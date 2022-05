Horóscopo semanal, 23 de maio a 30 de maio: previsões dos signos

Horóscopo semanal para todos os signos solares: Libra – O Sol está em uma região muito amigável, então é um momento agradável, celestialmente falando, para os librianos. As formações planetárias parecem mistas, mas você tem talento para extrair o melhor de situações boas e minimizar as ruins em situações difíceis.

O que está nos cartões para você esta semana? Áries, Mantenha sua cabeça erguida e lembre-se de que os maravilhosos alinhamentos lunares desta semana lhe dão uma chance maravilhosa de um novo começo. Aquário, comece concentrando-se em assuntos pessoais e faça com que os membros da família estejam felizes com seus planos. Leia as previsões astrológicas detalhadas abaixo.

ÁRIES – Horóscopo semanal

O Horóscopo semanal pede para que mantenha a cabeça erguida e lembre-se de que os maravilhosos alinhamentos lunares desta semana lhe dão uma chance maravilhosa de um novo começo. É hora de perdoar, esquecer e deixar o passado para trás. Além disso, você terá que seguir conselhos de parceiros. Acredite ou não, algumas pessoas realmente sabem mais do que você.

As pessoas estão prestes a ouvir muito mais de você, Áries. Seu planeta regente Marte finalmente emerge das sombras de seu setor inconsciente no dia 24, voltando para casa em seu signo. Seus grandes sonhos do início do ano estão finalmente começando a tomar forma. Agora você só precisa se concentrar em aumentar sua segurança e recursos para que, quando as coisas realmente acontecerem, você esteja pronto para o salto.

TOURO

Sua melhor aposta é continuar a conservar suas energias e não tentar forçar o ritmo. Suas estrelas são tão favoráveis ​​que você deve ser levado pelas energias celestes sem nenhum esforço adicional. Uma aventura romântica pode agora ser levada a um novo nível de excitação. E certifique-se de dar a outras pessoas o que é devido.

A temporada de Eclipse trouxe muitos finais em sua vida e encerrou um período de mudanças implacáveis . Você está em um lugar totalmente diferente agora do que estava há um ano, mas a poeira finalmente está baixando o suficiente para você ver o que está do outro lado. O retorno de Vênus ao seu signo no dia 28 parece um retorno ao lar. Mime-se com algo simples e doce para celebrar o quão longe você chegou.

GÊMEOS

À medida que um dia dá lugar a outro, seus desejos mudam de um estágio para o seguinte. A Lua termina a semana em uma região de apoio adequado do seu mapa, o que deve significar que todos os aspectos de sua vida, pessoal e profissional, terminarão com uma nota totalmente favorável.

Agende algum tempo fora do escritório ou fora da rede enquanto Mercúrio retrocede de volta ao seu setor inconsciente de 22 a 3 de junho. Nos próximos meses, você terá algumas grandes decisões a tomar. Mas, por enquanto, é preciso tirar um tempo para você e sonhar acordado com todas as coisas que deseja realizar no segundo semestre deste ano. Meditar! Faça um quadro de visão! Você não precisa se comprometer com nada ainda, então certifique-se de deixar claro o que você realmente quer.

CÂNCER

Horóscopo semanal – É a vida pessoal que mais importa no momento. Por favor, dê aos amigos uma audiência compreensiva e permita que seus entes queridos tenham tanto tempo e espaço quanto eles precisarem. Embora os assuntos públicos pareçam ser mais importantes no início da semana, as ambições pessoais são as mais fortes. Mais tarde pode ser melhor para decisões financeiras astutas.

Se as coisas ainda não estão esquentando em sua carreira ou vida pública, certamente vão esquentar esta semana. A Mars entra em Áries e no seu setor de imagem pública no dia 24, dando-lhe uma vantagem ambiciosa e ousada em todos os seus projetos pessoais e profissionais. Com sua visibilidade aumentando, este também é o momento ideal para fazer networking e se expor na comunidade. Encontros sociais de todos os tipos trazem muito conforto e prazer neste fim de semana, pois Vênus entra em Touro calmante e confiável no dia 28.

LEÃO

Aspectos e influências planetárias atuais estão excitando tudo o que há de mais vivo e inquieto em sua natureza. Agora que as finanças estão mais felizes, você poderá pagar do seu jeito. Romanticamente falando, seus planetas não poderiam ser melhores, mas você ainda parece estar preso ao passado. Por favor, perceba que o presente é importante!

À medida que o sol em Gêmeos tagarela se conecta com Júpiter em Áries apaixonado no dia 23, você está finalmente curtindo sua vida social novamente. Jantares extravagantes com amigos, uma escapadela com um novo amante e uma leitura fascinante para o clube do livro deste mês estão adicionando emoção à sua vida. Quando Vênus entra em Touro no dia 28, você recebe um doce reconhecimento pelo trabalho que fez para reunir todos. Absorva todas essas boas sensações enquanto duram!

VIRGEM – Horóscopo semanal

Horóscopo semanal – Parece haver algumas mudanças em andamento em casa, então, por favor, dê toda a atenção aos assuntos domésticos. Todos os setores do dinheiro do seu horóscopo estão crescendo em importância, com o resultado de que haverá momentos em que você poderá pensar em pouco mais nas próximas quatro semanas.

