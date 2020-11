Previsões de 2021 para todos os signos do zodíaco

Previsões para o ano de 2021: de forma geral, o que podemos esperar desse ano? É um ano que terá a regência do planeta Vênus, a partir do dia 20 de março de 2021, que é quando acontece o ano novo astrológico! Mas também será um ano bem Aquariano, pois teremos 2 planetas importantes nesse signo: Júpiter e Saturno.

Vênus fala sobre relações, amor, finanças e valores e como ela vem regendo boa parte de 2021, faz com que esse seja um momento importante para olharmos para nossas relações, amor próprios e os nossos valores. O chamado aqui é pra descobrirmos quais são os nossos reais valores e se estamos NOS dando o valor merecido. Vênus tende ser muito próspera com quem sabe se amar, se cuidar e se valorizar.

Já Aquário vem nos influenciando no campo social e coletivo. É levar esse olhar pro todo, trabalhar a generosidade e não ficar só na nossa bolha e agindo de forma totalmente individualista. É um ano para aceitarmos a diversidade e as diferenças e saber somar forças. Aquário vem falando sobre o avanço tecnológico e as possíveis mudanças inesperadas ao longo do ano.

Por tanto, esteja pronto para se adaptar, se modernizar. Utilize mais da tecnologia e da internet a seu favor! Invista no seu autoconhecimento e descubra cada vez mais o que você realmente ama e o seu autovalor. Considere novos começos ou recomeços na sua vida, tudo estará propenso a mudanças repentinas e inovadoras! Busque por sua independência e autonomia em 2021.

Previsões do signo de Áries para 2021

Dinheiro e trabalho: 2021 vai te chamar na chincha para buscar segurança material. É um ano importante para rever sua forma de lidar com dinheiro, começar guardar (mais) ou estudar sobre investimentos. Esse novo ano vem te incentivando à total independência e superação dos gastos impulsivos. Em 2021 você vai se ver 100% independente!

Tudo isso vai te dar mais ânimo e motivação pra realizar tudo o que você vem idealizando. Se prepare, pois 2021 reserva para você um grande salto na vida profissional. Faça o que ama, estude e se dedique, que você será referência na sua área!

Relações e amor: Na área das relações de todo tipo tenha uma certa cautela com a falta de paciência! Pra você vai ser importante variar um pouco, renovar as relações, buscar por novidades e sempre manter o relacionamento movimentado. Nesse ano você vai sentir uma grande necessidade de independência, mas é importante buscar um equilíbrio nisso para que aconteça de forma saudável, afinal, as relações são uma via de mão dupla, um ajuda o outro!

Previsões do signo de Touro para 2021

Trabalho: Com Urano e Lilith no seu signo esse ano muitas revelações acontecerão! O chamado aqui é pra você olhar para suas próprias questões, quais são seus sonhos? O que te dá prazer? O que te faz feliz? Quais são os seus valores? Como você se relaciona consigo mesmo? São pontos importantes para se olhar em 2021!

Esteja preparado e aberto para um mergulho no autoconhecimento. Nesse novo ano busque se alinhar com seus reais propósitos, não faça nada só por fazer, não trabalhe em algo só por dinheiro. Muito provável que acontecerão significativas mudanças na sua carreira, a principio poderá assustar, mas depois você vai agradecer! Portanto, esteja disponível e de mente aberta à essas novas adaptações.

Relações e amor: As relações de todo tipo estarão enaltecidas para você nesse ano, já que vênus é o planeta regente do seu signo! Portanto é importante ter a consciência de que vênus também vem cobrar o seu amor próprio, vênus vem lembrar que você só oferece ao outro aquilo que você já tem bem integrado em si!

Mas no geral, o ano de 2021 indica relacionamentos estáveis, serenos e prósperos. Um alerta precisa ser dado aqui: cuidado com a possessividade e a dependência do outro. Esse pode ser um ótimo ano para casamentos ou gravidez. Se você estiver solteiro, nesse ano há grandes chances de encontrar um par especial, mas só se relacione se tiver total segurança com isso.

