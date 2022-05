Suas previsões para o horóscopo de Touro para maio de 2022 estão aqui

Cuidado com as brigas em sua vida amorosa durante a lua cheia e o eclipse lunar no dramático Escorpião, querido Touro.

Bem-vindo a maio, lindo Touro. Sua temporada começou no mês passado, dando a todos uma dose de sua sensualidade e desejo de vida, e o horóscopo de Touro para maio de 2022 aponta boas notícias para o mês.

Quando seu planeta regente, a romântica Vênus entra em Áries, na segunda- feira, 2 de maio, seu foco se volta para os prazeres terrenos. Sim, isso pode trazer notícias profissionais prósperas, mas também pode simplesmente se sentir fundamentado e cheio de gratidão.

Horóscopo de Touro para maio de 2022

Para Touro, o mês de maio carrega a possibilidade de experiências coletivas vividas através da sensibilidade. Há a necessidade de colocar-se em posição de ação quanto à vivências emocionais e seus aprendizados. É um bom momento para praticar atividades lúdicas, se envolver com o âmbito da arte em geral, já que o corpo e suas sensações encontram agora novas maneiras de se sentir em conexão com as emoções coletivas.

Em maio, o trabalho vai encontrar desafios no que diz respeito a estabilizar a própria energia diante de tantas vivências coletivas voltadas ao desfrutar da vida e estar com o racional atento para as funções e responsabilidades do profissional. Para isto, ter fluida a comunicação interna sobre o que você está buscando realizar neste âmbito pode facilitar não perder o foco, mas a energia geral trata de te pôr em movimento para novas possibilidades.

Touro no amor

Para Touro, maio pode ser um mês de se comunicar bastante com as parcerias, principalmente diante de vivências coletivas e seus desdobramentos no campo sensível de todos os envolvidos. O aprendizado terá seu espaço no silêncio e na abertura para o subjetivo da vida, mas a comunicação também requer atenção pois assim novas bases sobre como se relacionar poderão ser estabelecidas.