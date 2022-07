Veja seu Horóscopo semanal de 4 de julho a 10 de julho de 2022

Com a mudança da semana, o destino também pode mudar. Como esta próxima semana está olhando para você? O Horóscopo Semanal – 4 de julho a 10 de julho de 2022 – é uma análise astrológica aprofundada dos planetas e seus movimentos durante a semana. Com essa análise, nossa equipe de astrólogos especialistas, com anos de experiência apoiando-os, fornece o guia preditivo mais preciso da semana para cada signo do zodíaco. Não só ele pode ajudá-lo com os próximos eventos da semana, mas há muito mais para desvendar.

Com o seu Horóscopo Semanal, esta é a sua chance de tomar melhores decisões e fazer de cada semana um passo para um futuro melhor. Dessa forma, um Horóscopo Semanal também faz você ver o quadro maior e pintá-lo da maneira que quiser! Sente-se e acesse seu Horóscopo Semanal agora.

Horóscopo semanal de Áries

O horóscopo semanal diz que você estará sob a influência dos planetas negativos. Você tem que enfrentar obstáculos em sua rotina diária. Você é aconselhado a ser paciente e tentar evitar qualquer chamada com pressa. Você deve cuidar de seus pais. Você é aconselhado a seguir sua intuição antes de fazer qualquer investimento. A recomendação dos mais velhos pode ajudá-lo com assuntos familiares. Você também planeja se mudar de sua residência atual. É aconselhável comprar um novo veículo ou adiar a construção da casa por vários dias. Após o meio da semana, você se sentirá melhor. Sua força interior o ajudará a avançar na tomada de decisões difíceis em termos de trabalho. Seus investimentos passados ​​vão te pagar de volta agora. Você também planeja buscar um ensino superior para continuar sua carreira. Você usará seu pensamento criativo para renovar seu prédio ou local de trabalho.

Touro

O horóscopo semanal você obterá bons resultados com seu trabalho duro. Você resolverá disputas com seus irmãos. Você planejará um pequeno negócio ou comunicação relacionada ao trabalho com os clientes, o que pode ser útil em um futuro próximo. Seus subordinados podem ajudá-lo com suas decisões difíceis. O candidato a emprego pode encontrar o emprego certo. Depois de 7 de julho, você se sentirá um pouco aborrecido, não se concentrará em seus objetivos. Você vai decidir se mudar de um lugar para outro. Você é aconselhado a cuidar de seus mais velhos.

Gêmeos

Embora este ano não tenha sido tão tumultuado quanto 2020 ou 2021, certamente ainda houve muitas dores de crescimento. Se você estiver sentindo que suas grandes mudanças de carreira ou transformações sociais necessárias não valeram a pena, você terá uma pista no dia 9 de que está no caminho certo. Seja uma ótima avaliação no seu trabalho, um convite de festa intrigante ou uma oferta generosa de um novo amigo, tome isso como um sinal de que todo o trabalho duro que você dedicou à mudança valeu a pena .

Horóscopo semanal de Câncer

Mercúrio se move para o seu signo no dia 5, dando-lhe o poder da auto-expressão. Agora é a hora de responder a todas aquelas mensagens doces de aniversário, lançar esse projeto no trabalho ou encontrar exatamente as palavras certas para aquele DM sedutor que você está pensando . Se você está estressado com uma grande decisão que está em seu prato, essa influência também é ótima para conversar sobre opções com amigos ou se esforçar em uma lista de prós/contras em seu diário. Não apenas pense – expresse!

Leão

O Horóscopo semanal diz que Marte se muda para Touro e seu setor de carreira no dia 5, o que pode trazer algumas tensões no trabalho ou com seu chefe que você achava que havia sido deixado para trás durante a temporada de eclipses. Se você está pensando em deixar seu 9-5 para um show freelance, essa influência faz com que seguir seu próprio caminho pareça a única jogada inteligente. Mas antes de agir por frustração, considere como suas ações podem afetar seus colegas de trabalho ou aqueles que trabalham para você. Como você pode conseguir o que quer sem perder a cabeça?

Virgem

Mercúrio desliza para o sensível Câncer e seu setor social no dia 5, dando-lhe muitas oportunidades de rede e conexão. A primeira parte deste verão não foi nada além de trabalho, trabalho, trabalho, então aproveite as próximas semanas para priorizar os amigos. A única coisa que impede você de sair o quanto quiser é precisar de alguém para cuidar dos seus filhos ou do seu gato enquanto estiver na festa. Por sorte, um amigo próximo se voluntaria para tomar conta no dia 9 para que você possa se divertir.

Horóscopo semanal de Libra

Com Mercúrio e Marte mudando de signo esta semana, as mudanças repentinas em sua vida podem parecer esmagadoras, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Mas se você conseguir desacelerar em meio ao turbilhão, perceberá que o apoio de que precisa – seja financeiro, emocional, físico ou todos os itens acima – está disponível. Você pode estar muito ocupado para preparar o jantar, mas seu melhor amigo está mais do que disposto a pedir entrega. Tudo que você tem a fazer é perguntar .

Escorpião

Seu planeta regente Marte se move para Touro e seu setor de relacionamento no dia 5. Marte em Touro é forte, mas de baixa energia, e você provavelmente está se sentindo esgotado esta semana pelo quanto está colocando nos sonhos de outras pessoas. Se você já está se sentindo sem apoio, essa influência pode levar à armadilha da comparação ou fazer você sentir que ninguém se importa com seus problemas. Seu desafio nas próximas semanas é encontrar um equilíbrio entre ajudar os outros e manter seus limites .

Sagitário

Horóscopo semanal diz que as coisas podem ficar interessantes para sua vida romântica esta semana, quando alguém voltar para convidá-lo para um encontro. O momento pode parecer ruim porque com Marte se movendo para Touro no dia 5, você está subitamente enterrado em trabalho. Lembre-se, porém: sempre há trabalho a ser feito, mas você nem sempre terá um convite para se juntar à sua paixão para um romântico cruzeiro de barco. Por que não testar as águas e ver se as faíscas voam?

Horóscopo semanal de Capricórnio

Embora você geralmente mantenha as coisas de boca fechada e/ou profissional, esta semana você não pode deixar de flertar com todos que entram em sua órbita. Seja você solteiro ou parceiro , você está animado para se conectar, enviar elogios e nerd sobre interesses compartilhados. Este também é um momento maravilhoso para trabalhar em um projeto criativo com um parceiro artístico, se você estiver procurando por essa faísca. Se você está procurando por amor, um admirador secreto também pode se revelar no dia 9. Mantenha seus olhos abertos!

Aquário

Marte se muda para Touro e seu setor doméstico no dia 5, e todas as “reformas” (literais ou figurativas) que estavam sendo feitas em sua casa em abril e maio voltam de onde pararam. Esse trânsito pode ser um ponto de ruptura no drama doméstico e familiar em andamento, quer seu colega de quarto finalmente se mude ou você seja forçado a ter aquela conversa de confronto com seu pai. As frustrações são altas, mas se algo simplesmente não ceder, lembre-se de que é mais fácil deixá-lo ir do que continuar pressionando.

Peixes

A Mars se muda para o seu setor de viagens local no dia 5, deixando você mais animado do que o normal para escapadas rápidas e viagens rodoviárias fora da cidade. Você também pode ter conversas prolongadas com seu barista e fazer longas caminhadas pela vizinhança para encontrar joias escondidas. Embora você esteja feliz em explorar por conta própria, você pode acabar em um encontro inesperado no dia 9, quando um vizinho gostoso se oferecer para pegar sua conta no bar.