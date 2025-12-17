Música

Iron Maiden fará show único no Brasil em 2026; veja preço dos ingressos

Banda traz turnê em comemoração aos 50 anos de estrada

Escrito por Anny Malagolini
Uma das bandas de heavy metal mais querida dos roqueiros brasileiros, desembarca no país em 2026. O Iron Maiden traz ao Brasil a turnê ‘Run for Your Lives’, em comemoração aos 50 anos de fundação, em show no mês de outubro de 2026.

Onde será o show do Iron Maiden?

O show do Iron Maiden no Brasil está marcado para o dia 26 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo. Essa será a primeira vez que a banda se apresenta com o baterista Simon Dawson. A venda dos ingressos será aberta no dia 18 de dezembro site Livepass.com.br e custam a partir de R$ 425,00.

Veja os setores disponíveis e preços:

  • Pista Premium: R$1.200,00 (inteira) / R$600,00 (meia-entrada)
  • Pista: R$585,00 (inteira) / R$292,50 (meia-entrada)
  • Cadeira Nível 1 Lateral (Assentos marcados): R$690,00 (inteira) / R$345,00 (meia-entrada)
  • Cadeira Nível 1 Central (Assentos marcados): R$650,00 (inteira) / R$325,00 (meia-entrada)
  • Cadeira Superior: R$425,00 (inteira) / R$212,50 (meia-entrada)

Na fase de pré-venda Santander para clientes Private e Select, os cartões válidos são: Santander Unique Infinite, Santander Unlimited Infinite, Decolar Santander Infinite, GOL Smiles Santander Infinite, American Express® Gold Card Santander, American Express® Platinum Card Santander, American Express® Centurion Card Santander, Santander Unique Black, Santander Unlimited Black e Santander / AAdvantage® Black.

Já na pré-venda Santander para os demais clientes, todos os cartões Santander são aceitos.
Os ingressos estão disponíveis em diferentes setores, com opções para todos os gostos e bolsos.

As condições de parcelamento também variam conforme o cartão. Clientes Santander podem dividir o valor em até nove vezes, sendo até seis parcelas sem juros e de sete a nove com juros. Já quem utiliza cartões de outros bancos pode parcelar em até seis vezes, com até três parcelas sem juros e de quatro a seis com juros.

Para quem prefere comprar presencialmente e evitar taxas, a bilheteria oficial funciona no Allianz Parque, na Bilheteria A, localizada na Rua Palestra Itália, 200, no bairro Água Branca. O atendimento acontece de terça a sábado, das 10h às 17h, sem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou quando há eventos de outras empresas no local.

