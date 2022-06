Quando acaba Mercúrio Retrógrado? Movimento termina em junho

Apesar do fenômeno “Mercúrio Retrógrado” ter raízes científicas, existe uma crença de que ele pode perturbar elementos como nossas emoções e habilidades de comunicação. Felizmente, para aqueles que acreditam nas teorias da astrologia, quando acaba Mercúrio Retrógrado está perto.

Quando acaba Mercúrio Retrógrado?

Quando termina o Mercúrio Retrógrado de maio de 2022? Apesar de ter começado em 10 de maio de 2022, Mercúrio ficará retrógrado até 3 de junho de 2022. Isso mesmo, o planeta estará causando caos por mais de três semanas.

E, se você se esforçou para navegar no período ou encontrou grandes mudanças na vida durante o período, prepare-se. Há mais duas fases de Mercúrio retrógrado à nossa frente em 2022, ambas com duração de várias semanas cada.

A próxima vez que Mercúrio estará retrógrado em 2022 será em 9 de setembro e isso durará pouco menos de um mês, e terminará em 2 de outubro.

Em 29 de dezembro, encontraremos o período final de Mercúrio Retrógrado de 2022, mas ele será transferido para 2023 e terminará em 18 de janeiro.

Mas o que exatamente isso significa para cada um de nós?

O que é Mercúrio retrógrado?

Cientificamente, Mercúrio retrógrado é a ilusão de ótica pela qual o planeta parece estar se movendo para trás no céu por períodos variados de tempo.

Na verdade, não está se movendo para trás, mas pode parecer devido ao posicionamento da Terra três ou quatro vezes por ano.

Para aqueles que praticam a astrologia, esses tempos em particular eram tradicionalmente associados à confusão, atraso e frustração. Pense em cartas de amor não entregues, erros de e-mail e planos de viagem esgotados! Este é um excelente momento para refletir sobre o passado, no entanto, e diz-se que a intuição é alta durante esses períodos. As coincidências podem ser extraordinárias.

Em termos astrológicos, Mercúrio retrógrado é um evento significativo que pode causar agitação, confusão, problemas de comunicação e mudanças em sua energia.

Supostamente afeta três áreas cruciais de sua vida, que são relacionamentos, amizades e trabalho.

O que é movimento retrógrado?

A explicação astronômica para o movimento retrógrado começa com a compreensão de que os planetas em nosso sistema solar orbitam o Sol em diferentes distâncias e velocidades. Enquanto orbitamos o Sol, podemos observar os outros planetas se movendo em nosso céu, seguindo seus próprios caminhos.

Às vezes, pode parecer (da nossa perspectiva) que um planeta mudou abruptamente de direção e começou a se mover no sentido inverso pelo céu. Isso é, claro, uma ilusão causada pela posição da Terra em relação à do planeta, já que um planeta em órbita sempre viaja em uma direção definida e não pode inverter o curso de repente. É por isso que chamamos o fenômeno de movimento retrógrado aparente , pois parece apenas que o planeta está se movendo para trás (“movimento retrógrado”)!

O que você deve fazer quando Mercúrio está retrógrado

O planeta Mercúrio rege a comunicação em todas as formas – ouvir, escrever, ler, falar e assim por diante – bem como atividades intimamente relacionadas à comunicação, como negociações e contratos. Também rege viagens, automóveis, remessas e correio.

Portanto, quando Mercúrio estiver retrógrado, tente permanecer flexível, paciente e compreensivo, reserve um tempo extra para viajar e evite assinar novos contratos dos quais não tem certeza. Verifique suas respostas de e-mail e faça o check-in com as reservas antes de fazer essa viagem.

Revise projetos e planos nesses momentos, mas espere até que Mercury seja direto novamente para tomar as decisões finais. Você não pode parar sua vida, mas planeje com antecedência, tenha planos de backup e esteja preparado para os pavios mais curtos e a falta de comunicação das pessoas.

Reserve um momento para refletir

Alguns culpam Mercúrio retrógrado por todo o caos que acontece em suas vidas. No entanto, este é um bom momento para sentar e rever em que você coloca sua energia.

Por exemplo, se a família e a fé são importantes para você, você está colocando energia suficiente nelas ou se estendeu demais em outras áreas, como sua carreira ou um hobby? Perder o equilíbrio entre diferentes partes de sua vida pode fazer com que todas elas sofram, portanto, estar ciente das conexões entre elas – especialmente durante Mercúrio retrógrado – pode ajudá-lo a manter ou pelo menos entender melhor como esse equilíbrio funciona.

