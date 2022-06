Horóscopo semanal de 27 de junho a 3 de julho de 2022

Com a mudança da semana, o destino também pode mudar. Como esta próxima semana está olhando para você? O Horóscopo Semanal – de 27 de junho a 3 de julho – é uma análise astrológica aprofundada dos planetas e seus movimentos durante a semana. Com essa análise, nossa equipe de astrólogos especialistas, com anos de experiência apoiando-os, fornece o guia preditivo mais preciso da semana para cada signo do zodíaco. Não só ele pode ajudá-lo com os próximos eventos da semana, mas há muito mais para desvendar.

Com o seu Horóscopo Semanal, esta é a sua chance de tomar melhores decisões e fazer de cada semana um passo para um futuro melhor. Dessa forma, um Horóscopo Semanal também faz você ver o quadro maior e pintá-lo da maneira que quiser! Sente-se e acesse seu Horóscopo Semanal agora.

Horóscopo semanal de Áries

O que “lar” significa para você, Áries? A Lua Nova em Câncer de terça-feira, de acordo com o horóscopo semanal, quer suas intenções em seus contextos de segurança emocional. Netuno fica retrógrado em Peixes no mesmo dia, inspirando você a desenvolver uma prática espiritual mais significativa. A quadratura Marte-Plutão de sexta-feira quer que você se liberte das formas de auto-sabotagem e escolha hábitos mais saudáveis.

Touro

Expanda seu idioma, Touro, diz o horóscopo semanal! A Lua Nova em Câncer de terça-feira quer suas intenções sobre como ampliar suas habilidades de comunicação abrirá seu mundo. Netuno fica retrógrado na terça-feira e inspira uma revisão de suas amizades e dos laços afetivos entre vocês. A praça Marte-Plutão de sexta-feira quer que você assuma a liderança para o fechamento da cura!

Gêmeos

Cale-se, Gêmeos! A Lua Nova de terça-feira em Câncer quer que suas intenções esclareçam seus valores, vivam de acordo com eles e encontrem segurança da integridade. Netuno fica retrógrado no mesmo dia e inspira você a trazer mais criatividade ao seu local de trabalho. A quadratura Marte-Plutão de sexta-feira quer que você diga a verdade aos seus amigos/comunidade para encontrar progresso.

Horóscopo semanal de Câncer

Faça um desejo, Câncer! A Lua Nova de terça-feira em seu signo quer suas intenções para o ano, então seja o mais específico, destemido e corajoso possível. Netuno fica retrógrado no mesmo dia e inspira você a seguir suas curiosidades para novos lugares emocionantes. A quadratura Marte-Plutão de sexta-feira quer que você se esforce para entender a confiança e a negociação.

Leão

Deixa pra lá, Léo! A Lua Nova de terça-feira em Câncer quer suas intenções de encerramento, conclusão e cura. Liberte-se de todas as maneiras pelas quais você e os outros o impedem. No mesmo dia, Netuno fica retrógrado e inspira você a curar seus problemas de intimidade. A quadratura Marte-Plutão de sexta-feira quer que você equilibre o grande e o pequeno quadro para ver uma situação claramente.

Virgem

Poder para o povo, Virgem! A Lua Nova em Câncer de terça-feira quer suas intenções sobre como você pode se envolver mais politicamente e quais colaboradores podem ajudar. Netuno fica retrógrado em sua zona de romance no mesmo dia, ajudando você a se curar de padrões e parceiros do passado. A quadratura Marte-Plutão de sexta-feira quer que você encontre confiança e bravura sendo vulnerável.

Horóscopo semanal de Libra

Suba de nível, Libra! A Lua Nova em Câncer de terça-feira quer suas intenções na carreira, então diga ao universo tudo o que você quer se tornar, alcançar e contribuir profissionalmente. Netuno fica retrógrado em sua zona de hábitos na terça-feira, inspirando você a escolher comportamentos que apoiem o bem-estar. A quadratura Marte-Plutão de sexta-feira quer que você compartilhe mais de seus sentimentos para desenvolver a confiança.

ESCORPIÃO

Boa viagem, Escorpião! A Lua Nova de terça-feira em Câncer quer suas intenções sobre viagens, educação e todas as maneiras pelas quais você pode expandir seus horizontes. No mesmo dia, Netuno fica retrógrado e inspira você a regular sua autoproteção e ser um pouco mais vulnerável. A praça Marte-Plutão de sexta-feira quer que você saia das ervas daninhas e veja a foto maior.

Sagitário

Qual é a sua verdade, Sag? A Lua Nova de terça-feira em Câncer quer suas intenções sobre intimidade, autenticidade e todas as maneiras pelas quais você pode se expressar com honestidade para o sucesso. Netuno fica retrógrado no mesmo dia e inspira você a se tornar ainda mais inteligente emocionalmente. A quadratura Marte-Plutão de sexta-feira quer que você coloque um valor em prática por meio de um comportamento que faça você se sentir mais confiante.

Horóscopo semanal de CAPRICÓRNIO

O amor está no ar, Capricórnio! A Lua Nova em Câncer de terça-feira quer que suas intenções de romance sejam dadas e recebidas. Diga ao universo os resultados do seu melhor cenário para relacionamentos. Netuno fica retrógrado em sua zona de comunicação no mesmo dia, então seja mais proativo para maior clareza. A quadratura Marte-Plutão de sexta-feira quer que você declare um limite para a segurança emocional.

Aquário

Dê um pequeno passo, Aquário! A Lua Nova em Câncer de terça-feira quer suas intenções de bem-estar, ajudando você a dar pequenos passos em direção à saúde da mente, corpo, espírito e coração. Netuno fica retrógrado no mesmo dia e inspira você a se aproximar da segurança de sua prática espiritual. A praça Marte-Plutão de sexta-feira quer que você se comunique de uma maneira que inspire cura e encerramento.

Peixes

Expresse-se, Peixes! A Lua Nova em Câncer de terça-feira quer suas intenções sobre coragem, exposição emocional e compartilhar as histórias em seu coração. Netuno fica retrógrado em seu signo no mesmo dia e ajuda você a internalizar a sabedoria do passado para a integridade. A praça Marte-Plutão de sexta-feira quer que você expresse suas expectativas para seus amigos para que todos estejam na mesma página!