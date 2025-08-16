Ao vivo: onde vai passar o jogo do Corinthians x Bahia hoje (16/08/25)

Ao vivo: onde vai passar o jogo do Corinthians x Bahia hoje (16/08/25)

O Corinthians recebe o Bahia na Neo Química Arena neste sábado, 16 de agosto, a partir das 21h (de Brasília). A partida é pela 20ª rodada do Brasileirão, que marca o segundo turno da competição. O Bahia está gigante na temporada, ocupando a quarta posição, enquanto o Timão está em 13º lugar.

Onde assistir o Corinthians hoje?

Os torcedores poderão assistir ao jogo do Corinthians ao vivo pelo Sportv e Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

A provável escalação do Corinthians hoje tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.

Yuri Alberto passou por cirurgia para correção de hérnia inguinal e deve ficar fora pelas próximas semanas. Já Memphis Depay sofreu uma lesão muscular na coxa direita e também não será escalado.

O Bahia deve escalar Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo (Cauly); Ademir, Kayky (Iago Borduchi) e Willian José.

O último título do Brasileirão conquistado pelo Corinthians foi em 2017.

Nova eleição no Corinthians

Com o impeachment de Augulo Melo, o Conselho Deliberativo do clube informou que a eleição para presidente será no dia 25 de agosto.

Em nota oficial, o clube informou que para “estas eleições, serão convocados os membros do Conselho Deliberativo – poderão votar os Conselheiros Vitalícios e Trienais. O mandato dos eleitos durará até dezembro de 2026 (fim da atual gestão da Diretoria e do Conselho)”.

Os candidatos ainda não foram confirmados.