Previsões do signo de Gêmeos para 2021

Trabalho: o ano de 2021 para os geminianos tende a ser muito positivo! Esse é o ano ideal para você investir em seus sonhos. Sabe aquele curso ou faculdade que era o seu sonho fazer? Pois faça agora! Sabe aquela vontade enorme de aprender a tocar um instrumento? Aprenda! Sabe aquele mochilão dos sonhos com os amigos? Se programe desde já! Não é mais para perder tempo. Esse novo ano também te chama para as parcerias, sociedades e afins. Então se pensa em montar um negócio com alguém, pode ser muito positivo isso! Só não seja inocente demais.

Relações e amor: nas relações no geral é importante você manter o cuidado pra não ficar somente na superfície. Tende não racionalizar demais e evitar seus sentimentos. Esse é um ano para você agir de forma verdadeira com o que você sente! Invista em pessoas comunicativas, esse é um ano super bacana para trocas e estudos em casais, portanto se faz indispensável pra você um parceiro que valoriza o intelecto, pois suas relações nesse ano vão estar mais conectadas a nível mental, ligação de ideias. Expresse tudo o que está aí dentro e não guarde nada.

Previsões do signo de Câncer para 2021

Trabalho e dinheiro: que tal trabalhar mais a sua comunicação em 2021? Busque ter mais desenvoltura e coragem para expressar suas boas ideias! Trabalhos relacionados a marketing, jornalismo, escritas no geral pode ser uma boa pedida para esse seu ano. Caso já esteja em um trabalho do qual você ame muito, exerça sua escrita e comunicação de forma paralela. É um ano importante também para se envolver em ONGs, clubes, grupos e afins com pautas sobre o feminino. Se você for homem, se abra para compreender mais esses assuntos e acesse a sua energia yin, que é a energia da criatividade, do acolhimento e do amor. Esse novo ano vem pra te tirar da zona de conforto e te mostrar que você só sabe uma gotinha de um oceano todo!

Relações e amor: nesse ano a sua área de relacionamentos estará bem aberta e receptiva a novas pessoas e vivencias! Pode ser que nesse ano você sinta a vontade de ser mãe ou pai. Um alerta importante para a sua vida amorosa é: desapegue de suas experiências passadas, tanto as boas como as ruins. Cada experiência é única, não vale a comparação! Cuide também para não cair numa dependência emocional das pessoas. Se valorize acima de tudo. É um bom ano para juntar as escovas de dentes ou dar um passo a mais na relação.

Previsões do signo de Leão para 2021

Trabalho e dinheiro: 2021 já começa de exigindo mais responsabilidade e comprometimento com tudo o que você se propor a fazer. Então a dica de ouro é iniciar seu novo ano já planejando e colocando em um planner tudo o que você precisa e pretende fazer, mês por mês. Após organizar seus primeiros planos e passos, você se sentirá totalmente confiante a se jogar na vida e aproveitar cada momento. É um ano de novas oportunidades profissionais, novas aventuras que você nem imaginava. Honrando seus valores e princípios, vá em frente em algo novo! Pode ser que uma grande mudança aconteça também. Siga seus instintos!

Relações e amor: no campo das relações, esse vai ser um ano onde você tende a se doar e ser generoso demais. Mas lembre-se sempre de receber o mesmo em troca. É necessário que haja reciprocidade em suas relações, caso contrário você vai só doar energia e acabar exausto. É um ano de muito entusiasmo para as relações. Tenha cautela também com as necessidades de receber atenção ou de ser mandão demais com os outros.

Previsões do signo de Virgem para 2021

Trabalho e dinheiro: esse é o ano para expandir sua visão e encontrar novas formas de enxergar e administrar seu trabalho e a sua rotina. Volte mais sua atenção para a sua qualidade de vida nesse ano! Preze por uma rotina mais leve, onde você tenha tempo de praticar exercícios, se alimentar melhor e estar com a sua família. Dê um basta na sua rotina maluca, de horários insanos. O chamado de 2021 para os virginianos é o autocuidado, se colocar como prioridade na sua vida! Vai ser um desafio sim de adaptar a uma nova rotina, mas vai ser necessário, esse ano vai vir carregado de aprendizados para você nesse sentido. Se dedique!

