Maria e Nossa Senhora Aparecida são a mesma pessoa

Por que a Virgem Maria é conhecida por tantos nomes diferentes, como Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima ou Nossa Senhora de Lourdes? O nome Maria, citado nos Evangelhos como a mãe de Jesus, é um dos mais venerados do cristianismo e inspirou a construção de templos em todo o mundo, como a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a Catedral de Notre Dame, em Paris, e a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

Por que Maria é chamada de Nossa Senhora Aparecida?

Na tradição católica, existe apenas uma Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo mencionada nos Evangelhos. Os diferentes títulos atribuídos a ela não representam figuras distintas, mas maneiras diversas de expressar devoção, conforme os episódios de sua vida, as aparições reconhecidas pela Igreja ou os lugares de culto que levam seu nome.

Alguns títulos se relacionam a momentos relatados nas Escrituras, como a Anunciação, a Imaculada Conceição e a Assunção. Outros remetem a regiões onde sua presença é celebrada, como Fátima, em Portugal, e Lourdes, na França. Também há invocações consagradas pela piedade popular, entre elas Maria Auxiliadora, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Os evangelhos mostram que o próprio Jesus é chamado de diferentes formas — Bom Pastor (João 10:11), Cristo, o Filho de Deus (Mateus 16:16), Cordeiro de Deus (João 1:29), Rei dos Reis (Apocalipse 19:16) — o que não significa a existência de mais de um Salvador, mas a expressão de suas várias dimensões.

De acordo com o ensinamento da Igreja Católica, as aparições marianas demonstram o cuidado de Maria em se aproximar dos fiéis de maneira que possam compreendê-la. Em cada contexto, ela se manifesta de forma coerente com a cultura local. O caso de Nossa Senhora de Guadalupe é um dos mais conhecidos: quando apareceu ao indígena São Juan Diego, no México, teria se mostrado com trajes típicos de uma princesa asteca, gesto que reforçou sua identificação com o povo.