotas, se necessário. Bom período também para se cuidar, de dentro para fora.

Horóscopo mensal de outubro no amor: Vênus oferece todo o amor e delicadeza para você esse período, com o aumento de energia nesse assunto a partir do dia 3. Caso você esteja em um relacionamento, grandes chances de pensar em algo mais sério e estruturado. Já se você estiver em busca, não descarte nenhuma possibilidade, pois o amor está rondando por aí.

Libra

O sol continua reinando absoluto por aí até dia 22, o que traz uma renovação de energia e luz para os setores da sua vida. Alguns movimentos acontecem te impulsionando a desafios que geram, ali, na frente, crescimento. Você passa por um momento de cura interior, e é algo a ser aprendido, sobretudo, nos relacionamentos. Dia 13, com o movimento retrógrado de Mercúrio, alguns atrasos poderão te estressar, mas fique tranquilo, pois são paradas necessárias para algo ser mais bem firmado. Cuide muito da comunicação nesse período, pois, algumas interpretações podem acabar trazendo pequenos transtornos. Este é um período de pé no freio e recolhimento, cultive a boa e velha diplomacia que você sabe perfeitamente como usar.

No amor: Você está passando por um momento de cura, resinificando muitas questões, principalmente de passado. Está entendendo que você é um ser mutável e evolui todos os dias. Por isso, questões que você já passou não moldam as futuras. Não tenha receio de se entregar a uma nova relação, você poderá se surpreender com os movimentos que estão te rondando. Caso você esteja já em um relacionamento, cuidado para não se precipitar em coisas desnecessárias.

Escorpião

Até dia 22, você está passando por uma baixa de energia, o que acaba trazendo à tona algumas questões internas que sua essência pode não aceitar ou entender muito bem. Tudo bem, é um período do ano de maior recolhimento mesmo e que vai exigir essa catarse para que você receba seu novo ano de braços abertos. Não postergue nenhuma sensação e nem coloque para debaixo do tapete os incômodos. Tudo acontece como precisa e na intensidade necessária para que você tome as rédeas e resolva o que precisar. Ao mesmo tempo, você estará com mais ânimo de engajar suas ideias e novos projetos projetando um aumento em seus rendimentos. Se puder, faça isso até dia 12, que as chances estarão ao seu favor. No dia 13, Mercúrio fica retrógrado em seu signo, te colocando mais ainda em contato com seu lado emocional. A ansiedade pode aumentar também, mas a dica essencial é entender o que está sentindo e acolher – ir contra não é uma opção. Algumas questões passadas podem bater na porta novamente te pedindo desapego.

Horóscopo mensal de outubro no amor: Esse mês, este setor poderá te surpreender trazendo pessoas do passado de volta para sua vida. Mas, é necessário entender o seu momento atual para você tomar as melhores decisões. Ao mesmo tempo, para quem está solteiro, o universo pode ajudar te colocando no caminho alguém especial e de uma maneira inusitada. Caso você esteja em uma relação, muito cuidado com a comunicação – não é um mês para muitas DRs. Deixe os ânimos acalmarem e tente ao máximo se fazer entender.

Sagitário

Com a pressão diminuindo em seu setor financeiro, você ganha um pouco mais de ânimo para pensar na carreira. Estará com a disciplina e o foco em dia, o que poderá receber boas novas até dia 12. A partir do dia 13, você sentirá um pouco mais de lentidão em alguns processos e a vontade de se recolher em alguns momentos poderá ser uma constante. Não vá contra esse sentimento, acolha o que precisa e tente entender o que vem te incomodando. Esses momentos são ótimos para analisar os próximos passos.

Horóscopo mensal de outubro no amor: É um momento excelente para você cuidar de você e evoluir algumas questões para receber boas novas deste setor de braços abertos. Não descarte nenhuma possibilidade caso esteja na vibe de conhecer alguém. O trabalho, inclusive, pode trazer alguém especial.

Capricórnio

Você ainda sente a pressão do planeta Marte, que vem te exigindo algumas tomadas de atitudes. A sensação é de pressa, parece que você está sem tempo de resolver a vida e pensar no futuro. Contudo, essa energia descontrolada pode ocasionar, claro, algumas decisões por ímpeto. Mantenha a calma e o equilíbrio e use sempre o bom e velho discernimento para não colocar tudo a perder. O trabalho vem te exigindo também, mas você saberá como resolver essas pendências. O sol, ao mesmo tempo que te oferece reconhecimentos e novas chances no trabalho, traz também algumas questões que necessitam de mais atenção. Não descarte nenhuma mudança que chegar, talvez, seja o sinal do universo que você tanto pediu para mudar o que deseja dentro do seu propósito profissional.

Horóscopo mensal de outubro no amor: Esse mês você terá a tendência de ficar mais recolhido em algumas questões dentro desse setor, o que não quer dizer que as coisas não estejam acontecendo ao seu redor. É um bom período para trabalhar suas emoções e olhar em direção ao seu futuro – entender de vez que os relacionamentos fazem parte da vida e merecem seu cuidado. Ótimas chances de encontrar alguém com a mesma sinergia e com os mesmos interesses que os seus. Se já estiver em uma relação, promova dias de lazer e intimidade.

Aquário

Você sentirá uma vontade imensa de mudar a rota dos seus planos. Isso porque Saturno, o planeta das responsabilidades, ganha força e movimento já no início do mês e está sendo pressionado a pensar em rotas alternativas para você atingir o que deseja. Há movimento e outras chances sim, cabe a você acalmar a mente e escolher as melhores decisões. Mercúrio, o planeta da comunicação, fica retrógrado dia 13 e esse não é um bom período para afirmar nenhum acordo novo na carreira. Espere por mais uns dias, pois, alguma coisa pode não ficar bem clara – e gerar transtornos futuros. Contudo, algum projeto que você considerou finalizado poderá bater na porta novamente.

No amor: Caso você esteja em uma relação, é um excelente momento para falarem do futuro. Você estará mais engajado em criar estabilidade. Já se você estiver em busca, poderá conhecer alguém através das redes sociais. Não está descartado alguém do passado ressurgir também.

Peixes – Horóscopo mensal

Este mês, alguns bons movimentos podem te ajudar a enxergar melhor os próximos caminhos – já que os últimos meses parece que não andaram muito da maneira como você gostaria e a procrastinação tomou conta muitas e muitas vezes. Chegou o momento de novos planos e seguir em direção aos seus sonhos. A partir do dia 13, cuidado com a comunicação e com o lançamento de novos projetos, principalmente se você estiver envolvido com empresas estrangeiras. Se for possível, adie por algum tempo até você ter a certeza de tudo.

No amor: Vênus entra em seu setor de relacionamentos a partir do dia 3 e traz um movimento de parceria e vontade de se relacionar. O momento é propício, mas cuidado apenas para não criar algumas ilusões sobre o assunto. Vá caminhando devagar e com leveza, não é necessário pesar essa situação. Cuide bem de você também nesse período.