Iron Maiden fará show único no Brasil em 2026; veja preço dos ingressos

Uma das bandas de heavy metal mais querida dos roqueiros brasileiros, desembarca no país em 2026. O Iron Maiden traz ao Brasil a turnê ‘Run for Your Lives’, em comemoração aos 50 anos de fundação, em show no mês de outubro de 2026.

Onde será o show do Iron Maiden?

O show do Iron Maiden no Brasil está marcado para o dia 26 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo. Essa será a primeira vez que a banda se apresenta com o baterista Simon Dawson. A venda dos ingressos será aberta no dia 18 de dezembro site Livepass.com.br e custam a partir de R$ 425,00.

Veja os setores disponíveis e preços:

Pista Premium: R$1.200,00 (inteira) / R$600,00 (meia-entrada)

Pista: R$585,00 (inteira) / R$292,50 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 Lateral (Assentos marcados): R$690,00 (inteira) / R$345,00 (meia-entrada)

Cadeira Nível 1 Central (Assentos marcados): R$650,00 (inteira) / R$325,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$425,00 (inteira) / R$212,50 (meia-entrada)

Na fase de pré-venda Santander para clientes Private e Select, os cartões válidos são: Santander Unique Infinite, Santander Unlimited Infinite, Decolar Santander Infinite, GOL Smiles Santander Infinite, American Express® Gold Card Santander, American Express® Platinum Card Santander, American Express® Centurion Card Santander, Santander Unique Black, Santander Unlimited Black e Santander / AAdvantage® Black.

Já na pré-venda Santander para os demais clientes, todos os cartões Santander são aceitos.

Os ingressos estão disponíveis em diferentes setores, com opções para todos os gostos e bolsos.

As condições de parcelamento também variam conforme o cartão. Clientes Santander podem dividir o valor em até nove vezes, sendo até seis parcelas sem juros e de sete a nove com juros. Já quem utiliza cartões de outros bancos pode parcelar em até seis vezes, com até três parcelas sem juros e de quatro a seis com juros.

Para quem prefere comprar presencialmente e evitar taxas, a bilheteria oficial funciona no Allianz Parque, na Bilheteria A, localizada na Rua Palestra Itália, 200, no bairro Água Branca. O atendimento acontece de terça a sábado, das 10h às 17h, sem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou quando há eventos de outras empresas no local.