Relações e amor: nas relações gerais, esse é um ano onde você tende a agir com praticidade e direto ao ponto, mas tenha cuidado pra não demonstrar muita frieza e fazer pouco caso. Um ano regido por vênus quer te convidar a desenvolver mais seu lado de expressão afetiva, por mais que você queria ser útil e agradar o outro, tente pôr mais afeto e sentimento em seus atos. Lembre-se também que não existe perfeição dentro das relações, cuidado pra não exigir demais do outro! Se abra para as demais possibilidades no amor.

Previsões do signo de Libra para 2021

Trabalho e dinheiro: ano mais que especial para parcerias profissionais! Caso apareça algum convite para uma colaboração ou sociedade, aceite. Ou ainda se já tem interesse em juntar seu negócio com alguém, vá em frente. São energias que tendem a ser muito prósperas para você nesse novo ano. Mas é muito importante saber exatamente o que quer e pra onde quer ir, ok? Ir com calma e sabendo aonde está pisando é importantíssimo. Vai ser um ano de muito abundancia, mas é indispensável a sabedoria e a ponderação para lidar com as polaridades. Saber encontrar o equilíbrio do trabalho e da vida pessoal, saber seu limites e tudo mais!

Relações e amor: todos os seus relacionamentos estarão enaltecidos nesse ano de 2021, já que vênus é o planeta regente do seu signo. Isso faz com que suas relações e afetividade estejam muito mais equilibradas e harmônicas nesse ano. Ano de espelhar e receber muito amor! 2021 vem com muita prosperidade nas relações, é um ótimo ano para novas conquistas a dois. Porém, lembre-se sempre de ponderar e não agir de forma irracional.

Previsões do signo de Escorpião para 2021

Trabalho e dinheiro: Você que é sempre muito desconfiado e prefere fazer tudo sozinho e por vezes acaba se sobrecarregando, pare, pare agora! 2021 vem te ensinar o valor das parcerias, das ajudas externas, vem te ensinar a delegar e a entender que ninguém chega no topo sozinho. Portanto dê essa chance para as pessoas que estão contigo de aprender mais daquilo que você sabe, compartilhe mais do seu dia-a-dia com o seu entorno, mostre que você confia e reconhece o valor de cada um que está contigo! Esse novo ano também vem mostrar algumas decisões importantíssimas a se fazer e que essas decisões precisam ser feitas na base do sentimento, daquilo que te faz vibrar. Não caia na superficialidade das coisas, lembre-se que nem tudo que reluz é ouro!

Relações e amor: Nas relações de todo tipo, 2021 indica intensidade! É o ano para ser verdadeira consigo e com o outro. Se você está em uma relação meia boca, é o ano de pôr um basta nisso ou buscar transformar completamente esse estado da relação. As verdades serão expostas e será necessário lidar com isso. Caso você esteja solteira, esse é um ano para se envolver somente com quem realmente valha a pena, com quem realmente vem pra somar com você! Não é o ano pra aceitar migalhas.

Previsões do signo de Sagitário para 2021

Trabalho e dinheiro: esse deve ser um ano bem positivo para os sagitarianos. A regência de vênus indica muitas surpresas boas para você. Acredite, oportunidades não vai faltar! Novas amizades, novas viagens, mudanças, trabalho novo… saiba enxergar cada chance que o universo colocar no seu caminho! Com Júpiter, seu planeta regente, no signo de aquário o ano todo, traz significativas mudanças, mas esteja preparado, pois serão mudanças repentinas. Fique atento aos possíveis imprevistos também. Está a vista um novo empreendimento que será promissor, se tem algum projeto no papel, esse é o ano pra concretizar!

Relações e amor: no campo das relações para 2021, você vai querer demonstrar tudo e não esconder nada! Nesse ano é importantíssimo pra você estar com pessoas que compartilham e valorizam dos mesmos ideais, busquem novas aventuras e expansão dos horizontes. Um relacionamento comunzinho e monótono não vai te pegar esse ano não. Aqui você vai querer explorar e viver novos sentimentos, se jogar no mundo com a pessoa amada, ou com os amigos!

