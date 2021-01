Previsão do horóscopo de Câncer para fevereiro de 2021

Bem-vindo a fevereiro, canceriano! O mês pode começar com uma discordância na área financeira, talvez com os pais ou com o chefe. É bom ter paciência com essa pessoa! Após o dia 5 tudo melhora, o emocional estará em equilíbrio e a vontade de socializar será grande! Continue lendo o horóscopo de Câncer para fevereiro de 2021.

Horóscopo de Câncer para fevereiro no amor

A oitava casa ganha força nesse mês, vários planetas passarão por lá. Por tanto, o seu parceiro atual irá prosperar, tendo um excelente ano para as finanças. Outra possibilidade aqui é a de que heranças podem aparecer, você pode receber algum dinheiro “do nada”, ou ainda, sair aquele processo judicial que estava esperando há tempos. Até se você estiver buscando investidores, nesse mês você encontrará pessoas dispostas!

Você se sentirá mais livre para se expressar quando o retrocesso de Mercúrio terminar.

Esse será um mês intenso, profundo, bom para as transformações e reinvenções pessoais. É um mês de muito autoconhecimento, para você dar luz ao seu Eu ideal, a sua melhor versão.

Finanças em fevereiro

Também será um bom mês para limpar a organizar a vida em todos os níveis, incluindo objetos pessoais, finanças, padrões emocionais e repetitivos. A casa oito é onde nós crescemos cortando os excessos, desapegando de coisas que estão nos pesando, sendo assim, no mês de fevereiro menos será mais! Preste atenção na sua saúde mental e nos hábitos emocionais.

Use a brilhante lua cheia de Virgem, que rege nossa saúde, no sábado, 27 de fevereiro para escrever as intenções para a sua vida amorosa, bem como tudo o que deseja manifestar este ano. Considere mergulhar em um banho ritual para lavar suas preocupações. Te vejo em março!

Quando você se livrar de tudo que não acrescenta mais, a vida fluirá. O novo e melhor entra em cena!

Melhores dias para o amor: 2, 8, 9, 10, 11, 20, 21

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 3, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 27, 28

