Horóscopo semanal dos signos: previsão de 21/2 a 27/2/22

É a terceira semana de fevereiro, após a grande lua cheia em Leão e, como a maioria das coisas relacionadas a Leão, devemos continuar falando sobre isso. Enquanto aprendemos a manter a luz dessa lua conosco, avançamos na temporada de Peixes com o Horóscopo semanal de 21 a 27 de fevereiro de 2022.

Previsão do horóscopo da semana

Horóscopo da semanal para Áries

Durante meses, parecia que você não fez nada além de implorar pela atenção de outras pessoas. Não é que ninguém possa ver seus esforços, é que ninguém parece se importar. Você está se sentindo desencorajado e se perguntando por que tentou construir uma audiência em primeiro lugar. À medida que Marte se conecta com o nebuloso Netuno no dia 23, você é lembrado de que às vezes tudo o que você pode fazer é liberar o controle e ver o que acontece. Depois de deixar de lado suas expectativas, você obterá o reconhecimento que deseja.

Mantra desta semana: “ A oportunidade está ao meu redor.”

Horóscopo da semanal para Touro

A lua cheia em Leão no dia 16 encontrou você levando algum tempo para se adaptar após meses de grandes mudanças, mas esta semana, você está de volta a sonhar grande. Você passou tanto tempo nos últimos anos preso em sua própria imaginação e agora é hora de deixar as coisas acontecerem. Jogue as coisas lá fora e veja o que pega.

Mantra do Horóscopo semanal: “Eu sei o que estou fazendo.”

Horóscopo da semanal para Gêmeos

Se você está procurando emprego ou desesperado para encontrar uma melhor creche para seu filho, agora é a hora de pedir ajuda . Entre em contato com todos aqueles amigos que lhe devem um favor e ordene essas conexões por qualquer valor. Quando você combina poderes, sua influência cresce.

O mantra desta semana: “Por que fazer isso sozinho?”

Horóscopo da semanal para Câncer

Talvez você esteja na rodada final de entrevistas para o emprego dos seus sonhos ou indo para um encontro decisivo. Seja o que for, você tem o poder de conseguir o que deseja esta semana. O valor que você traz para qualquer relacionamento é inegável. Confie que você já fez um caso sedutor para si mesmo e agora cabe a eles provar que podem corresponder tanto à sua energia quanto aos seus valores. Não há necessidade de lutar.

O mantra desta semana: “Eu me preparei para as bênçãos.”

Horóscopo da semanal para Leão

Você fez tantos progressos em seu relacionamento nos últimos meses, mas durante tudo isso, você tem evitado algumas conversas importantes e sensíveis sobre dinheiro. Os trânsitos desta semana, especialmente nos dias 23 e 24, ajudam você a ter algumas discussões honestas com seu parceiro. É hora de colocar todas essas preocupações financeiras na mesa. Você não pode continuar se endividando apenas para manter as aparências.

O mantra do Horóscopo semanal: “Se eu souber disso, posso trabalhar com isso.”

Horóscopo da semanal para Virgem

Notícias inesperadas sobre viagens ou educação chegam no dia 24, afetando não apenas os planos de longo prazo, mas também sua agenda diária atual. Essa situação coloca sua flexibilidade à prova. Em vez de cair na armadilha habitual do perfeccionismo , tente abraçar a liberdade de improvisar algumas coisas por enquanto e descobrir o resto mais tarde.

O mantra desta semana: “Estou pronto para o que a vida me der.”

Horóscopo da semanal para Libra

Esta é a semana para recuperar o atraso na sua farra da Netflix, passar mais tempo com seus filhos e bloquear uma noite para não fazer nada além de cozinhar uma refeição indulgente com seu marido ou sua paixão. Se é trabalho, então pode esperar. Renda-se ao prazer simples e sensual de tudo isso, especialmente no dia 24.

O mantra desta semana: “Eu escolho a felicidade”.

Horóscopo da semanal para Escorpião

Você é uma criatura de hábitos, Escorpião, mas a pandemia o forçou a fazer muitas mudanças. Você provavelmente está se perguntando quando cada mudança deixará de parecer uma grande perda. Esta semana lhe dá a oportunidade de recuperar a alegria em seu ambiente. Adote mais plantas de casa! Corte alguns limões frescos para a sua água!

Mantra desta semana: “Eu trago alegria ao meu entorno.”

Horóscopo da semanal para Sagitário

Você teme trazer à tona uma conversa sobre finanças com seu parceiro, mas as despesas em casa estão ficando fora de controle e você não pode ser o único a cobrir todas as contas. No dia 23, quando o planeta de ação Marte se conectar com o meditativo Netuno, o que parecia ser um confronto se torna mais uma conversa livre sobre suas circunstâncias e valores. Você tem muito mais a perder se continuar se segurando.

O mantra desta semana: “Divida a conta”.

Horóscopo da semanal para Capricórnio

A maior parte do seu círculo social já o considera o amigo responsável, mas esta semana você terá a oportunidade de realmente brilhar como o líder do grupo.

O mantra desta semana: “Eu tenho as soluções”.

Horóscopo da semanal para Aquário

Ao limpar seus armários esta semana, você descobre que tem algumas peças clássicas que podem valer a pena revender. Quem sabia que você tinha tanto tesouro enterrado em sua própria casa? Tome isso como um sinal de que todo o trabalho que você está fazendo nos bastidores vale a pena. É tudo parte do processo.

O mantra do Horóscopo semanal: “Há ouro aqui”.

Horóscopo da semanal para Peixes

Você tem a atenção de todos esta semana, mas, como sempre, é porque amigos, familiares e até mesmo ex-colegas de trabalho aleatórios estão se reunindo para pedir conselhos . Você faz parecer fácil ser um forte sistema de apoio, mas isso não significa que você tenha tempo para se concentrar nos problemas de todos os outros. Um e-mail ou telefonema inesperado no dia 24 tira você desse ciclo e traz seu foco de volta para seus próprios projetos.

Mantra desta semana: “Eu sei o que merece meu tempo.”

O que é um horóscopo semanal

A palavra ‘horóscopo’ é derivada da combinação latina de duas palavras em que ‘Horo’ significa hora e ‘Escopo’ significa visão, então é uma ‘visão da hora’.

Uma definição de ‘horóscopo’ é que é uma delineação de energias celestes particulares com base em padrões celestiais, como você vê em revistas ou jornais.

Os astrólogos se referem ao horóscopo como o mapa astrológico de uma pessoa ou um momento no tempo, que é calculado a partir das posições planetárias no zodíaco sideral ou tropical. Os cálculos utilizados baseiam-se na data, local e hora de nascimento. É por isso que um horóscopo é tão pessoal, como uma impressão digital.

Quando um astrólogo trabalha com um mapa cronometrado com precisão, as energias transportadas nele são exclusivas desse indivíduo. Esteja ciente de que as energias do mapa dos planetas e signos servem como potencial para a expressão pessoal dentro desse indivíduo.

O horóscopo contém planetas, signos, aspectos, casas e outros pontos que refletem características e padrões potenciais. É o nosso livre arbítrio que nos permite trabalhar com esses padrões ou reformulá-los para serem expressos de outras maneiras.

Muitas pessoas pensam que o horóscopo escreve nosso destino em pedra. Não! A previsão mostra potenciais, e o que o horóscopo pode oferecer é percepção e conscientização sobre esses potenciais e seus usos.

