A Fazenda 2020: público vota e poder da chama vermelha é revelado

A RecordTV levou ao ar na noite desta segunda-feira (23) mais uma prova de fogo em A Fazenda 2020. O empresário Lipe Ribeiro teve o melhor desempenho em disputa contra Jakelyne Oliveira e Tays Reis e conquistou o lampião dos poderes. Como manda a dinâmica, poderá movimentar a roça com as chamas vermelha e verde. O público, no entanto, já escolheu o conteúdo da chama vermelha.

Em votação no TikTok, os fãs do reality show escolherem que quem tiver o poder em questão terá que iniciar a dinâmica do ‘resta um’. Nesse caso, o dono da chama vermelha em A Fazenda 2020 estará livre da roça se caso resistir a indicação da fazendeira Jojo Todynho, a casa e ou a puxada da baia.

Como foi a prova de fogo?

Jake, Lipe e Tays tinham que passar uma chave por um labirinto até que fosse liberada para seguir por uma estrutura. Logo em seguida, abrir o baú correspondente que estava do outro do fazendão e pegar as letras que formavam a palavra ‘prova de fogo’.

O trio tinha que pendurar cada letra em uma estrutura que desequilibra fácil e ao final apertar um botão vermelho e parar o cronômetro.

Como será a formação da roça em A Fazenda 2020?

Em dinâmica diferenciada, a décima primeira roça de A Fazenda 2020 será formada na noite desta terça-feira (24). Isso porque, logo depois da indicação da fazendeira da semana Jojo Todynho, a casa terá que votar somente entre os peões da sede. O terceiro roceiro, que normalmente é puxado da baia pelo mais votado da casa, será definido em uma nova votação entre os peões da baia. Por fim, quarto roceiro vai sair da dinâmica do ‘resta um’.

“Amanhã pegaremos a peãozada no susto, porque a formação da roça vai ser diferente”, avisou Marcos Mion, durante programa desta segunda-feira.