Previsões do signo de Capricórnio para 2021

Trabalho e dinheiro: 2021 lhe sopra o vento das novas conquistas! Ano promissor para dar um passo importante na sua carreira e nas suas finanças. Bom ano para investimentos, como por exemplo uma casa, uma grande viagem ou até mesmo um novo negócio! Se lance em novas aventuras, siga seus instintos e confie em si mesmo. Não deixe passar batido as oportunidades que irão aparecer, que aliás serão várias! Esteja aberto às mudanças, pois boas propostas de trabalho chegarão ao longo do seu ano. Esse é o ano para arriscar nas mudanças, sair daquilo que você já está cansado e buscar inovações!

Relações e amor: em seus relacionamentos, esse ano você vem valorizando aquele que é comprometido contigo. Você vai sentir maior seriedade e responsabilidade para com suas relações. Porém tenha cautela para não agir de forma autoritária e fria com as pessoas! Mas no geral, 2021 vai ser um ótimo ano para estabilizar todas as relações e até mesmo resolver pendencias de relações passadas. Nesse ano se permita a correr riscos e viver aventuras com o parceiro, não queira controlar e estudar cada passo. Se entregue mais!

Previsões do signo de Aquário para 2021

Trabalho e dinheiro: aquariano, se prepare para as reviravoltas que 2021 tem para você! Esse novo ano te chama para revisões profissionais. Você tem se dedicado e dado energia pra algo que você realmente acredita? Pois bem, nesse ano você vai refletir sobre sua carreira. Muitas novas oportunidades pra fazer aquilo que você de fato ama irão surgir, e aí decisões deverão ser feitas: cortar aquilo que já é velho e que não faz mais sentido pra você ou permanecer no mesmo lugar por medo? A princípio vai ser doloroso escolher, mas depois vai ser algo transformador!

Esse novo ano vem com o chamado de transformações e ressignificações na sua carreira e na sua vida financeira. Ouça conselho de seus bons amigos, com certeza eles te apoiarão e te abrirão os olhos para alguns detalhes importantes! Anote isso: esse será um ano para reestruturar a sua vida e expandir suas percepções. Mudanças à vista!

Relações e amor: 2021 vem pra você com a necessidade de liberdade nas relações. Busque respeitar o seu espaço e o do outro! Esse será um ano que você vai querer se dedicar muito ao coletivo, você vai amar estar entre pessoas e precisará de um parceiro que te acompanhe e te apoie. Mas tenha um certo cuidado de acabar se envolvendo demais com causas externas, pessoas de fora e esquecer da relação consigo mesma! Se ame, se cuide.

Previsões do signo de Peixes para 2021

Trabalho e dinheiro: esse ano vem te chamando para apostar em seus dons, dê asas à sua imaginação e aprenda a desenvolver melhor suas aptidões. Os astros mostram pra você exercer mais seu lado artístico e criativo e até mesmo empreendedor. De repente oferecer serviços terceirizados para uma renda extra! 2021 te traz a energia da realização profissional, mas para isso você precisa dar a iniciativa, pôr a cara no sol e mostrar seus dotes! Organize seu dia-a-dia e crie coragem de expor o que você gosta e o que você sabe fazer. Ótimo ano para empreender! Busque mais conhecimento sobre empreendedorismo e finanças, comece aos poucos, mas comece! É o momento de tirar as ideias da mente e do papel e concretizar, 2021 está totalmente propenso às realizações.

Relações e amor: nas relações, 2021 vai vir arrebatador pra você! Ano de super romantismo! Você vai querer acolher e amar todo mundo. Cuidado para não idealizar demais as relações e depois se frustras. Deixa acontecer, sem criar grandes expectativas. A vontade de fazer tudo pelo outro vai ser grande, mas tenha cautela aqui também para não cair numa submissão. Ótimo ano para viver romances inspiradores! Expresse sua afetividade sem medo.