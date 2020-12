Horóscopo semanal: 21 a 27 de dezembro de 2020

Seu horóscopo semanal está aqui. Como sempre, a gratidão é a chave que transforma tantas fechaduras internas. Faça um balanço do que você tem e procure pelo menos uma pessoa que você possa levantar com uma palavra gentil, assistência prática ou um check-in virtual. Continue lendo para descobrir o que está reservado para seu signo durante a semana de 21 de dezembro a 27 de dezembro de 2020.

Com informações de Vanessa Montgomery, também conhecida como Astro All-Starz, astróloga e autora de Star Power.

Horóscopo semanal de Áries

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Acompanhe pistas e ideias esta semana enquanto sua casa de carreira é iluminada para o próximo mês – o que significa que todos os olhos estão em seus movimentos, realizações e quaisquer desventuras espetaculares. Este é um excelente momento para assumir mais responsabilidades e deveres, mas certifique-se de que o reconhecimento e a recompensa fazem parte do negócio. Nos próximos dois meses, atualize seu perfil e currículo e trabalhe na sala de reuniões ou salas de descanso virtuais com todas as vantagens! Lembre-se de que a sorte favorece os bravos, não os perfeitos.

Horóscopo de Touro



Precisa de mais espaço na mesa da vida, touro? Durante o próximo mês, você terá a chance de expandir sua mente e também seus horizontes. É preferível a educação ou a configuração do seu próprio negócio, portanto, aproveite ao máximo o fluxo prático e fácil, tomando medidas para ajudar o universo a ajudá-lo. Diga sim à oportunidade; alcance além das fronteiras virtuais para empregos ou colaborações. A configuração online é perfeita porque não há restrições. O mesmo vale para a escolha de um curso de estudo. Escolha seu tópico favorito e encontre uma plataforma certificada e respeitável.

Horóscopo de Gêmeos

Segunda-feira anuncia um foco de um mês em seu setor de recursos compartilhados. Combine talentos para chegar onde você deseja. Você pode precisar contratar, contratar ou ser contratado, portanto, esteja disponível também. As colaborações são benéficas; no entanto, faça-o por escrito com uma cláusula de saída. Preparando-se? Faça as perguntas que você sabe que deseja que sejam respondidas. Certifique-se de respeitar qualquer coisa compartilhada em particular e confiar apenas em alguém de confiança. Um grande mistério ou série de suspense, filme ou livro vai saciar se você tiver tempo de folga chegando.

Horóscopo de Câncer

Observe no histórico da mesa, do sofá e / ou da mensagem de texto quem está ocupando o lugar marcado como VIP em sua vida. Este mês, suas parcerias mais significativas estão iluminadas. Arranje tempo para conversar e compartilhar pessoalmente para desenvolver relacionamentos, pois um pouco é muito importante nesta época do ano. Como sempre, equilibre a abertura com os limites e lembre-se de que sua parte é igual para o sucesso em colaborações ou parcerias. As decisões conjuntas exigem que ambos os contribuintes se coloquem à frente e no centro; a partir daí, encontre o lugar onde você se cruza, em vez de colocar o relacionamento em primeiro lugar.

Horóscopo semanal de Leão

Encontre um equilíbrio entre tempo de inatividade, dever, autocuidado e hábitos de saúde. Este mês, seus setores de saúde e trabalho estão à frente e no centro. Elimine os hábitos de perda de tempo que você tem nesses departamentos. Deixe que profissionalismo e disciplina sejam suas palavras-chave. Claro, produtividade é importante, mas deve ser equilibrada pela arte yin de cuidar de si mesmo. Sem essas perdas de tempo, aproveite ao máximo o espaço extra e preencha suas reservas de energia.

