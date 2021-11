Horóscopo semanal de 16 a 21 de novembro de 2021. Se as estrelas trazem a recuperação da saúde ou representam um desafio para você tomar precauções. Quando você deve tomar os cuidados: no meio da semana ou no final?

Áries – Horóscopo semanal de 16 a 21 de novembro de 2021

Calma, Áries! O eclipse lunar em Touro na sexta-feira quer que você se concentre em seus valores e nos contextos que deseja para segurança, educação financeira e incorporação. No domingo, começa a temporada de Sagitário. Aproveite a sabedoria da temporada de Escorpião e siga em frente com esperança e fé na aventura de se tornar a pessoa que deseja ser.

Touro

O eclipse lunar tumultuado desta semana no dia 19 cai em seu signo. Algo está mudando em sua aparência. Seja uma atualização de guarda-roupa necessária para um novo emprego, uma rotina de cuidados com a pele revisada para linhas de expressão mais finas ou a descoberta de alguns fios de cabelo grisalhos adicionais, este não é o momento de esconder quem você realmente é. Trata-se de subir de nível e aprender a envelhecer com graça. Torne a sua presença conhecida.

Gêmeos -Horóscopo semanal

Se alguma vez houve um bom momento para sair da grade, o eclipse lunar do dia 19 é esse. Caindo em seu setor inconsciente, esta lunação lembra a você que nem tudo está sob seu controle. Você não pode fazer o SATs da sua filha para ela, ela deve fazer isso sozinha. Pegue uma xícara de café e sente-se, beba e admire. Se você se desconectar totalmente, a conexão energizante de Mercúrio com Júpiter no dia 20 permite que você volte para um projeto com uma perspectiva mais leve.

Câncer

Por ser governado pela lua, você é extremamente sensível à turbulência do eclipse lunar do dia 19. Seu grupo de amigos está passando por uma grande sacudida e você está se perguntando se já teve uma comunidade. É doloroso admitir, mas você não tem mais nada em comum com essas pessoas. Este é um momento ideal para se envolver com grupos que fazem compartilhar seus interesses. Você está à beira de um novo mundo social.

O mantra desta semana : Faça novos amigos .

Leão

Levante-se e brilhe, Leão! O eclipse lunar de sexta-feira em Touro aspectos sua zona de carreira e coloca suas ambições profissionais, experiências e objetivos em foco. Reflita sobre os resultados do seu melhor cenário e faça-os acontecer! No domingo, começa a temporada de Sagitário! Você estará pensando em como o seu valor para o amor, a alegria e a mudança é seu direito de nascença.

O mantra desta semana: O reconhecimento é apenas o começo.

Virgem

Quando você sabe melhor, você faz melhor, Virgem! O eclipse lunar de sexta-feira em Touro destaca os principais aprendizados que você adquiriu e o conecta a comportamentos para apoiar sua sabedoria. No domingo, começa a temporada de Sagitário. Você estará pensando em “casa” não apenas como um lugar, mas também como um sentimento.

O mantra desta semana: “Eu posso lidar com isso.”

Libra

O eclipse lunar desta semana no dia 19 ocorre em seu setor de recursos compartilhados e traz algumas notícias inesperadas: quem está em sua equipe por muito tempo. Seja um projeto freelance interrompido ou uma proposta financeira inesperada de seu namorado, você está aprendendo em quem pode realmente confiar. Se um relacionamento está terminando, é devastador agora, mas depois você perceberá que se esquivou de uma bala. Peça seus favores e pense bem antes de concordar com qualquer dívida.

O mantra desta semana: Quando as pessoas lhe dizem quem são, acredite nelas.

Escorpião

Novembro foi uma temporada de separação para você, Escorpião. Embora você ainda possa estar de luto pela perda do que esperava ser um parceiro para sempre, o eclipse lunar do dia 19 o lembra que terminar um relacionamento deixa seu coração aberto a muitas outras possibilidades. Uma conexão inesperada com um estranho gostoso em uma festa é exatamente o que o médico receitou. Deixe o chafurdar para a próxima semana.

O mantra desta semana: Neste ponto, há mais a ganhar do que perder.

Sagitário – Horóscopo semanal

O que significa bem-estar, Sagitário? O eclipse lunar de sexta-feira em Touro concentra sua energia em ideias, comportamentos e estratégias que o ajudam a se sentir holisticamente saudável. Então é o mês do seu aniversário – a temporada de Sagitário começa no domingo! Mostre o caminho com sua franqueza, autenticidade otimizada, esperança, fé, visão e foco em dias melhores para todos nós.

O mantra desta semana: O sucesso precisa de espaço para pousar.

Capricórnio

Não importa a idade, seus filhos estão constantemente surpreendendo você. O eclipse lunar do dia 19 traz mudanças repentinas para eles e também para você. Dê-lhes espaço para dar o próximo grande passo, mesmo que tropecem ao longo do caminho. Seja no primeiro abandono da pré-escola ou no estresse das inscrições para a faculdade, permitir que eles tenham mais liberdade dá a você tempo para explorar os hobbies que você deixou em segundo plano. Retire seu tempo livre.

O mantra desta semana: Amor é liberdade.

Aquário – Horóscopo semanal

Por mais que você queira se estabelecer, o universo tem outras coisas reservadas para você. A lua nova em Escorpião no dia 4 trouxe perspectivas empolgantes para sua carreira e o eclipse lunar desta semana traz mudanças inesperadas em casa. Você não estava procurando uma nova situação de moradia, mas no dia 19, a casa dos seus sonhos o encontrará. Esta residência pode ser em um bairro mais agradável, mais perto da família ou apenas ter aquela pia de casa de fazenda que você sempre quis. Explore a opção. Caso contrário, você sempre se perguntará, “e se?”

O mantra desta semana: Não feche a porta a um sonho.

Peixes

O eclipse lunar do dia 19 incide na parte do mapa que representa a sua vizinhança, os seus amigos íntimos e também o seu carro! Para onde você está indo e como você chegará lá, haverá alguns abalos esta semana. É hora de subir de nível e pegar o carro elétrico dos seus sonhos? Ou aquele SUV compacto com melhor consumo de combustível e bancos de couro? Você merece se sentir como a realeza ao se locomover pela cidade.

O mantra desta semana: Uma pequena mudança pode mudar tudo.

