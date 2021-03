Seu horóscopo semanal de 22 a 28 de março de 2021

Este horóscopo semanal de 22 a 28 de março de 20201 traz energias celestiais que servem como um chamado para despertar para que todos vivamos conscientemente e em harmonia com os outros. Tentaremos entender os motivos e sentimentos daqueles com quem nos importamos, e faremos isso sem julgamento. Agora é a hora de dar e receber amor. Abra seu coração para todas as possibilidades que estão reservadas para você. Por “Your Tango.

O tema principal da semana que se segue é Sol em conjunção com Vênus em Áries , esse trânsito será exato durante toda a semana e será o único elemento que nos afetará por alguns dias.

Horóscopo semanal de Áries

Há tanto tempo você anseia por mudanças e avanços. A vida, de repente, responde às suas orações. Esta semana pode acontecer rapidamente e de maneiras inesperadas para você a resposta de suas preces.

Você aprendeu que seu relacionamento não é apenas o lugar para o qual você volta para casa, mas uma bússola que pode afetar todo o rumo de sua vida.

Então, quando mudamos nosso relacionamento, nossa vida também muda. Esteja preparado para o início de algumas grandes mudanças nesta semana e lembre-se de que era isso que você queria.

Horóscopo da semanal de Touro

O Horóscopo da semanal mostra que Você pode descobrir a verdade esta semana sobre qual área de nossa vida mais precisa mudar e, infelizmente, pode descobrir que é o seu relacionamento.

Isso não significa necessariamente que seja um rompimento. trata-se na verdade de uma renegociação de limites ou mesmo de sonhos. Seja qual for o caso, esteja preparado para aquela verificação de realidade inesperada que pode levar ao início de uma realidade totalmente nova.

horóscopo semanal de Gêmeos

Durante os próximos dias, você terá que equilibrar o desejo irresistível de seguir em frente com a sensação de que não consegue.

Há um pouco de empurrar e puxar em seu mundo esta semana. Às vezes, você nem sempre quer aprender a lição do tempo divino, mas a lição de que você definitivamente não precisa mais é o que acontece quando forçamos algo que não deveria acontecer.

Em vez de ver isso como resistência a novos relacionamentos ou ao progresso de relacionamentos anteriores, procure o benefício da pausa.

Câncer

Pode levar mais tempo do que a maioria para saber o que precisa ser mudado, mas depois que você fizer isso, não há como voltar atrás.

Normalmente, você é extremamente atencioso sobre as etapas a serem seguidas para que isso aconteça, especialmente em termos de ambiente doméstico, e desta vez não é exceção.

Não ceda às pressões dos outros esta semana apenas por causa de como eles estão se sentindo. Confie em seu próprio processo e desvende seus sentimentos e as mudanças que deseja fazer em seu próprio tempo. Quer se trate de um processo lento ou aconteça de uma vez, é exatamente o que deve acontecer.

Leão

Não pisque esta semana porque você pode simplesmente perdê-la. Este é o sentimento que você sente à medida que você mergulha na espantosa ocupação que surge apenas de ser tão no momento que você não tem tempo para pensar fora disso.

Você percorreu um longo caminho este ano na cura e na abordagem da vida de maneira diferente, mas algo que ainda está aprendendo sobre equilíbrio é que nem sempre significa a mesma coisa a cada dia.

Às vezes, o equilíbrio significa desfrutar o tempo ou o romance com nosso ente querido tão profundamente que esquecemos de todo o resto. Não se preocupe, você terá o que perdeu esta semana – mas não se importará com isso.

Horóscopo da semanal de Virgem

À medida que você se cura e aprende mais sobre si mesmo, você também reavalia o que significa ter equilíbrio em sua vida.

Isso é especialmente verdadeiro em seus relacionamentos e romances, pois muitas vezes você pode operar com base no tudo ou nada, lutando para encontrar o espaço de ter outra pessoa em sua vida, mas ainda assim se sentir você mesmo.

