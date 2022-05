Horóscopo para Leão para maio de 2022 prevê carreira em ascensão

Você está fazendo manchetes este mês, leonino! Afinal, seu horóscopo de leão para maio de 2022 começa com uma mudança profissional, forçando você a reavaliar seus objetivos. Em 5 de maio, o sol unirá forças com Urano em Touro, o que pode ser a gota d’água que quebra as costas do camelo (pelo menos quando se trata de sua carreira). Você pode estar prestes a aceitar uma vantajosa oportunidade profissional, sabendo que sem risco não pode haver recompensa.

Horóscopo para Leão para maio de 2022

Para as pessoas do signo de Leão, cabe observar neste momento quais são as responsabilidades e compromissos pautados na sua autonomia que vem despontando no momento e aprender qual a forma mais sábia de envolver o emocional junto a elas. Encontrar caminhos para dissolver as crises que podem surgir ao se tratar do outro, tentar crescer a empatia e sensibilidade em geral nas vivências grupais… tudo isso vai fazer parte do cumprimento da função social de estar com sua individualidade forte e atuante dentro da coletividade.

No mês de maio, é tempo de estabilizar novas propostas para concretizar este setor. Se o campo da sensibilidade estiver aberto, Touro estará diante de bastante matéria prima para saber o que vai ser necessário transformar a fim de que o emocional flua com mais facilidade a caminho de uma integração coletiva.

Leão no amor em maio

Sobre os relacionamentos, é hora de Leão aceitar os desafios que vem através de questionamentos sobre o encaminhamento das emoções vividas em conjunto. Haverá espaço para vivências, aprendizagens e ações para colocar em prática as muitas teorias sobre como harmonizar melhor o campo afetivo.