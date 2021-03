Seu horóscopo semanal de 7 a 14 de março de 2021

Este horóscopo semanal de 7 a 14 de março traz energias celestiais que servem como um chamado para despertar para que todos vivamos conscientemente e em harmonia com os outros. Tentaremos entender os motivos e sentimentos daqueles com quem nos importamos, e faremos isso sem julgamento. Agora é a hora de dar e receber amor. Abra seu coração para todas as possibilidades que estão reservadas para você. Por Jaime Wright

Horóscopo semanal de Áries

21 de março a 19 de abril

Você pode perder o foco, pois o governante Marte ocupa o seu setor de comunicação. Tente não multitarefa ou se espalhar muito. No lado positivo, você será mais flexível e descontraído.

Horóscopo semanal de Touro

20 de abril a 20 de maio

Uma onda de entusiasmo e otimismo atinge suas finanças. Isso aumentará seu poder aquisitivo e as oportunidades de aumentar sua renda. Você também será melhor em economizar e conseguir uma pechincha.

Gêmeos

21 de maio a 21 de junho

Marte energético mudou-se para o seu signo, fazendo você se sentir com 3 metros de altura e à prova de balas! Você alcançará tudo o que definir em sua mente. E fala mais alto: a roda que range obtém o óleo.

Câncer

22 de junho a 22 de julho

Você pode estar sob pressão de um prazo invisível e auto-imposto. Seja gentil com você mesmo e complete o que puder em um dia. Estrutura e planejamento ajudarão em sua causa.

Leão

23 de julho a 22 de agosto

Os felinos são independentes, mas até você precisa de ajuda às vezes. Você fará mais simplesmente pedindo uma mão. Também é hora de usar o megafone e falar mais sobre uma causa pela qual você é apaixonado.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Virgem, você chegou! Magnetic Mars entrou em seu setor de carreira e status, acelerando sua produtividade e ambições. Sua necessidade de ser notado, juntamente com seu impulso, permitirá que você alcance seus objetivos mais elevados.

Horóscopo semanal de Libra

23 de setembro a 22 de outubro

Você tem uma forte necessidade de balançar o barco! Se você está tentando efetuar mudanças, seja em questões políticas locais ou aumentando a conscientização para algum tipo de questão cultural, talvez seja necessário ser um pouco mais proativo.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

O ciúme pode pegar você desprevenido, enquanto o sangue quente Marte em seu setor de intimidade desperta o monstro de olhos verdes. Você também pode ser motivo de inveja de outra pessoa. Você não pode controlar isso, mas tente captar seus próprios sentimentos.

Sagitário

23 de novembro a 20 de dezembro

Você se tornou complacente com sua vida amorosa recentemente? Nesse caso, a sexy Mars em seu setor de relacionamento vai lhe dar o impulso de que precisa. Se você tem hesitado em tomar uma decisão, seu parceiro pode forçá-la com um ultimato.

Capricórnio

21 de dezembro a 19 de janeiro

Há muito que você pode realizar agora que a Mars se mudou para o seu setor de indústria e bem-estar. Na verdade, você terá tanta energia reprimida que trabalhar – seja no trabalho ou se exercitando – é uma obrigação!

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Sua criatividade está no auge, à medida que as estrelas aumentam seu desejo de pintar, cantar, fazer música, escrever e geralmente libertar o artista interior. Este é um excelente momento para apresentar ideias, mas você não precisa forçar sua agenda.

Peixes

19 de fevereiro a 20 de março

Chegadas, idas, debates e risadas estão reservadas enquanto seu setor doméstico resplandece com energia astral – e, é claro, o lar é o lugar perfeito para canalizá-la. Crie uma parede característica, plante um patch vegetal ou comece um projeto DIY!