Esta semana revela um novo espaço de equilíbrio para você e aquele no meio, onde você pode começar a fazer novas escolhas com base em tudo que aprendeu sobre si mesmo nos últimos seis meses.

Equilíbrio significa algo novo para você, e agora esta semana você também pode ver como é um novo amor.

Libra

A semana que se segue pode ser muito intensa, o que deixa você inseguro entre chorar pelo que está terminando ou sorrir pelo que está apenas começando.

Embora você esteja muito focado em seu futuro e no novo capítulo do amor , especificamente em relacionamentos românticos mais sérios, parece que ainda haverá uma vibração de tristeza esta semana, conforme você reflete e até libera fragmentos de seu passado.

Haverá uma espécie de celebração quando você perceber que o sentimento que está avançando lentamente é de paz não apenas com relação a onde está indo, mas de onde está vindo. Lembre-se de que não há problema em comemorar e lamentar na mesma semana, isso não torna nenhum dos dois menos genuíno.

Escorpião

Você pode ser seu pior inimigo nesta semana, conforme começamos a nos entusiasmar para novos capítulos e ações, especialmente no amor.

Há uma sensação de que até você deve estar se perguntando quanto tempo mais você precisa para realmente descobrir o que você pretende fazer e aprender as lições que significam que você consegue avançar para o próximo nível.

Embora os outros possam estar se perguntando isso, especialmente aqueles com quem você iniciou novas conversas de amor, é principalmente você que não entende o que é esse empecilho.

Sagitário

Para você, a lição essa semana é ver que não tem que ser de um jeito ou de outro, mas permitindo-se ver como encontrar o equilíbrio neste novo começo.

Pequenos passos somam grandes destinos e por mais que você queira pular três espaços e passar, também é o suficiente para dar um único passo à frente.

A novidade é criada quando abrimos espaço para que ela ocorra, esta é a semana para permitir apenas que, caso contrário, acabamos não nos movendo e é difícil crescer quando nos sentimos presos no lugar.

Capricórnio

Tudo o que o assusta é parte do que o está chamando para uma vida nova e brilhante. Vai pedir que você faça todas as coisas difíceis, enfrentando não apenas os medos que os outros despertam em você, mas também aqueles que você mantém dentro de si.

Mais do que qualquer coisa, você sabe que pode convencer-se a acreditar no que quiser ou no que quer que lhe permita manter o curso.

Mas esta semana é hora de ver as coisas como elas são e fazer um plano não apenas para manter o curso a qualquer custo, mas para viver fora da caixa com a qual você se sentiu confortável demais.

Aquário

Mesmo que você não tenha nenhum problema em trilhar seu próprio caminho, esta semana trará um renovado senso de espírito sobre por que isso é tão importante para você fazer.

É fácil para você se perder , especialmente nas opiniões e dúvidas dos outros, então reconhecer quando algo é seu para carregar em comparação com outro é uma grande parte de você viver com autenticidade. Haverá uma sensação renovada de vitalidade e energia esta semana, à medida que você se sentir mais confiante em trilhar o caminho da individualidade em sua vida pessoal.

Quer isso signifique que você se permite amar quem ama ou não se importa em romper com os ideais dos outros, esta é uma semana em que você se lembrará de como é bom trilhar seu próprio caminho.

Peixes

Há uma paz em observar o que vem com a maré que faz parte do crescimento para você. Em vez de sempre pensar que você tem que nadar atrás do amor ou de parceiros, às vezes é simplesmente ver o que a maré traz para você que mais importa.

Você aperfeiçoou a arte de permitir e receber nos últimos meses, mesmo que parecesse que isso o mataria. Mas você conseguiu. Esta semana traz um equilíbrio de ação, que para você e para o local de recebimento em que está, pode simplesmente se resumir a dizer “sim”.

Acompanhe tudo sobre horóscopos no DCI