À medida que seu planeta regente Mercúrio retrocede de volta para Touro no dia 22, você está revisitando viagens, estudos ou planos espirituais que colocou em segundo plano no início desta primavera. Lembra daquele curso de design gráfico que você estava procurando? Ou aquela viagem que você estava planejando com um amigo? O que antes parecia impossível está de alguma forma se unindo. Embora seja sensato esperar até que as estações Mercury dirijam em 3 de junho para confirmar seus planos, aproveite o tempo que você tem agora para explorar todas as possibilidades.

LIBRA

O Sol está em uma região muito amigável, então é um momento agradável, celestialmente falando, para os librianos. As formações planetárias parecem mistas, mas você tem talento para extrair o melhor de situações boas e minimizar as ruins em situações difíceis. As questões de dinheiro parecem bastante positivas, então você pode transformar uma perda em lucro.

Sua vida amorosa tem sido uma queima lenta, aquecendo para você desde a lua nova em Áries em 1º de abril. Quando Marte entrar no signo do carneiro no dia 24, você se sentirá inspirado a levar uma dessas novas conexões para o próximo nível. Embora seja emocionante entrar em uma parceria – ou negociar um contrato – o compromisso sempre vem com um pouco de perda . À medida que seu planeta regente Vênus se move para o firme Touro no dia 28, você é lembrado do que precisa ganhar e também do que precisa sacrificar à medida que cresce junto.

ESCORPIÃO – Horóscopo semanal

Horóscopo semanal – Embora certos envolvimentos sociais ou comunitários recentes se tornem permanentes, você finalmente está saindo de uma fase social recente e poderosa. Olhando para o futuro, para o próximo mês, você voltará ao Escorpião secreto que conhecemos e amamos. Você guardou um segredo por tempo suficiente – mas agora pode não ser o melhor momento para ficar limpo.

Com lembretes constantes de quão fora de equilíbrio as coisas em sua vida se tornaram, você se inspirou para se concentrar em melhorar sua forma física e fluxo de trabalho. Com o seu planeta regente Marte se juntando à festa em Áries no dia 24, sua motivação e ambição para fazer as coisas funcionarem aumentam dez vezes. Dito isto, a moderação é fundamental porque essa influência também pode levá-lo a ir muito duro. Você não quer se esgotar assim que chegar à frente.

SAGITÁRIO

Horóscopo semanal – Assuntos familiares estão entrando em uma fase mais resolvida. Além disso, finalmente, você dominou certos assuntos profissionais complicados e ofereceu o devido suporte e assistência a um parceiro. Agora você pode apreciar o benefício de uma existência social cada vez mais animada. Espero que você tenha o dinheiro no bolso para subsidiar seus gostos.

Mais uma vez, o romance está no ar para você esta semana – especialmente no dia 23, quando o sol em Gêmeos se conecta com Júpiter em Áries. Você está atraindo muita atenção e se divertindo muito nos encontros , mas essa influência também significa que você está conhecendo pessoas que deseja manter em sua vida a longo prazo. O compromisso te assusta? Bem, isso é ainda mais uma razão para ir para ele. Assumir um risco e dizer como você se sente traz uma doce recompensa.

CAPRICÓRNIO

É hora de tirar sua visão de assuntos mundanos. As próximas semanas oferecem a você uma chance crucial de concluir todos os planos e arranjos importantes que tenham implicações educacionais, ramificações legais ou conexões no exterior. As estrelas de viagem permanecem brilhantes, mas você deve se lembrar de verificar todos os detalhes por conta própria. Não deixe nada ao acaso.

AQUÁRIO – Horóscopo semanal

Comece concentrando-se em assuntos pessoais e certifique-se de que os membros da família estejam felizes com seus planos. Embora as questões financeiras de curto prazo, incluindo compras, gastos e economias, devam ser encerradas no fim de semana, as questões de longo prazo continuam sendo de vital importância até depois do próximo mês. Viagens de longa distância são uma boa ideia.

A comunicação aumenta para você quando Marte entra em Áries no dia 24, trazendo calor para seus bate-papos em grupo e sua caixa de entrada de trabalho. Quente leva em abundância! De repente, você também é a pessoa mais popular na coleta pós-escola de seus filhos, no café e até no mercado de agricultores. Sua agenda também provavelmente ficará cheia sob essa influência. Portanto, embora todos queiram conversar, certifique-se de não se envolver em conversas com pessoas que você nem gosta. Quem tem tempo?

PEIXES

Horóscopo semanal – Tanto o bom senso quanto seus instintos naturais de Peixes devem estar lhe dizendo para fechar o livro em um episódio pessoal em particular. Felizmente, agora você está na fila para receber uma grande quantidade de generosidade de outras pessoas. Além disso, as questões profissionais estão melhorando e você pode marcar uma entrevista ou marcar uma reunião importante.

A temporada de Gêmeos continua trazendo muita emoção para sua casa, especialmente porque o sol se conecta com o apaixonado Júpiter em Áries no dia 23. Se você está procurando uma desculpa para dar uma festa em casa ou fazer alarde naquele lindo corte (quem resiste a uma promoção do Memorial Day ?), esta é a sua oportunidade! À medida que Vênus entra em Touro no dia 28, você também está animado para passar mais tempo explorando sua vizinhança. Fazer um caminho diferente na caminhada da tarde pode levar a uma agradável surpresa.