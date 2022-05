Suas previsões para o horóscopo de Peixes para maio de 2022 estão aqui

Peixes, maio trará momentos alegres com os amigos e momentos incríveis com seu par.

Você está conversando muito este mês, Peixes. De fato, seu horóscopo de Peixes para maio de 2022 prevê que você pode inventar uma ideia brilhante que inspire todos ao seu redor. À medida que o sol une forças com Urano em Touro em 5 de maio, isso pode levar a uma grande lâmpada piscando sobre sua cabeça. Você está liderando a mudança em seu bairro e, se tiver irmãos, isso pode levar a uma compreensão ainda mais profunda do desenvolvimento um do outro.

Qual o horóscopo de Peixes para maio

Em maio, Peixes poderá aprender e encontrar motivação para agir desde o mergulho na sua sensibilidade pessoal, que é naturalmente ligada ao coletivo. Movimentos de comunicação presente e focada, que visam a vivência do eu com a permissão para o outro estar presente também serão benéficas. Há também a responsabilidade de traduzir para si sobre como a comunicação coletiva está relacionada à forma como você olha e desenvolve seu espaço interior. Perceba as influências e coordene esse movimento para que este seja mais saudável para sua mente.

O setor do trabalho está dependendo de como está a vivência do seu estado emocional alinhado com as emoções coletivas. É favorável estar em experiências do tipo para poder aprender, mas também é importante ter atenção para não se confundir e perder o foco das atividades. Por isso, se puder cuidar do seu espaço emocional pessoal, poderá cuidar também do andamento das suas responsabilidades profissionais.

Peixes no Amor

No mês de maio, o campo amoroso para o signo de Peixes está pedindo uma atenção especial na forma de se comunicar e movimentar na sensibilidade. Entender quais são os seus valores pessoais e se firmar a eles é recomendável, pois isso vai influenciar na hora de colocar pra fora o que estiver sentindo.

À medida que o mês chega ao fim, você está se posicionando para construir algo forte; algo que tem o poder de durar. À medida que Marte une forças com Júpiter em Áries em 29 de maio, isso o incentivará a alcançar seus objetivos financeiros e abrirá o caminho para que o dinheiro flua livremente e sem hesitação! À medida que uma lua nova em Gêmeos toma forma em 30 de maio, acendendo uma fogueira em sua quarta casa doméstica, você encerra o mês com sua família em mente. Juntos, você pode construir uma casa que todos merecem.