Horóscopo de Virgem

Se você tem explorado ou trabalhado em ideias criativas, esta semana coloque um pouco de potência e potencialize-as. Sua zona de romance, diversão e auto expressão está iluminada como o Natal. Se você tem um público cativo durante o peru ou algum tempo extra de folga, teste suas ideias! Explorar coisas que lhe trazem prazer, mas encontrar uma maneira de fazer com que elas também sejam produtivas, é uma ótima maneira de aprender mais sobre você e também de recarregar as baterias. Prepare-se para ser perseguido, pois seus presentes não passam despercebidos! Aproveite a atenção extra; você merece isso.

Horóscopo semanal de Libra

Sua zona de todas as coisas domésticas é o foco durante o próximo mês. Esteja pronto para hospedar, brindar e configurar a tela de zoom porque é aqui que você está brilhando agora. Reavive seu interesse em projetos domésticos que acumularam poeira ou tome uma decisão executiva e limpe-os. O tempo com as pessoas mais próximas, família escolhida e parentes de sangue vai iluminar e dar a você muito em que pensar. É essencial que você cumpra seu dever familiar quando apropriado, mas não se incomode se precisar limitar o contato. Onde há vontade, há uma maneira de manter a conexão e ajustar a tradição.

Horóscopo de Escorpião

Alimente sua mente e alma compartilhando histórias, notícias e conversas enquanto você realiza suas tarefas esta semana. As relações com os habitantes locais e irmãos são destacadas, portanto, assuma uma posição de autoridade ou de responsabilidade se houver alguma maneira de sua ajuda ou envolvimento fazer uma diferença positiva. Suas habilidades organizacionais podem ser úteis; tome as rédeas se for necessário. Lembre-se de manter seus limites em questões mais pessoais se quiser que um determinado relacionamento continue platônico.

Horóscopo de Sagitário

Seu setor financeiro está em destaque na segunda-feira, então dê um pouco de foco. Este é um ótimo momento para refinar ou revisar sua estratégia se você não tiver certeza disso. Lembre-se de que os tempos de mudança criam oportunidades, então faça um balanço. Vênus, o planeta do amor e da abundância, está em seu signo pelo próximo mês, ajustando seu estilo, perspectiva e interesse em se conectar com as pessoas. O momento perfeito para atualizar as fotos, fazer uma sessão de fotos completa ou combinar as malhas de Natal para uma foto divertida em grupo.

Horóscopo de Capricórnio

Feliz aniversário, Capricórnio – é a sua temporada! Aproveite qualquer folga do trabalho e delegue funções se for o anfitrião. Esta semana é vital que você aproveite as oportunidades que apresentam novas situações, pois você facilmente assume o centro do palco. Avance em sua trajetória pessoal e deixe todos os contratempos para trás. A pressão está diminuindo, então aproveite ao máximo as oportunidades e esteja presente consigo mesmo. Desfrute dos sentimentos mais leves e abrace a atividade ou até mesmo comande o ataque, seja no trabalho, na família ou deslizando para a direita. O que achou do seu Horóscopo semanal?

Horóscopo semanal de Aquário

Durante o próximo mês, pare o tempo quando você precisar. Processe os últimos meses em termos de expansão, o que você aprendeu e desaprendeu. Reflita sobre os triunfos e provações de sua carreira, amigos e crescimento. Sacuda isso para que você possa se estabelecer consigo mesmo e recentrar. Mergulhe em seu corpo ou transcenda através da música, meditação e, geralmente, encontrando seu zen. Experimente a frequência e a vibração com uma tigela tibetana de canto, tigela de cristal ou entonação com sua voz e sentindo-a na cabeça, corpo e campo de energia irradiando ao seu redor.

Horóscopo semanal de Peixes

Esta semana, conecte-se com amigos, grupos e pessoas com quem você pode ter estado muito ocupado devido ao trabalho de fim de ano ou compromissos com a comunidade. Você está brilhando no departamento de liderança de equipe, então encontre seu time e estabeleça algumas metas. Se você tiver a oportunidade de assistir a algo fora do seu curso normal, aproveite a oportunidade, IRL, virtual ou qualquer outra forma que apresentar. É ótimo para o seu autodesenvolvimento e também para identificar oportunidades.

Seu horóscopo de 2021 está aqui: veja a previsão de cada signo